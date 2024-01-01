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27" UltraGear™ UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG) 專業電競螢幕

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27" UltraGear™ UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG) 專業電競螢幕

27GP950-B

27" UltraGear™ UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG) 專業電競螢幕

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LG UltraGear 螢幕是您的夢幻專業玩家電競顯示器

致勝未來式

LG UltraGear™ 螢幕是您攻無不克的強大利器，帶您展翅高飛，迎向勝利。
速度
IPS 1ms（GtG 反應時間）*
144Hz（超頻 160Hz）**
影像
UHD 4K Nano IPS
VESA DisplayHDR™ 600
技術
4K & HDMI2.1 120Hz (VRR)
NVIDIA® G-Sync® Compatible

*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
**為使 160Hz 超頻運作，您需要支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 連接埠的顯卡

同時享有極致色彩與速度

全新的 UltraGear™ 27GP950 螢幕，透過 UHD 4K 高解析度、超快速度，享受革命性逼真的遊戲體驗。

UltraGear 主角手持長矛。生動的色彩呈現動態畫面。

*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。

隨附射擊遊戲螢幕的 27GP950 螢幕。主機遊戲位於螢幕旁。
4K 和 HDMI2.1 支援高達120Hz

新世代遊戲的最佳標準配備

LG 27GP950 可處理 HDMI2.1 的 UHD 4K 影片和高達 120Hz 的可變更新率。這讓主機遊戲玩家可享有身臨其境的遊戲體驗。

*產品支援最高達 144Hz (O/C 160Hz)。但在使用 HDMI 2.1 纜線時，支援 4K 和可變更新率 (VRR) 120Hz。

DSC 功能嵌入圖型顯示卡
顯示串流壓縮技術

一站式支援：UHD 4K、10 Bit 及 160Hz

27GP950 採用 VESA 顯示串流壓縮 (DSC) 技術，可支援 4K 高畫質、具有 1ms (GtG) 反應時間的 144Hz (超頻 160Hz) 高速更新率、相容 HDR 與 G-SYNC® 以及利用單一 DisplayPort 連結支援 10bit 色彩，並降低視力受損。

*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。

Nano IPS、VESA Display HDR™ 600 技術提供鮮豔的色彩和細節。
UHD 4K + Nano IPS + HDR 600

逼真色彩 銳利細節

Nano IPS 技術可支援展現出高度還原實物的色彩以重現生動的場景，而 VESA DisplayHDR™ 600 可在UHD 4K 大螢幕展現動態對比度。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

配備硬體校色功能
LG Calibration Studio

配備硬體校色功能

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校準最佳化色彩效能，充分展現 LG IPS 4K 顯示螢幕的寬廣色域和一致性。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*軟體和校準感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。

IPS 1ms (GtG)

無可比擬的驚人速度

IPS 1ms 媲美 TN 速度，以最少的殘影、最快的反應時間，為您帶來全新的遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*比較 IPS 5ms（左圖）與 IPS 1ms (GTG) 的速度。

在 144Hz 的指標下，體驗流暢的遊戲動作。
144Hz (超頻160Hz) 更新率

流暢的遊戲動作

有著 144Hz(超頻160Hz) 的超快速度，可快速看到下一幀，整體顯示出流暢的畫面。讓玩家能輕鬆瞄準目標，迅速作出反應。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*要啟用超頻 160Hz ，您需要支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的圖形顯示卡。

支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝

G-SYNC® 相容，並獲得 NVIDIA 認證

27GP950 螢幕通過 NVIDIA 測試，並為官方認證的 G-Sync® 相容螢幕。可消除畫面撕裂、最大幅減少閃退延遲，在遊戲中享有更流暢且更快速的遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 G-SYNC® 相容的比較。

AMD FreeSync™ Premium Pro

更清晰、更順暢和更快速

透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，在高畫質且快速移動的遊戲中，玩家也能享受無接縫且動作流暢的體驗。此技術大幅降低了畫面撕裂及延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。

球型情境燈光 2.0

視覺與聽覺的雙重享受

燈光與音效同步

球型情境燈光 2.0 讓您能更深入體驗遊戲，同時降低眼部疲勞。在音訊同步模式下，27GP950 的背光會隨著遊戲的動態聲響亮起。

燈光與影像同步

球型情境燈光2.0的影像同步模式，將隨著螢幕畫面的顏色亮起燈光，讓您完全投入遊戲的氣氛。

*所示影片僅供參考之用途。球型情境燈光 2.0 的實際燈光效果會因每個模式的內容而變化。

新潮設計

沉浸體驗遊戲氛圍

引人注目的外型以及四邊近乎無邊框的設計，可提升您的遊戲體驗。可調整的底座，讓您能調整出舒適玩遊戲的首選顯示螢幕高度及傾斜角度。

符合人體工學的設計，可調整高度、傾斜度、旋轉。

近乎無邊框設計

近乎無邊框設計

傾斜可調式螢幕

傾斜

高度可調式螢幕

高度

旋轉可調式螢幕

旋轉

自訂遊戲模式
更完備的遊戲 GUI

自訂遊戲模式

玩家可選擇Gamer、FPS 或 RTS 模式，並自訂喜歡的遊戲體驗。設定可根據不同類型的遊戲進行自訂。
  • 傳統型
  • 動態同步模式
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。

*傳統型動態同步模式 (DAS) 並不支援 LG 的機型。
*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。

黑暗場景穩定器

黑暗中，成為主動式攻擊角色

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

十字準線

最佳瞄準

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

列印

所有規格

顯示功能

  • 面板尺寸

    27 Inch

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    Nano IPS

  • 面板比例

    16:09

  • 亮度 Brightness

    400 cd/m²

  • 色域 Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 色彩深度 Bpp

    1.07B

  • 對比度 Original

    1000:1

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 更新率

    144Hz (O/C 160Hz, DSC On)

  • 可視角度

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 防炫光處理

    Anti-Glare

  • 曲面

    No

特色

  • HDR

    DisplayHDR™ 600

  • HDR效果

    Yes

  • 出廠色彩校正

    Yes

  • 硬體校色支援(True Color Pro)

    Yes

  • 雙向控制設定(Dual Controller)

    No

  • 智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)

    Yes

  • 不閃爍

    Yes

  • 閱讀(低藍光護眼)模式

    Yes

  • 色弱

    No

  • 增強影像解析度(SR) Super Resolution+

    No

  • 動態反應清晰模式

    No

  • 內建顯卡

    AMD FreeSync™ (Premium Pro)/ NVIDIA G-SYNC Compatible

  • 黑暗場景穩定模式

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 十字準線

    Yes

  • 球型情境燈光

    Yes

  • HDMI / Version

    YES(2ea) / 支援 FRL 且合乎 HDMI 2.1 規範

  • DisplayPort

    Yes(1ea)

  • 智慧節能省電模式

    Yes

設計/功能

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt 3/Power Delivery

    No

  • 菊鏈式連接(Daisy Chain)

    No

  • USB Type-C/Power Delivery

    No

  • USB Port

    Upstream: YES(1ea/ver3.0) / Downstream: YES(2ea/ver3.0)

  • 耳機孔(Headphone out)

    Yes

  • 喇叭Speaker/瓦數

    No

  • PBP

    No

  • 傾斜角度

    -5 ~ +15 Degree

  • 調整高度

    110mm

  • 旋轉

    垂直90度

  • 壁掛

    100x100mm

  • 機身尺寸(含底座)

    609.2 x 574.7 x 291.2 (up)
    609.2 x 464.7 x 291.2 (down)

  • 外觀尺寸(不含底座)

    609.2 x 352.9 x 54.3 mm

  • 外觀尺寸(含外箱)

    735 x 200 x 522 mm

  • 重量(不含底座)

    5.7 kg

  • 重量 (含底座)

    7.9 kg

  • 重量(含外箱)

    11.5 kg

  • 保固/維修

    3年原廠保/到府

  • AC Input

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Power Consumption (Typ.)

    65W

  • Power Consumption (Max.)

    95W

  • Power Consumption (Energy Star)

    N/A

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

其他

  • 點距

    0.1554 x 0.1554 mm

  • 亮點保固有無

  • 配件明細

    HDMI/DP

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