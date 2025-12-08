We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 (7,000 ANSI 流明)
影像
3840x2160 4K UHD
7,000 ANSI 流明
輕鬆安裝
支援邊緣融合技術
畫面旋轉與多點校正
應用控管中心
SuperSign
LG Connected Care
全方位商用投影機
靈活滿足多元場域
博物館 / 藝廊空間
企業辦公／商務應用
教育訓練／校園教室
餐飲空間／品牌展示
運動酒吧／娛樂場域
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
4K UHD (3840x2160) 雷射技術/ 3M:1 對比度
非凡畫質 細節盡現
LG ProBeam 830 萬像素 4K UHD 解析度，從 40 吋到 300 吋皆能清晰呈現每個細節；擁有 3M:1 超高對比度重現深邃黑與純淨亮度，打造極致臨場的沉浸影像。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* 亮度 (ANSI 流明) 係以投影影像的視覺亮度為基準進行測量，實際亮度表現可能因環境條件與設定而有所差異。
支援邊緣融合技術
無縫全景視界
支援邊緣融合技術，可精準控制畫面重疊區域亮度，確保多台投影畫面自然銜接，呈現一致且流暢的全景影像。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
靈活安裝，輕鬆校正
輕鬆微調，完美對位
LG ProBeam 具備 1.6 倍變焦與鏡頭位移功能（垂直 +60/-33%、水平 ±28%），使用者可透過鏡頭與變焦微調，輕鬆設定理想畫面，靈活因應各種安裝環境。
*以上功能具備電動調整設計，可透過遙控器操作。
高達25點影像校正功能
簡單且精確的畫面調整
使用 4/9/15/25 點影像校正功能，設置更精確的畫面呈現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*具備自動調整功能，可透過遙控器操作。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
輕鬆管理及維護
支援最佳化顯示功能，提供多種調整模式，
包括分發影像內容及遠距管理投影機等各種解決方案。
LG SuperSign 內容管理
一款使 LG webOS 顯示裝置最佳化的內容管理系統。支援多個裝置和帳戶，令不同使用者能輕鬆通過電腦或流動裝置存取伺服器，並進行影視內容的建立、編輯、調度和分發。
LG SuperSign Control+
LG SuperSign Control+ 是一款遙距監控系統。讓多個管理員透過網絡登入 SuperSign Control+ 伺服器，即時監控所連接的顯示裝置、操控並調整設定。
LG ConnectedCare
LG 提供的雲端服務解決方案，可遠端管理投影機的狀態，進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。
*消費者在使用 SuperSign Control+、SuperSign CMS 和 LG ConnectedCare™ 時可能需要根據各自所在地區支付額外費用。
LG 投影計算器
您可以使用 LG 投影計算器，在您的空間中模擬 LG 投影機。
主要規格
原生解析度 - 原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明) - 亮度 (ANSI 流明)
7000
光源 - 種類
Laser (LD + P/W)
對比度 - 對比度
3,000,000:1
功能 - 數位梯形校正
Warping (4/9/15/25/HV)
音訊 - 輸出
10W (5W+5W)
功能 - 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
投影鏡頭 - Zoom
1.6x Motorized
鏡頭位移 - 鏡頭位移
( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (Motorized)
所有規格
投影系統
投影系統
DLP
原生解析度
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
亮度 (ANSI 流明)
7000
對比度
對比度
3,000,000:1
重量
淨重量 (kg or g)
17.8KG
功能
平台 (OS, UI)
Signage webOS 6.0
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
NO
背景圖案
YES
內容商店 / LG Smart World (App Store)
NO
內容建議
NO
網路瀏覽器
NO
內建語音辨識
NO
AI音響相容性
NO
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
藍芽音源輸出
YES
藍芽影音同步控制
NO
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
HDCP
HDCP2.2
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES (Music)
文件檢視器
NO
設定指南
YES (Bean Bird)
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
NO
環保功能 - 節能模式
YES (Min/Mid/Max)
環保功能 - 睡眠計時器
NO
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
環保功能 - 定時開關機
YES (On / Off)
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
環保功能 - HDD節能模式
NO
HDR
YES
HDR Effect
NO
DICOM
YES
TruMotion
YES
數位梯形校正
Warping (4/9/15/25/HV)
自動梯形校正
NO
影像翻轉
YES (Horizontal/Vertical)
黑階控制
YES
降躁
YES
色溫調節
YES
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
YES
快速開關機
YES
Store Mode
NO
內存記憶體存儲
YES(about 9G)
Blank
YES
自我診斷
NO
隱藏式字幕
NO
數位電視調節器
NO
Intelli Bright™ (CAIC / LABB)
NO
靜態圖片
NO
均勻度
均勻度 (JBMMA 9 Point)
85%
投影鏡頭
對焦 (自動 / 手動)
Motorized
Zoom
1.6x Motorized
投影影像
螢幕尺寸
40" ~ 300"
標準 (鏡頭到牆面)
Wide 3395 /Tele 5470 (100)
投射比
1.53 ~ 2.45
鏡頭位移
鏡頭位移
( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (Motorized)
投影偏移
投影偏移
110%
光源
種類
Laser (LD + P/W)
零件壽命
20,000 Hrs
音訊
輸出
10W (5W+5W)
Clear Voice
YES (Clear Voice lll)
Dolby Atmos 相容
NO
WiSA Ready (Dongle)
NO
尺寸
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
570x360x159
溫度
工作溫度
0 ~ 40℃
輸入信號相容性
USB Type-C
NO
數位(HDMI)
Up to 4K (4096x2160)
(60Hz, 50Hz, 24Hz)
色差影像
NO
複合影像
NO
無線射頻
NO
RGB
NO
輸入/輸出源
音訊輸出
YES (Phone jack)
RS-232C
1(in) / 1(out)
IP 控制
YES
RJ45
1
HDMI
3(in) / 1(out)
USB Type-A
2 (USB2.0)
USB Type-C (顯示, 充電)
NO
12V Trigger
NO
CI Slot
NO
色差 (YPbPr)
NO
色差 (YPbPr) 音源輸入
NO
複合(AV) 音源輸入
NO
複合(AV) in
NO
無線射頻輸入
NO
RGB 輸入
NO
RGB 輸出
NO
RGB(PC) 音源輸入
NO
設計
機身顏色
Clay charcoal
Local Key
Tact (9key)
肯辛頓鎖
YES
腳架
YES (4 Leg)
天花板安裝孔 (支架用)
YES
三腳架孔 (三腳架、吊掛)
NO
配件
使用手冊
Simple Book, Full Book
快速使用指南
YES
遙控器 - Normal
YES
符合證書 (法規)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
噪音值
最小節能 (Bright)
35
中等節能
33
最大節能 (Eco)
31
面板比例
縱橫比控制
Full / Original
電源
功耗 (Max.)
500W
待機電源
0.5W↓
電源供應
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)