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LG ProBeam 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

功能

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LG ProBeam 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

BU50RG

LG ProBeam 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機

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正視圖

LG ProBeam 投影機。

完美呈現專業簡報

影像

鐳射 4K UHD (3840x2160)
5,000 ANSI 流明

使用延展性

縮放 x1.6 倍
鏡頭移位水平 ±20%、垂直 ±50%

應用管控中心

SuperSign
LG Connected Care

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

真實的 4K 雷射投影

高清解析度，適合大空間場合

LG ProBeam 利用 4K UHD 雷射投影技術，最大能投射 300 吋的大螢幕並以 4K解析度呈現驚人的視覺效果。

LG ProBeam 利用 4K UHD 雷射投影技術，最大能在 300 吋的大螢幕上以 830萬畫素帶來驚人的視覺效果。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

5,000 ANSI 流明

讓您的簡報完美呈現

即使在明亮的會議室內，5,000 ANSI 流明亮度也能在不降低影像品質的狀況下提供準確度和清晰度，從而提高辦公會議空間的工作效率。
縮放調整自如

適合任何商業應用
LG ProBeam是一款通用於商務的投影機，能以高分辨率和高亮度來清楚完整傳達文字及影像，並可適用於各種空間大小的會議室。
LG ProBeam 擁有高亮度的投影功能，減少教室內環境光線照明的影響，以便學生輕鬆投入到課堂學習之中。
LG ProBeam符合精準色彩的特性與DICOM將會引領準確的醫療診斷。

辦公室

LG ProBeam是一款通用於商務的投影機，能以高分辨率和高亮度來清楚完整傳達文字及影像，並可適用於各種空間大小的會議室。

教室

LG ProBeam 擁有高亮度的投影功能，減少教室內環境光線照明的影響，以便學生輕鬆投入到課堂學習之中。

醫療中心

LG ProBeam符合精準色彩的特性與DICOM將會引領準確的醫療診斷。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

安裝簡便 靈活搭配

LG ProBeam 透過鏡頭移位 (水平 ±20%，垂直 ±50%) 和縮放 x 1.6倍功能，可將投影機安裝在任何地方，輕鬆設定出想要的畫面。

12 點影像扭曲調整：更加簡單且清晰

縮放 x1.6 倍
縮放 x1.6 倍
鏡頭移位（H±20％，V±50％）
鏡頭移位（H±20％，V±50％）
高達25點影像扭曲調整

簡單且精確的螢幕調整

您可使用螢幕上的 4/9/15/25 點扭曲功能來調整螢幕的扭曲以設置更精確的螢幕呈現。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

20,000 小時的投影壽命

穩定清晰 長效使用壽命

強大的雷射光源可顯示更明亮的圖像，且持續使用長達 20,000 小時。

28 年

每日使用 2 小時

14 年

每日使用 4 小時

7 年

每日使用 8 小時

*實際情況取決於產品使用環境及保養方法。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

SuperSign

輕鬆管理及維護

支援最佳化顯示功能，提供多種調整模式，
包括分發影像內容及遠距管理投影機等各種解決方案。

LG SuperSign 內容管理系統

一款使 LG webOS 顯示裝置最佳化的內容管理系統。
支援多個裝置和帳戶，令不同使用者能輕鬆通過電腦或流動裝置存取伺服器，並進行影視內容的建立、編輯、調度和分發。

LG SuperSign Control+

LG SuperSign Control+ 是一款遙距監控系統。讓多個管理員透過網絡登入 SuperSign Control+ 伺服器，即時監控所連接的顯示裝置、操控並調整設定。

LG ConnectedCare

LG 提供的雲端服務解決方案，可遠端管理投影機的狀態，進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。
即時監控

1. 即時監控

B2B 客服中心：請求協助

2. B2B 客服中心：

請求協助

SE準備：手機診斷

3. SE準備：手機診斷

工程師進行現場檢查

4. 工程師現場檢查

故障排除

5. 故障排除

問題解決

6. 問題解決

*消費者在使用 SuperSign Control+、SuperSign CMS 和 LG ConnectedCare™ 時可能需要根據各自所在地區支付額外費用。

LG 投影計算功能

使用 LG 投影計算功能，模擬最合適的位置，並計算最佳投影距離和影像尺寸。
立即開始
列印

主要規格

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    5000

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 對比度

    3,000,000:1

  • 數位梯形校正

    影像調整 (4/9/15/25/HV)

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • Zoom

    1.6x

  • 鏡頭位移

    YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    5000

對比度

  • 對比度

    3,000,000:1

CHANGEABLE F#

  • Changeable F#

    YES

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    9.7Kg

  • 總重量 (kg or g)

    11.5KG

功能

  • 平台 (OS, UI)

    Signage webOS 6.0

  • 背景圖案

    YES

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    YES

  • HDMI simplink (CEC)

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    YES

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (最小 / 中等 / 最大)

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (開 / 關)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • HDR

    YES

  • DICOM

    YES

  • TruMotion

    YES

  • 數位梯形校正

    影像調整 (4/9/15/25/HV)

  • 影像翻轉

    YES (水平 / 垂直)

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • Brilliant Color™ (Overlap Duty)

    YES

  • 快速開關機

    YES (開12 Sec / 關2 Sec)

  • 內存記憶體存儲

    YES (大約 9GB)

  • Blank

    YES

  • Expert controlvADJ

    YES

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    手動

  • Zoom

    1.6x

投影影像

  • 螢幕尺寸

    40" - 300"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    廣角 2880 / 長焦距 4630

  • 投射比

    1.30 - 2.08

鏡頭位移

  • 鏡頭位移

    YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

投影偏移

  • 投影偏移

    1

光源

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

音訊

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    370 x 290 x 155.7

  • 總尺寸 (mm) (W x D x H)

    580 x 441 x 273

溫度

  • 工作溫度

    0 - 40℃

輸入信號相容性

  • 數位(HDMI)

    高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

  • 音訊輸出

    YES (電話孔)

  • IP 控制

    YES

  • RJ45

    1

  • HDMI

    2

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

設計

  • 機身顏色

    頂部 / 底部 - 白色 , 前 / 後 - 黑色

  • Local Key

    搖桿

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES (4腳架)

  • 天花板安裝孔 (支架用)

    YES

配件

  • 使用手冊

    Simple Book

  • 快速使用指南

    YES

  • 保固卡

    YES

  • 符合證書 (法規)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    29

  • 中等節能

    27

  • 最大節能 (Eco)

    26

  • 節能關閉 (Max)

    26

面板比例

  • 縱橫比控制

    全螢幕 / 原始

電源

  • 功耗 (Max.)

    400W

  • 待機電源

    0.5W↓

  • 電源供應

    100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)

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