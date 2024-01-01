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27" UltraGear™ UHD 4K Nano IPS 1ms (GtG) 專業電競螢幕
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
**為使 160Hz 超頻運作，您需要支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 連接埠的顯卡
同時享有極致色彩與速度
UltraGear 主角手持長矛。生動的色彩呈現動態畫面。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。
*產品支援最高達 144Hz (O/C 160Hz)。但在使用 HDMI 2.1 纜線時，支援 4K 和可變更新率 (VRR) 120Hz。
*若要顯示 4K 160Hz，須使用支援 DSC 的圖形顯示卡。請查閱圖形顯示卡製造商之網站，了解其是否支援 DSC。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 支援 DSC。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*軟體和校準感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請瀏覽 LG.COM。
無可比擬的驚人速度
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*比較 IPS 5ms（左圖）與 IPS 1ms (GTG) 的速度。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*要啟用超頻 160Hz ，您需要支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的圖形顯示卡。
G-SYNC® 相容，並獲得 NVIDIA 認證
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 G-SYNC® 相容的比較。
更清晰、更順暢和更快速
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。
視覺與聽覺的雙重享受
燈光與音效同步
燈光與影像同步
*所示影片僅供參考之用途。球型情境燈光 2.0 的實際燈光效果會因每個模式的內容而變化。
沉浸體驗遊戲氛圍
符合人體工學的設計，可調整高度、傾斜度、旋轉。
-
傳統型
-
動態同步模式
更快速回應對手
*傳統型動態同步模式 (DAS) 並不支援 LG 的機型。
*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
-
關
-
開
黑暗中，成為主動式攻擊角色
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
關
-
開
最佳瞄準
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
所有規格
顯示功能
-
面板尺寸
27 Inch
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
Nano IPS
-
面板比例
16:09
-
亮度 Brightness
400 cd/m²
-
色域 Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
色彩深度 Bpp
1.07B
-
對比度 Original
1000:1
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
更新率
144Hz (O/C 160Hz, DSC On)
-
可視角度
178º(R/L), 178º(U/D)
-
防炫光處理
Anti-Glare
-
曲面
No
特色
-
HDR
DisplayHDR™ 600
-
HDR效果
Yes
-
出廠色彩校正
Yes
-
硬體校色支援(True Color Pro)
Yes
-
雙向控制設定(Dual Controller)
No
-
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)
Yes
-
不閃爍
Yes
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閱讀(低藍光護眼)模式
Yes
-
色弱
No
-
增強影像解析度(SR) Super Resolution+
No
-
動態反應清晰模式
No
-
內建顯卡
AMD FreeSync™ (Premium Pro)/ NVIDIA G-SYNC Compatible
-
黑暗場景穩定模式
Yes
-
動態同步
Yes
-
十字準線
Yes
-
球型情境燈光
Yes
-
HDMI / Version
YES(2ea) / 支援 FRL 且合乎 HDMI 2.1 規範
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
智慧節能省電模式
Yes
設計/功能
-
DP Version
1.4
-
Thunderbolt 3/Power Delivery
No
-
菊鏈式連接(Daisy Chain)
No
-
USB Type-C/Power Delivery
No
-
USB Port
Upstream: YES(1ea/ver3.0) / Downstream: YES(2ea/ver3.0)
-
耳機孔(Headphone out)
Yes
-
喇叭Speaker/瓦數
No
-
PBP
No
-
傾斜角度
-5 ~ +15 Degree
-
調整高度
110mm
-
旋轉
垂直90度
-
壁掛
100x100mm
-
機身尺寸(含底座)
609.2 x 574.7 x 291.2 (up)
609.2 x 464.7 x 291.2 (down)
-
外觀尺寸(不含底座)
609.2 x 352.9 x 54.3 mm
-
外觀尺寸(含外箱)
735 x 200 x 522 mm
-
重量(不含底座)
5.7 kg
-
重量 (含底座)
7.9 kg
-
重量(含外箱)
11.5 kg
-
保固/維修
3年原廠保/到府
-
AC Input
100-240Vac, 50/60Hz
-
Power Consumption (Typ.)
65W
-
Power Consumption (Max.)
95W
-
Power Consumption (Energy Star)
N/A
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
其他
-
點距
0.1554 x 0.1554 mm
-
亮點保固有無
無
-
配件明細
HDMI/DP