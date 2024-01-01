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42.5'' IPTV 螢幕
電視、螢幕一機滿足
LG LED 電視螢幕讓您能夠同時享受電視和螢幕
展現驚艷的視覺效果
全高清顯示螢幕帶來驚艷的視覺體驗
清晰的廣角畫面
站著坐著都能觀看高水準畫面。
提供清晰廣角畫面的 LG 電視螢幕
打造私人家庭劇院
即使在黑暗場景中也能清晰播放所有重要片段。
沉浸式的觀影體驗
讓您完全沉浸於電影或遊戲。
2 個 5W 立體聲喇叭提供身臨其境的體驗
便利又時尚
壁掛功能既時尚又方便
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
曲面
1000R
-
更新率 (Max.) [Hz]
180
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
表面處理
防眩光
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1440
-
點距 (mm)
0.233 x 0.233
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
1000R
-
色域 (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
180
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
2400:1
-
位元數
8bit (6bit+FRC)
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
NO
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
無邊框設計
3邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
NO
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
685.0 x 435.0 x 160
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
604.9 x 450.7 x 226.5
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
604.9 x 363.8 x 95.7
-
重量(含外箱) (kg)
6.3
-
重量(含底座) (kg)
4.8
-
重量(不含底座) (kg)
3.5
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2024
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
19V, 2.1A
-
功耗 (On-Mode)
19W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
22W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
23W
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
NO
-
Display Port
YES
-
DVI-D
NO
-
DVI-D (Color/Length)
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
NO
-
HDMI (Color/Length)
NO
-
電源線
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES