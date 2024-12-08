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45" OLED 電競

功能

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規格

評論

哪裡購買

支援

45" OLED 電競

45GS95QE.27GQ50F

45" OLED 電競

(0)
列印

主要規格

尺寸 (Inch)

27

解析度

1920 x 1080

面板類型

VA

面板比例

16:9

色域 (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

更新率 (Max.) [Hz]

165

反應時間

5ms (GtG at Faster)

顯示位置調整

傾斜

所有規格

顯示

尺寸 (Inch)

27

面板比例

16:9

面板類型

VA

反應時間

5ms (GtG at Faster)

解析度

1920 x 1080

點距 (mm)

0.3108 x 0.3108

色彩深度 (顏色數)

16.7M

可視角度 (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

對比度 (Typ.)

3000:1

色域 (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

色域 (Min.)

NTSC 70% (CIE1931)

更新率 (Max.) [Hz]

165

亮度 (Min.) [cd/m²]

200

對比度 (Min.)

1800:1

尺寸 (cm)

68.4

連接性

HDMI

YES (2ea)

DisplayPort

YES (1ea)

DP Version

1.2

耳機輸出

3環 (僅音效)

功能

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

智慧節能省電模式

YES

不閃屏技術

YES

動態同步

YES

黑色穩定器

YES

十字準線

YES

閱讀模式

YES

FPS 幀數計數器

YES

動態反應清晰模式

YES

使用者自訂快捷鍵

YES

自動輸入切換

YES

硬體

顯示位置調整

傾斜

壁掛 (mm)

100 x 100

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

776 x 156 x 435

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

613.7 x 456.1 x 201.6

外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

613.7 x 364.1 x 39.3

重量(含外箱) (kg)

5.8

重量(含底座) (kg)

3.87

重量(不含底座) (kg)

3.25

INFO

產品名稱

UltraGear

年份

2022

電源

功耗 (Sleep Mode)

0.5W

功耗 (DC Off)

少於0.3W

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

外接電源(變壓器)

功耗 (On-Mode)

32W

功耗 (On-Mode) (ErP)

35W

配件

Display Port

YES

軟體應用

智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

YES

STANDARD

RoHS

YES

列印

主要規格

尺寸 (Inch)

44.5

解析度

3440 x 1440

面板類型

OLED

面板比例

21:9

色域 (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

275

曲面

800R

更新率 (Max.) [Hz]

240

反應時間

0.03ms (GTG)

顯示位置調整

傾斜 / 升降 / 水平旋轉

所有規格

顯示

尺寸 (Inch)

44.5

面板比例

21:9

面板類型

OLED

表面處理

前偏光片防眩光、低反射

反應時間

0.03ms (GTG)

解析度

3440 x 1440

點距 (mm)

0.303 x 0.303

色彩深度 (顏色數)

1.07B

可視角度 (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

275

對比度 (Typ.)

1500000:1

色域 (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

曲面

800R

色域 (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

更新率 (Max.) [Hz]

240

亮度 (Min.) [cd/m²]

250

對比度 (Min.)

1200000:1

尺寸 (cm)

113

連接性

音源輸入

NO

D-Sub

NO

Built-in KVM

NO

DVI-D

NO

HDMI

YES (2ea)

DisplayPort

YES (1ea)

DP Version

1.4 (DSC)

DVI (Max Resolution at Hz)

NO

Thunderbolt

NO

USB-C

NO

耳機輸出

4環 (音效+麥克風)

LAN (RJ-45)

NO

Line out

NO

麥克風輸入

NO

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

NO

USB 下行埠

YES (2ea/ver3.0)

USB 上行埠

YES (1ea/ver3.0)

功能

HDR 10

YES

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

自動亮度調節

NO

色弱模式

YES

智慧節能省電模式

YES

出廠色彩校正

YES

PIP

YES

PBP

2PBP

不閃屏技術

NO

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC相容

硬體校色支援

HW Calibration Ready

動態同步

YES

黑色穩定器

YES

十字準線

YES

其它

VESA DSC Tech, 4way Joystick

閱讀模式

YES

FPS 幀數計數器

YES

可變更新率

YES

增強影像解析度

NO

Dolby Vision™

NO

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR True Black 400

Mini-LED Technology

NO

Nano IPS™ Technology

NO

Advanced True Wide Pol.

NO

動態反應清晰模式

NO

超頻

NO

使用者自訂快捷鍵

YES

自動輸入切換

YES

RGB LED 情境燈光

Hexagon Lighting

相機

NO

麥克風

NO

HDR Effect

YES

硬體

顯示位置調整

傾斜 / 升降 / 水平旋轉

無邊框設計

4邊無邊框設計

壁掛 (mm)

100 x 100

一鍵支架安裝

YES

聲音

藍芽連接性

NO

DTS Headphone:X

YES

Maxx Audio

NO

重低音

NO

揚聲器

NO

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

1143 x 301 x 550

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

992.7 x 657.7 x 335.1 (上) 992.7 x 537.7 x 335.1 (下)

外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

992.7 x 457 x 218

重量(含外箱) (kg)

18.3

重量(含底座) (kg)

12.3

重量(不含底座) (kg)

8.9

INFO

產品名稱

UltraGear

年份

2024

電源

功耗 (Sleep Mode)

少於0.5W

功耗 (DC Off)

少於0.3W

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

外接電源(變壓器)

DC Output

20V, 13.5A

配件

變壓器

YES

Calibration Report (Paper)

YES

Display Port

YES

DVI-D

NO

DVI-D (Color/Length)

NO

D-Sub

NO

HDMI

YES (ver 2.1)

HDMI (Color/Length)

Black / 1.8m

其它 (配件)

NO

電源線

YES

遙控器

NO

Thunderbolt

NO

USB A to B

YES

USB-C

NO

STANDARD

UL (cUL)

YES

CE

YES

KC (for Rep. of Korea)

According to PDR

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