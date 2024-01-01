Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
42.5'' IPTV 螢幕

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

42.5'' IPTV 螢幕

43MQ520S-P

42.5'' IPTV 螢幕

(0)
LG IPTV 螢幕

電視、螢幕一機滿足

LG IPTV 螢幕兼具電視和電腦螢幕的雙重用途，將科技融入生活之中。

LG LED 電視螢幕讓您能夠同時享受電視和螢幕

IPTV 螢幕

展現驚艷的視覺效果

42.5 吋FHD (1920 X 1080) 螢幕提供精細的色彩準確度、視覺對比和清晰度，讓您享受絕佳的畫質。

全高清顯示螢幕帶來驚艷的視覺體驗

寬廣視角

清晰的廣角畫面

不論垂直或水平視角LG IPTV 螢幕都能夠提供準確的色彩，
站著坐著都能觀看高水準畫面。

提供清晰廣角畫面的 LG 電視螢幕

電影模式

打造私人家庭劇院

當您想在家中看電影時，只要開啟電影模式，
即使在黑暗場景中也能清晰播放所有重要片段。
內建立體聲喇叭

沉浸式的觀影體驗

內建的立體聲喇叭讓您不需額外添購喇叭，帶來更逼真的音效，
讓您完全沉浸於電影或遊戲。

2 個 5W 立體聲喇叭提供身臨其境的體驗

壁掛式

便利又時尚

壁掛功能讓您可以根據室內環境來安裝電視螢幕，充分利用空間更成為最時尚的配置。

壁掛功能既時尚又方便

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.233 x 0.233

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    1000R

  • 色域 (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    2400:1

  • 位元數

    8bit (6bit+FRC)

  • 尺寸 (cm)

    68.4

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    NO

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    NO

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    685.0 x 435.0 x 160

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    604.9 x 450.7 x 226.5

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    604.9 x 363.8 x 95.7

  • 重量(含外箱) (kg)

    6.3

  • 重量(含底座) (kg)

    4.8

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.5

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2024

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    19V, 2.1A

  • 功耗 (On-Mode)

    19W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    22W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    23W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    NO

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    NO

  • DVI-D (Color/Length)

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    NO

  • HDMI (Color/Length)

    NO

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦