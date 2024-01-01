27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

以USB Type-C™ 連接，只需要一條線連結筆電就可以同時顯示4K畫面、進行資料傳輸和替裝置充電（上限為 90W）。螢幕連接USB Type-C™，讓您不須使用額外的傳輸線或充電器，化繁為簡，減少雜亂，提升您的工作效率。

