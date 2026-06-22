27" UltraGear™ evo GM9 - Hyper Mini LED 5K 電競螢幕

*依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 27GM950B 為首款支援以 AI 將影像升頻至 5K 解析度之電競螢幕。

**影像升頻效果可能因來源畫質而異。AI 智慧影像升頻功能無需升級 GPU，惟遊戲運行仍需相容之外部裝置（PC／GPU／遊戲主機）。*此示意影像僅為說明產品特性之用，實際使用體驗可能有所不同。