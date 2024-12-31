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32" MyView 4K UHD 智慧螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)
打造個人專屬螢幕
LG MyView智慧型螢幕，幫助你高效工作、盡情享受娛樂體驗。
4K 螢幕提供清晰生動影像，纖薄支架設計幫你節省大量桌面空間。即使沒有連接電腦，也能享受精彩的節目。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**更多資訊，請參閱以下居家中心家用設備畫面。
webOS 23 新版首頁
個人化體驗等您來嚐鮮
透過 webOS 23探索 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建串流服務所提供的眾多內容。
您還可以獲得針對您的喜好推薦給您的節目內容和音樂等，同時享用 Sports 和 LG Fitness 等內建的應用程式。
智能顯示器螢幕顯示著 webOS 介面。顯示器下方角落散發出喇叭波紋，而螢幕右側有一個遙控。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
**提供一系列自訂應用程式和服務，包括為已註冊帳戶提供「音樂」、「體育」、居家辦公室和雲端遊戲。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
*AI 個人化推薦：推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。此外，只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠和耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。
**需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
32 吋 4K UHD 智慧螢幕
工作與玩樂的絕佳首選
4K UHD (3840x2160) 螢幕，同時支援90% DCI-P3廣色域，呈現生動準確的色彩，不管是工作還是娛樂，都讓您能盡情身臨其境。
螢幕顯示各種色彩代表 UHD 4K，右下角有一個標誌代表 DCI-P3 90%。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：250nits (Typ.)，色域：DCI-P3 90% (Typ.)。
居家中心
輕鬆控制您的家電
家用設備畫面讓生活更便捷。透過遙控器就可以在同一顯示面板上輕鬆查看並管理家電的狀態。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
*連線家用設備畫面：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登錄的裝置與家用設備畫面連線。
*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView Smart Monitor 可能會顯示為「TV」。如果確實顯示為「TV」，您可以選擇更改產品名稱。（裝置設定 → 編輯名稱）。
手機能操作遙控器的主要功能
只要安裝 ThinQ 應用程式，
就可以使用開機/關機、變更頻道以及搜尋內容等主要的遙控器功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*為了使功能正常運作，LG MyView Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。
*此產品隨附智慧滑鼠遙控器。
AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙音效播放
直接從您的裝置
鏡像投影
透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，還可透過藍牙配對享受豐富的音效。
*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
設計簡單
節省空間的時尚設計
超薄機身搭配三邊極窄邊框，輕鬆融入任何辦公室或居家環境中，解決空間不足的問題。
輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗。
一台帶纖薄邊框的顯示器，以 -15 度角顯示畫面，呈現展示傾斜度和高度的側視圖以及時尚的前視圖。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*傾斜度︰ -5~20°，高度：0~110mm。
多元連接埠
輕鬆串接各式裝置
LG MyView智慧螢幕提供兩個 USB Type-C™ 和
兩個HDMI 連接埠，幫助您流暢無礙地串接多元裝置。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此產品內附 HDMI 傳輸線，傳輸線可能因國家/地區而有所不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms
-
顯示位置調整
Tilt/Height
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
5ms
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.18159 x 0.18159 mm
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90%
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200cd/m²
-
對比度 (Min.)
2100:1
-
尺寸 (cm)
80cm
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
DP Version
NO
-
耳機輸出
NO
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-C/Ver 2.0/2ea)
-
USB 上行埠
YES (USB-A/ver 2.0/1ea)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
65W
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
USB-C
Yes (1ea)
功能
-
HDR 10
YES
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
NO
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
黑色穩定器
NO
-
閱讀模式
NO
-
可變更新率
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
NO
-
熱鍵
Joystick
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height
-
無邊框設計
3-Side
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
Dolby Atmos
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
揚聲器
5W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
821 x 226 x 507mm
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.2 x 597.4 x 239.3mm
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.2 x 429.4 x 49.2mm
-
重量(含外箱) (kg)
10.3kg
-
重量(含底座) (kg)
7.1kg
-
重量(不含底座) (kg)
5.3kg
INFO
-
產品名稱
Smart Monitor
-
年份
2024
電源
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.5W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power (Adapter)
-
功耗 (On-Mode)
37.7W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
33W
配件
-
變壓器
YES
-
HDMI
YES
-
遙控器
YES (智慧滑鼠遙控器)
智慧功能
-
LG ThinQ®
YES
-
智慧滑鼠遙控器
YES
-
鏡像功能
YES
-
作業系統
webOS 23
-
語音助理
YES
-
Wi-Fi
YES
軟體應用
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
NO
STANDARD
-
RoHS
YES
控制盒
-
交流電源線
100~240VAC, 50/60Hz