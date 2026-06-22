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27" UltraGear™ evo GM9 - Hyper Mini LED 5K 電競螢幕

27" UltraGear™ evo GM9 - Hyper Mini LED 5K 電競螢幕

27GM950B-B
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Front view of 27" UltraGear™ evo GM9 - Hyper Mini LED 5K 電競螢幕 27GM950B-B
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主要功能

  • 27吋5K Hyper Mini LED 螢幕，218 PPI
  • Hyper Mini LED，亮度 1250 nits
  • 支援 VESA DisplayHDR™ 1000，DCI-P3 99%（Typ.）廣色域
  • 雙模式切換（5K 165Hz ↔ QHD 330Hz），1 ms（GtG）反應時間
  • DP 2.1、USB-C（PD 90W）、HDMI 2.1 連接埠
  • AI 音效、AI 場景優化
更多

屢獲殊榮的卓越設計

CES 2026-white Honoree 獎項標誌圖片

榮獲 CES 創新獎 - 2026 獲獎產品

遊戲與電競設備類別

*CES 創新獎是根據提交給評審的描述性資料所評選。美國消費技術協會 (CTA) 並未驗證任何提交內容或主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。

UltraGear™ evo AI 標誌呈現於未來感霓虹光環境中

UltraGear™ evo AI 標誌呈現於未來感霓虹光環境中

27 吋 UltraGear evo GM9 Hyper Mini LED 5K 電競螢幕（27GM950B），具備高亮度畫面表現

27 吋 UltraGear evo GM9 Hyper Mini LED 5K 電競螢幕（27GM950B），具備高亮度畫面表現

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

UltraGear 27 吋 Mini LED 5K 電競螢幕（27GM950B），支援 AI 智慧影像升頻、低光暈畫面表現，具備 1250 nits 峰值亮度與 218 PPI，並提供最高 330Hz 雙模式與 HDR 1000

UltraGear 27 吋 Mini LED 5K 電競螢幕（27GM950B），支援 AI 智慧影像升頻、低光暈畫面表現，具備 1250 nits 峰值亮度與 218 PPI，並提供最高 330Hz 雙模式與 HDR 1000

*27GM950B 於內部測試條件下，峰值亮度最高可達 1250 nits。實際亮度可能因使用環境而異。

**依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 27GM950B 為首款支援 AI 影像升頻至 5K 解析度之電競螢幕。

*27GM950B 支援雙模式，提供 5K 165Hz 與 QHD 330Hz 更新率。

新一代 Hyper Mini LED 技術

新一代 Hyper Mini LED 技術

更亮更銳利
5K 遊戲畫面全面進化

LG UltraGear™ evo AI GM9 採用新一代顯示技術 Hyper Mini LED，提供高亮度與 5K 高解析度畫面表現，呈現清晰細緻的遊戲影像。

1250 nits 峰值亮度表現*

27GM950B 採用新一代 Hyper Mini LED 技術，峰值亮度最高可達 1250 nits，並達到 VESA DisplayHDR™ 1000 標準。在明亮室內環境中，仍可維持清晰且穩定的遊戲畫面表現。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 DisplayHDR™ 1000 與 DCI-P3 99%，呈現亮部與暗部細節層次

27 吋 UltraGear evo GM9 Hyper Mini LED 5K 電競螢幕（27GM950B），具備高亮度畫面表現

*27GM950B 於內部測試條件下，峰值亮度最高可達 1250 nits。實際亮度可能因使用環境而異。

**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

HDR 1000
亮暗細節精準呈現

支援 VESA DisplayHDR™ 1000，可提升對比表現，呈現明亮高光與細緻暗部細節。高亮場景清晰分明，暗部畫面仍保有紋理與層次。並支援 DCI-P3 99%（Typ.）廣色域，提供準確的色彩表現。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）採用 Hyper Mini LED，具備 1250 nits 峰值亮度，呈現清晰畫面表現

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）採用 Hyper Mini LED，具備 1250 nits 峰值亮度，呈現清晰畫面表現

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

低光暈畫面表現 提升遊戲專注度

Hyper Mini LED 配備約 2,304 個局部調光區與 9,216 顆 LED，較傳統 Mini LED 分別提升約 1.5 倍與 5.9 倍，呈現更高亮度與清晰畫面表現。另搭載 Zero Optical Distance 技術，將面板與背光間距降至極低，有助於降低漏光與光暈現象。*

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）採用 Hyper Mini LED，相較傳統 Mini LED 有助降低光暈表現

Hyper Mini LED

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）採用 Hyper Mini LED，相較傳統 Mini LED 有助降低光暈表現

傳統 Mini LED*

*根據內部比較結果，對比 LG 上一代 Mini LED 型號（27GR95UM）。

**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

5K 高解析度遊戲畫面
每個像素細節清晰呈現

27 吋 5K（5120×2880）顯示器提供細緻清晰的畫面表現。相較於 FHD（1920×1080），5K 解析度呈現更高細節與畫面銳利度，提升整體視覺表現。

顯示由 27 吋 16:9 FHD 切換至 5K 高解析度，呈現更細緻畫面與遊戲沉浸感

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

全球首款 5K AI 智慧影像升頻
無需額外升級 GPU*

UltraGear evo™ 內建處理器支援 5K AI 智慧影像升頻，可將來自各類裝置的影像內容提升至 5K 解析度。無需額外升級 GPU 或硬體，即可呈現更高解析度與細緻畫面表現。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）搭載 On-Device AI，可將影像內容升頻至 5K，無需升級 GPU 即可享受更清晰內容

支援 AI 影像升頻

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）搭載 On-Device AI，可將影像內容升頻至 5K，無需升級 GPU 即可享受更清晰內容

未支援 AI 影像升頻

*依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 27GM950B 為首款支援以 AI 將影像升頻至 5K 解析度之電競螢幕。

**影像升頻效果可能因來源畫質而異。AI 智慧影像升頻功能無需升級 GPU，惟遊戲運行仍需相容之外部裝置（PC／GPU／遊戲主機）。*此示意影像僅為說明產品特性之用，實際使用體驗可能有所不同。

218 PPI 高解析度
兼顧遊戲與多工表現

具備 218 PPI 像素密度，呈現細緻清晰畫面。遊戲過程中，文字、UI 元素與細節更為銳利，提升 HUD、選單與畫面資訊的辨識度。同時也有助於文件編輯、網頁瀏覽與程式開發等文字密集作業的清晰呈現。

高 PPI 提供精準遊戲體驗

高 PPI 優化工作生產力

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

雙模式更新率切換
對應不同遊戲類型

配備通過 VESA 認證的 Dual-Mode，可依遊戲類型切換適合的更新率。在 RPG、冒險等高畫質遊戲中可使用 5K 165Hz 模式；於 FPS、賽車等快節奏遊戲中，則可切換為 QHD 330Hz 模式。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 Dual Mode，提供 5K 165Hz 與 QHD 330Hz 更新率，對應 RPG 至 FPS 等不同遊戲類型

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 Dual Mode，提供 5K 165Hz 與 QHD 330Hz 更新率，對應 RPG 至 FPS 等不同遊戲類型

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

1ms（GtG）急速反應
遊戲決勝毫秒之間。

1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

流暢動態呈現 沉浸感再進化

支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，可降低畫面撕裂與延遲，呈現更穩定流暢的影像。並有助減少動態模糊與殘影，提升整體遊戲畫面表現。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro，呈現流暢且穩定的遊戲畫面表現

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro，呈現流暢且穩定的遊戲畫面表現

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

多元連接介面 對應新世代遊戲需求

LG UltraGear evo AI 27GM950B 配備多元連接埠，包括 DisplayPort 2.1（UHBR 20）、USB Type-C（PD 90W）與 HDMI 2.1，可連接多種遊戲裝置。DisplayPort 2.1（UHBR 20）提供高頻寬，支援高解析度與高更新率畫面表現。USB Type-C 可透過單一連接線同時支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電；HDMI 2.1 則提供與遊戲主機等裝置的穩定連接。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1 連接 PC、筆電與遊戲主機

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1 連接 PC、筆電與遊戲主機

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

AI 音效
用聲音將遊戲帶進現實

AI音效 (AI Sound) 可區分語音、效果與背景音，並依遊戲情境調整音訊表現，打造更符合情境的沉浸式音訊，提供虛擬 7.1.2 聲道體驗。透過內建 2 × 7W 立體聲喇叭或耳機，即使在激烈的交戰中仍維持語音清晰，並提升腳步聲等關鍵聲音辨識度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

AI 場景優化
智慧調整畫面設定

AI 場景優化 (AI Scene Optimization) 可辨識畫面內容，並自動調整色溫、色彩強化與銳利度等關鍵設定，對應不同內容類型。支援辦公、動畫、電影、遊戲與體育等模式，提供適合的顯示效果。

 

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 顯示 - 尺寸 (Inch)

    27

  • 顯示 - 解析度

    5120 x 2880

  • 顯示 - 面板類型

    IPS

  • 顯示 - 面板比例

    0.672916667

  • 顯示 - 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • 顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    750

  • 顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 顯示 - 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 硬體 - 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

配件

  • 變壓器

    Depend on Country

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    Yes (1Up)

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    811*166*491

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    614.5*535.3*249.1

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    614.5*360.1*70

  • 重量(含底座) (kg)

    8.5

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    0.672916667

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    5120 x 2880

  • 點距 (mm)

    0.11655x0.11655mm

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.06B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    750

  • 對比度 (Typ.)

    41.66736111

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    600

  • 對比度 (Min.)

    33.33402778

  • 尺寸 (cm)

    68.4

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 1000

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    Y26

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

聲音

  • 揚聲器

    7W x 2

連接性

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB 下行埠

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB 上行埠

    YES(via USB-C)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    90W

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