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27" UltraGear™ evo GM9 - Hyper Mini LED 5K 電競螢幕
屢獲殊榮的卓越設計
*CES 創新獎是根據提交給評審的描述性資料所評選。美國消費技術協會 (CTA) 並未驗證任何提交內容或主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*27GM950B 於內部測試條件下，峰值亮度最高可達 1250 nits。實際亮度可能因使用環境而異。
**依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 27GM950B 為首款支援 AI 影像升頻至 5K 解析度之電競螢幕。
*27GM950B 支援雙模式，提供 5K 165Hz 與 QHD 330Hz 更新率。
更亮更銳利
5K 遊戲畫面全面進化
LG UltraGear™ evo AI GM9 採用新一代顯示技術 Hyper Mini LED，提供高亮度與 5K 高解析度畫面表現，呈現清晰細緻的遊戲影像。
1250 nits 峰值亮度表現*
27GM950B 採用新一代 Hyper Mini LED 技術，峰值亮度最高可達 1250 nits，並達到 VESA DisplayHDR™ 1000 標準。在明亮室內環境中，仍可維持清晰且穩定的遊戲畫面表現。
*27GM950B 於內部測試條件下，峰值亮度最高可達 1250 nits。實際亮度可能因使用環境而異。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
HDR 1000
亮暗細節精準呈現
支援 VESA DisplayHDR™ 1000，可提升對比表現，呈現明亮高光與細緻暗部細節。高亮場景清晰分明，暗部畫面仍保有紋理與層次。並支援 DCI-P3 99%（Typ.）廣色域，提供準確的色彩表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
低光暈畫面表現 提升遊戲專注度
Hyper Mini LED 配備約 2,304 個局部調光區與 9,216 顆 LED，較傳統 Mini LED 分別提升約 1.5 倍與 5.9 倍，呈現更高亮度與清晰畫面表現。另搭載 Zero Optical Distance 技術，將面板與背光間距降至極低，有助於降低漏光與光暈現象。*
Hyper Mini LED
傳統 Mini LED*
*根據內部比較結果，對比 LG 上一代 Mini LED 型號（27GR95UM）。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
5K 高解析度遊戲畫面
每個像素細節清晰呈現
27 吋 5K（5120×2880）顯示器提供細緻清晰的畫面表現。相較於 FHD（1920×1080），5K 解析度呈現更高細節與畫面銳利度，提升整體視覺表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
全球首款 5K AI 智慧影像升頻
無需額外升級 GPU*
UltraGear evo™ 內建處理器支援 5K AI 智慧影像升頻，可將來自各類裝置的影像內容提升至 5K 解析度。無需額外升級 GPU 或硬體，即可呈現更高解析度與細緻畫面表現。
支援 AI 影像升頻
未支援 AI 影像升頻
*依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 27GM950B 為首款支援以 AI 將影像升頻至 5K 解析度之電競螢幕。
**影像升頻效果可能因來源畫質而異。AI 智慧影像升頻功能無需升級 GPU，惟遊戲運行仍需相容之外部裝置（PC／GPU／遊戲主機）。*此示意影像僅為說明產品特性之用，實際使用體驗可能有所不同。
218 PPI 高解析度
兼顧遊戲與多工表現
具備 218 PPI 像素密度，呈現細緻清晰畫面。遊戲過程中，文字、UI 元素與細節更為銳利，提升 HUD、選單與畫面資訊的辨識度。同時也有助於文件編輯、網頁瀏覽與程式開發等文字密集作業的清晰呈現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
雙模式更新率切換
對應不同遊戲類型
配備通過 VESA 認證的 Dual-Mode，可依遊戲類型切換適合的更新率。在 RPG、冒險等高畫質遊戲中可使用 5K 165Hz 模式；於 FPS、賽車等快節奏遊戲中，則可切換為 QHD 330Hz 模式。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
1ms（GtG）急速反應
遊戲決勝毫秒之間。
1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
流暢動態呈現 沉浸感再進化
支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，可降低畫面撕裂與延遲，呈現更穩定流暢的影像。並有助減少動態模糊與殘影，提升整體遊戲畫面表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
多元連接介面 對應新世代遊戲需求
LG UltraGear evo AI 27GM950B 配備多元連接埠，包括 DisplayPort 2.1（UHBR 20）、USB Type-C（PD 90W）與 HDMI 2.1，可連接多種遊戲裝置。DisplayPort 2.1（UHBR 20）提供高頻寬，支援高解析度與高更新率畫面表現。USB Type-C 可透過單一連接線同時支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電；HDMI 2.1 則提供與遊戲主機等裝置的穩定連接。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 音效
用聲音將遊戲帶進現實
AI音效 (AI Sound) 可區分語音、效果與背景音，並依遊戲情境調整音訊表現，打造更符合情境的沉浸式音訊，提供虛擬 7.1.2 聲道體驗。透過內建 2 × 7W 立體聲喇叭或耳機，即使在激烈的交戰中仍維持語音清晰，並提升腳步聲等關鍵聲音辨識度。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 場景優化
智慧調整畫面設定
AI 場景優化 (AI Scene Optimization) 可辨識畫面內容，並自動調整色溫、色彩強化與銳利度等關鍵設定，對應不同內容類型。支援辦公、動畫、電影、遊戲與體育等模式，提供適合的顯示效果。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
顯示 - 尺寸 (Inch)
27
顯示 - 解析度
5120 x 2880
顯示 - 面板類型
IPS
顯示 - 面板比例
0.672916667
顯示 - 色域 (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]
750
顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]
165
顯示 - 反應時間
1ms (GtG at Faster)
硬體 - 顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
配件
變壓器
Depend on Country
Display Port
YES (ver 2.1)
HDMI
YES(2ea)
USB-C
Yes (1Up)
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
811*166*491
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
614.5*535.3*249.1
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
614.5*360.1*70
重量(含底座) (kg)
8.5
顯示
尺寸 (Inch)
27
面板比例
0.672916667
面板類型
IPS
反應時間
1ms (GtG at Faster)
解析度
5120 x 2880
點距 (mm)
0.11655x0.11655mm
色彩深度 (顏色數)
1.06B
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
750
對比度 (Typ.)
41.66736111
色域 (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
更新率 (Max.) [Hz]
165
亮度 (Min.) [cd/m²]
600
對比度 (Min.)
33.33402778
尺寸 (cm)
68.4
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
YES
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
硬體校色支援
HW Calibration Ready
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 1000
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
HDR Effect
YES
INFO
產品名稱
UltraGear
年份
Y26
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
壁掛 (mm)
100 x 100
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
聲音
揚聲器
7W x 2
連接性
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
USB-C
Yes (1Up)
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
USB 下行埠
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
USB 上行埠
YES(via USB-C)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (電源供給)
90W
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