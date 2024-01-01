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27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕
LG UHD 螢幕 4K
掌握細節
透過 LG UHD 4K HDR 螢幕，感受生動的色彩帶來的感動，欣賞無可挑剔的影像效果。HDR 內容創作者可重現亮度及對比度以作預覽和編輯的功能感到驚豔。
顯示栩栩如生的色彩與無可挑剔的影像
解析度
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
影像品質
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400專業認證
特色
AMD FreeSync™
可調整高度、旋轉、傾斜度的支架
清晰明亮的 HDR畫質
配備 VESA DisplayHDR™ 400 的螢幕，呈現栩栩如生的視覺逼真感
-
SDR
-
HDR 效果開啟
於SDR內容上呈現HDR效果
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*包裝不隨附軟體。要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。
操控方便 簡單連接
USB Type-C™ 連接埠讓您操控方便、簡單連接
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
身臨其境的遊戲體驗
逼真的 4K HDR 主機遊戲體驗
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解特徵的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
關
-
開
更快速回應對手
-
關
-
開
黑暗中，成為主動攻擊者
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
生動且逼真
該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容
*包裝不隨附遙控器。
*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和畫面控制僅作為說明使用，可能與實際產品和實際畫面控制不同。
提供輕鬆和舒適的使用體驗
Ergonomic design with features of Tilt, Pivot and height adjustment.
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
1000:1
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840 x 2160 at 60Hz
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
694 x 496 x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 569.3 x 239.3 (上) 613.5 x 459.3 x 239.3 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 363.5 x 45.4
-
重量(含外箱) (kg)
8.9
-
重量(含底座) (kg)
5.9
-
重量(不含底座) (kg)
4.1
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
2021
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W (HDMI/DP輸入狀態)
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
44W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
185W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
25.4W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
USB-C
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES