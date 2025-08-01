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LG Smart Monitor 斜槓機 Lite - 4K移動式智慧螢幕 (UHD/搭載webOS)

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LG Smart Monitor 斜槓機 Lite - 4K移動式智慧螢幕 (UHD/搭載webOS)

LG Smart Monitor 斜槓機 Lite - 4K移動式智慧螢幕 (UHD/搭載webOS)

32U720SA.STA32F
  • 前視圖
  • 遙控前視圖
  • 前視圖
  • -15 度側視圖
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  • 前視圖2
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  • -15 度後視圖
  • 後視圖
  • 90 度側視圖
  • 顯示器支架臂側視圖，處於降低狀態。
  • 特寫後視圖
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前視圖2
-15 度後視圖
-15 度後視圖2
前視圖
-15 度後視圖
-15 度後視圖
後視圖
90 度側視圖
顯示器支架臂側視圖，處於降低狀態。
特寫後視圖

主要功能

  • 31.5吋4K (3840x2160) 高畫質螢幕
  • webOS 智慧型螢幕
  • AirPlay 2 、螢幕分享、藍牙音效播放
  • 支援USB Type-C™連接埠/ 2個HDMI 連接埠/ 2個USB 2.0連接埠
  • 居家中心：IoT 操控家電 / 隨附智慧滑鼠遙控器
  • 隱藏式轉接滾動式支架，支援傾斜、高度、旋轉和垂直模式
更多
列印

主要規格

尺寸 (Inch)

31.5

解析度

4K UHD (3840 x 2160)

面板類型

VA

面板比例

16:9

色域 (Typ.)

DCI-P3 90%​

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

更新率 (Max.) [Hz]

60

反應時間

5ms (GtG at Faster)

顯示位置調整

Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

顯示

尺寸 (Inch)

31.5

面板比例

16:9

面板類型

VA

反應時間

5ms (GtG at Faster)

解析度

4K UHD (3840 x 2160)

點距 (mm)

0.18159 x 0.18159

色彩深度 (顏色數)

1.07B

可視角度 (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

對比度 (Typ.)

3000 : 1​

色域 (Typ.)

DCI-P3 90%​

更新率 (Max.) [Hz]

60

亮度 (Min.) [cd/m²]

200

對比度 (Min.)

2100:1

尺寸 (cm)

80

連接性

音源輸入

NO

HDMI

YES(2ea)

菊鍊

NO

DisplayPort

NO

Thunderbolt

NO

USB-C

YES(1ea)

耳機輸出

NO

LAN (RJ-45)

NO

Line out

NO

麥克風輸入

NO

USB 下行埠

YES (USB-A, 2ea)

USB 上行埠

YES (USB-C, 1ea)

USB-C (資料傳輸)

YES

USB-C (電源供給)

65W

功能

HDR 10

YES

AMD FreeSync™

NO

自動亮度調節

YES

色弱模式

NO

智慧節能省電模式

YES

出廠色彩校正

NO

PIP

NO

PBP

NO

不閃屏技術

YES

NVIDIA G-Sync™

NO

動態同步

NO

黑色穩定器

NO

十字準線

NO

閱讀模式

YES

FPS 幀數計數器

NO

可變更新率

NO

Dolby Vision™

NO

VESA DisplayHDR™

NO

超頻

NO

使用者自訂快捷鍵

NO

自動輸入切換

NO

RGB LED 情境燈光

NO

麥克風

NO

HDR Effect

NO

硬體

顯示位置調整

Tilt/Height/Swivel/Pivot

壁掛 (mm)

100 x 100 mm

一鍵支架安裝

Joystick

聲音

藍芽連接性

YES

Dolby Atmos

NO

揚聲器

5W x2

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

821 x 219 x 507

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

714.2 x 463.3 x 230

外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

714.2 x 429.4 x 49.2

重量(含底座) (kg)

8.2kg

INFO

產品名稱

32U720SA-W

年份

2025

電源

功耗 (Sleep Mode)

0.5W

功耗 (DC Off)

0.5W

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

配件

變壓器

YES

Display Port

NO

HDMI

YES

遙控器

YES (智慧滑鼠遙控器)

智慧功能

全螢幕網頁瀏覽器

YES

LG Content Store (App Store)

YES

LG ThinQ®

YES

鏡像功能

YES

作業系統

webOS

語音助理

YES (搭配智慧滑鼠遙控器)

Wi-Fi

YES

軟體應用

雙向控制設定

NO

硬體校色支援 (True Color Pro)

NO

LG UltraGear™ Studio

NO

列印

所有規格

硬體

顯示位置調整

Tilt/Height/Swivel/Pivot

壁掛 (mm)

100 x 100

可拆式底座

YES

顏色(支架底座)

白色

顏色(支架主體)

白色

高度調整範圍 (mm)

329

軸轉

逆時針

旋轉

-60º(右旋轉) ~ 90º(左旋轉)

傾斜

-20 ~ 50º

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

879 x 587 x 219

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

420 x 1143.5 x 420

重量(含外箱) (kg)

18.1

重量(含底座) (kg)

14.8 (支架本身)

配件

其它 (配件)

螺絲*4pcs

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