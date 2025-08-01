LG Smart Monitor 斜槓機 Lite - 4K移動式智慧螢幕 (UHD/搭載webOS)

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31.5" Smart Monitor 4K UHD 高畫質智慧螢幕 (智慧滑鼠遙控器)
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Smart Monitor 專屬支架
主要規格
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尺寸 (Inch)
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31.5
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解析度
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4K UHD (3840 x 2160)
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面板類型
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VA
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面板比例
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16:9
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色域 (Typ.)
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DCI-P3 90%
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亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
60
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
-
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
-
31.5
-
面板比例
-
16:9
-
面板類型
-
VA
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
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點距 (mm)
-
0.18159 x 0.18159
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色彩深度 (顏色數)
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1.07B
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可視角度 (CR≥10)
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178º(R/L), 178º(U/D)
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亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
對比度 (Typ.)
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3000 : 1
-
色域 (Typ.)
-
DCI-P3 90%
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
60
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亮度 (Min.) [cd/m²]
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200
-
對比度 (Min.)
-
2100:1
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尺寸 (cm)
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80
連接性
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音源輸入
-
NO
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HDMI
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YES(2ea)
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菊鍊
-
NO
-
DisplayPort
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
USB-C
-
YES(1ea)
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耳機輸出
-
NO
-
LAN (RJ-45)
-
NO
-
Line out
-
NO
-
麥克風輸入
-
NO
-
USB 下行埠
-
YES (USB-A, 2ea)
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USB 上行埠
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YES (USB-C, 1ea)
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USB-C (資料傳輸)
-
YES
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USB-C (電源供給)
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65W
功能
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HDR 10
-
YES
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AMD FreeSync™
-
NO
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自動亮度調節
-
YES
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色弱模式
-
NO
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智慧節能省電模式
-
YES
-
出廠色彩校正
-
NO
-
PIP
-
NO
-
PBP
-
NO
-
不閃屏技術
-
YES
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NVIDIA G-Sync™
-
NO
-
動態同步
-
NO
-
黑色穩定器
-
NO
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十字準線
-
NO
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閱讀模式
-
YES
-
FPS 幀數計數器
-
NO
-
可變更新率
-
NO
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Dolby Vision™
-
NO
-
VESA DisplayHDR™
-
NO
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超頻
-
NO
-
使用者自訂快捷鍵
-
NO
-
自動輸入切換
-
NO
-
RGB LED 情境燈光
-
NO
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麥克風
-
NO
-
HDR Effect
-
NO
硬體
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顯示位置調整
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Tilt/Height/Swivel/Pivot
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壁掛 (mm)
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100 x 100 mm
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一鍵支架安裝
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Joystick
聲音
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藍芽連接性
-
YES
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Dolby Atmos
-
NO
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揚聲器
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5W x2
尺寸/重量
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外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
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821 x 219 x 507
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外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
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714.2 x 463.3 x 230
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外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
-
714.2 x 429.4 x 49.2
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重量(含底座) (kg)
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8.2kg
INFO
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產品名稱
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32U720SA-W
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年份
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2025
電源
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功耗 (Sleep Mode)
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0.5W
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功耗 (DC Off)
-
0.5W
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AC Input
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100~240V (50/60Hz)
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Type
-
External Power(Adapter)
配件
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變壓器
-
YES
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Display Port
-
NO
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HDMI
-
YES
-
遙控器
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YES (智慧滑鼠遙控器)
智慧功能
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全螢幕網頁瀏覽器
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YES
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LG Content Store (App Store)
-
YES
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LG ThinQ®
-
YES
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鏡像功能
-
YES
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作業系統
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webOS
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語音助理
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YES (搭配智慧滑鼠遙控器)
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Wi-Fi
-
YES
軟體應用
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雙向控制設定
-
NO
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硬體校色支援 (True Color Pro)
-
NO
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LG UltraGear™ Studio
-
NO
所有規格
硬體
-
顯示位置調整
-
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
壁掛 (mm)
-
100 x 100
-
可拆式底座
-
YES
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顏色(支架底座)
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白色
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顏色(支架主體)
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白色
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高度調整範圍 (mm)
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329
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軸轉
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逆時針
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旋轉
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-60º(右旋轉) ~ 90º(左旋轉)
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傾斜
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-20 ~ 50º
尺寸/重量
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外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
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879 x 587 x 219
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外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
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420 x 1143.5 x 420
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重量(含外箱) (kg)
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18.1
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重量(含底座) (kg)
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14.8 (支架本身)
配件
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其它 (配件)
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螺絲*4pcs