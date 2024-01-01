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27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

功能

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規格

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支援

27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

27UP850N-W

27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

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LG UHD 螢幕 4K

掌握細節

透過 LG UHD 4K HDR 螢幕，感受生動的色彩帶來的感動，欣賞無可挑剔的影像效果。HDR 內容創作者可重現亮度及對比度以作預覽和編輯的功能感到驚豔。

顯示栩栩如生的色彩與無可挑剔的影像

解析度

27" IPS UHD 4K
3840 X 2160

影像品質

DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400專業認證

特色

AMD FreeSync™
可調整高度、旋轉、傾斜度的支架

VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收

清晰明亮的 HDR畫質

該螢幕具備 VESA DisplayHDR™ 400，能呈現寬廣範圍的高亮度和對比度，讓您能在最新的 HDR 遊戲、電影與影音戲劇上都擁有沉浸式的視覺體驗。

配備 VESA DisplayHDR™ 400 的螢幕，呈現栩栩如生的視覺逼真感

  • SDR
  • HDR 效果開啟

於SDR內容上呈現HDR效果

LG UHD 4K HDR 螢幕可將標準內容虛擬轉化為 HDR 畫質影片，效果出眾，亦有助改善SDR 內容的色調和亮度，締造出彷若 HDR 的效果。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

色域達DCI-P3 95%的IPS螢幕，提供真實色彩和超廣視角
IPS 螢幕達 DCI-P3 95% (Typ.) 廣色域

真實色彩以及寬廣體驗

這款螢幕達到 DCI-P3 95%色域，極適合內容創作者、平面設計師或任何尋求高精準色彩的專業人士。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

透過 LG Calibration Studio 使用硬體校色，最佳化色彩效能
LG Calibration Studio

內建硬體校色功能

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校色，高度提升與優化色彩呈現效果，充分展現 LG IPS 4K 螢幕的寬廣色域和顯色一致性。

*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*包裝不隨附軟體。要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。

USB Type-C™

操控方便 簡單連接

以USB Type-C™ 連接，只需要一條線連結筆電就可以同時顯示4K畫面、進行資料傳輸和替裝置充電（上限為 90W）。螢幕連接USB Type-C™，讓您不須使用額外的傳輸線或充電器，化繁為簡，減少雜亂，提升您的工作效率。

USB Type-C™ 連接埠讓您操控方便、簡單連接

4K 顯示螢幕

4K

影像

資料傳輸

資料

傳輸

最高達 90W 的電源供應

最高達 90W

的電源供應

使用一副線材為所有裝置充電

為所有裝置充電

使用一副線材

*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。

提升電競體驗至 4K 和 HDR

身臨其境的遊戲體驗

27UP850N 讓您提早邁入 4K HDR 遊戲體驗的新紀元。不僅呈現逼真的影像和音效帶來真實刺激的感受，透過 AMD FreeSync™、遊戲模式、動態動作同步和黑暗場景穩定器，助您贏得勝利。

逼真的 4K HDR 主機遊戲體驗

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

AMD FreeSync 呈現流暢和快速的動作
AMD FreeSync™

順暢和快速動作

螢幕搭載 AMD FreeSync™ 技術，
有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，
提供玩家快節奏且高畫質的順暢遊戲體驗。

*用於增強理解特徵的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家即時捕捉關鍵時刻。

黑暗中，成為主動攻擊者

黑色穩定模式有助遊戲玩家躲開藏匿於黑暗的狙擊手，並在槍火爆發瞬間迅速逃脫。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

觀賞 4K 和 HDR 內容

生動且逼真

探索來自多個串流媒體服務的 HDR 內容。在採用支援 DCI-P3 色域的 VESA DisplayHDR™ 400 技術的 LG UHD 4K 螢幕上播放時，您可以觀賞鮮豔的亮度和寬廣的色彩範圍。

該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容

*包裝不隨附遙控器。

智慧螢幕操作 (OSC)提供更輕鬆簡潔易懂的使用者介面
智慧螢幕操作
(OnScreen Control, OSC)

更簡潔易懂的使用者介面

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。

人體工學設計

提供輕鬆和舒適的使用體驗

符合人體工學的支架，讓您可輕鬆靈活將螢幕的高度、傾斜度和轉軸調整到最適合您的最佳位置。

Ergonomic design with features of Tilt, Pivot and height adjustment.

傾斜可調式螢幕

傾斜度

旋轉可調式螢幕

旋轉

高度可調式螢幕

高度

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.1554 x 0.1554

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1200:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    1000:1

  • 尺寸 (cm)

    68.4

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840 x 2160 at 60Hz

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    694 x 496 x 212

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 569.3 x 239.3 (上) 613.5 x 459.3 x 239.3 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 363.5 x 45.4

  • 重量(含外箱) (kg)

    8.9

  • 重量(含底座) (kg)

    5.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.1

INFO

  • 產品名稱

    UHD

  • 年份

    2021

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W (HDMI/DP輸入狀態)

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    44W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    185W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    25.4W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • USB-C

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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