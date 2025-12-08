About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 (7,000 ANSI 流明)

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 (7,000 ANSI 流明)

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 (7,000 ANSI 流明)

BU70QGT
前視圖
後視圖
右側視圖
+15 度側視圖
+15 度後視圖
-15 度側視圖
俯視圖
連接埠特寫圖
遙控器
遙控器的 +30 度側視圖
前視圖
後視圖
右側視圖
+15 度側視圖
+15 度後視圖
-15 度側視圖
俯視圖
連接埠特寫圖
遙控器
遙控器的 +30 度側視圖

主要功能

  • 7,000 ANSI 流明
  • 4K UHD 雷射技術 / 3M : 1 對比度
  • 40~ 300 吋投影畫面
  • 支援邊緣融合技術
  • 具備畫面旋轉 & 4/9/15/25點影像調整
更多
LG ProBeam 標誌。

LG ProBeam 標誌。


智慧升級 視野無界

本影片展示 LG ProBeam 的產品圖片、產品使用的情境及其功能。

Logo LG ProBeam.

影像

3840x2160 4K UHD

7,000 ANSI 流明

輕鬆安裝

支援邊緣融合技術

畫面旋轉與多點校正

應用控管中心

SuperSign

LG Connected Care

全方位商用投影機
靈活滿足多元場域

安裝在博物館天花板上的投影機展示了一幅藝術畫作，一位女士正在觀看。

博物館 / 藝廊空間

安裝在辦公室天花板的投影機正在投射光束，顯示各種圖表。

企業辦公／商務應用

投影機安裝在演講廳天花板上，展示與汽車相關的教育材料。

教育訓練／校園教室

投影機安裝在餐廳天花板上，展示一名男士正在彈鋼琴的影片。

餐飲空間／品牌展示

三台投影機安裝在運動酒吧的天花板上，分別播放棒球、籃球和足球的影片。

運動酒吧／娛樂場域

安裝在博物館天花板上的投影機展示了一幅藝術畫作，一位女士正在觀看。
安裝在辦公室天花板的投影機正在投射光束，顯示各種圖表。
投影機安裝在演講廳天花板上，展示與汽車相關的教育材料。
投影機安裝在餐廳天花板上，展示一名男士正在彈鋼琴的影片。
三台投影機安裝在運動酒吧的天花板上，分別播放棒球、籃球和足球的影片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

4K UHD (3840x2160) 雷射技術/ 3M:1 對比度

非凡畫質  細節盡現

LG ProBeam 830 萬像素 4K UHD 解析度，從 40 吋到 300 吋皆能清晰呈現每個細節；擁有 3M:1 超高對比度重現深邃黑與純淨亮度，打造極致臨場的沉浸影像。

此圖片比較 WUXGA (1920 x 1200)、4K Enhancement (3840 x 1080) 和 4K UHD (3840 x 2160) 之間的畫質差異。

此圖片比較 WUXGA (1920 x 1200)、4K Enhancement (3840 x 1080) 和 4K UHD (3840 x 2160) 之間的畫質差異。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

大廳的投影機在牆上呈現山景。

7,000 ANSI 流明

明亮環境下
依舊色彩準確

高達 7,000 ANSI 流明亮度，即使在採光充足的室內空間，也能維持清晰畫質與精準色彩，讓每一幕都真實鮮明。

* 亮度 (ANSI 流明) 係以投影影像的視覺亮度為基準進行測量，實際亮度表現可能因環境條件與設定而有所差異。

支援邊緣融合技術

無縫全景視界

支援邊緣融合技術，可精準控制畫面重疊區域亮度，確保多台投影畫面自然銜接，呈現一致且流暢的全景影像。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

靈活安裝，輕鬆校正

輕鬆微調，完美對位

LG ProBeam 具備 1.6 倍變焦與鏡頭位移功能（垂直 +60/-33%、水平 ±28%），使用者可透過鏡頭與變焦微調，輕鬆設定理想畫面，靈活因應各種安裝環境。

鏡頭移位 (H+60/-33%、V±28%)

縮放 x1.6 倍

*以上功能具備電動調整設計，可透過遙控器操作。

高達25點影像校正功能

簡單且精確的畫面調整

使用 4/9/15/25 點影像校正功能，設置更精確的畫面呈現。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*具備自動調整功能，可透過遙控器操作。

此動畫顯示旋轉投射在牆上的影像，而無需實際改變投影機的位置。

畫面旋轉功能

自由旋轉，靈活安裝

支援畫面旋轉功能，無需移動投影機即可改變顯示方向，靈活配置於各種空間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

SuperSign

輕鬆管理及維護

支援最佳化顯示功能，提供多種調整模式，

包括分發影像內容及遠距管理投影機等各種解決方案。

LG SuperSign 內容管理

一款使 LG webOS 顯示裝置最佳化的內容管理系統。支援多個裝置和帳戶，令不同使用者能輕鬆通過電腦或流動裝置存取伺服器，並進行影視內容的建立、編輯、調度和分發。

LG SuperSign Control+

LG SuperSign Control+ 是一款遙距監控系統。讓多個管理員透過網絡登入 SuperSign Control+ 伺服器，即時監控所連接的顯示裝置、操控並調整設定。

LG ConnectedCare

LG 提供的雲端服務解決方案，可遠端管理投影機的狀態，進行故障診斷與遠端控制服務，保障業務的穩定運作。

實時監控影像。

1. 即時監控

B2B 客戶服務中心︰請求協助影像。

2. B2B 客服中心：請求協助

SE 準備︰移動式診斷影像。

3. SE準備：手機診斷

服務工程師實地檢查影像。

4. 工程師現場檢查

排除故障影像。

5. 故障排除

問題已解決影像。

6. 問題解決

*消費者在使用 SuperSign Control+、SuperSign CMS 和 LG ConnectedCare™ 時可能需要根據各自所在地區支付額外費用。

LG 投影計算器

您可以使用 LG 投影計算器，在您的空間中模擬 LG 投影機。

現在開始計算！
列印

主要規格

  • 原生解析度 - 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明) - 亮度 (ANSI 流明)

    7000

  • 光源 - 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 對比度 - 對比度

    3,000,000:1

  • 功能 - 數位梯形校正

    Warping (4/9/15/25/HV)

  • 音訊 - 輸出

    10W (5W+5W)

  • 功能 - 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • 投影鏡頭 - Zoom

    1.6x Motorized

  • 鏡頭位移 - 鏡頭位移

    ( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (Motorized)

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    7000

對比度

  • 對比度

    3,000,000:1

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    17.8KG

功能

  • 平台 (OS, UI)

    Signage webOS 6.0

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    NO

  • 背景圖案

    YES

  • 內容商店 / LG Smart World (App Store)

    NO

  • 內容建議

    NO

  • 網路瀏覽器

    NO

  • 內建語音辨識

    NO

  • AI音響相容性

    NO

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • 藍芽影音同步控制

    NO

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES (Music)

  • 文件檢視器

    NO

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    NO

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (Min/Mid/Max)

  • 環保功能 - 睡眠計時器

    NO

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (On / Off)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • 環保功能 - HDD節能模式

    NO

  • HDR

    YES

  • HDR Effect

    NO

  • DICOM

    YES

  • TruMotion

    YES

  • 數位梯形校正

    Warping (4/9/15/25/HV)

  • 自動梯形校正

    NO

  • 影像翻轉

    YES (Horizontal/Vertical)

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • Brilliant Color™ (Overlap Duty)

    YES

  • 快速開關機

    YES

  • Store Mode

    NO

  • 內存記憶體存儲

    YES(about 9G)

  • Blank

    YES

  • 自我診斷

    NO

  • 隱藏式字幕

    NO

  • 數位電視調節器

    NO

  • Intelli Bright™ (CAIC / LABB)

    NO

  • 靜態圖片

    NO

均勻度

  • 均勻度 (JBMMA 9 Point)

    85%

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    Motorized

  • Zoom

    1.6x Motorized

投影影像

  • 螢幕尺寸

    40" ~ 300"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    Wide 3395 /Tele 5470 (100)

  • 投射比

    1.53 ~ 2.45

鏡頭位移

  • 鏡頭位移

    ( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (Motorized)

投影偏移

  • 投影偏移

    110%

光源

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 零件壽命

    20,000 Hrs

音訊

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

  • Dolby Atmos 相容

    NO

  • WiSA Ready (Dongle)

    NO

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    570x360x159

溫度

  • 工作溫度

    0 ~ 40℃

輸入信號相容性

  • USB Type-C

    NO

  • 數位(HDMI)

    Up to 4K (4096x2160)
    (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • 色差影像

    NO

  • 複合影像

    NO

  • 無線射頻

    NO

  • RGB

    NO

輸入/輸出源

  • 音訊輸出

    YES (Phone jack)

  • RS-232C

    1(in) / 1(out)

  • IP 控制

    YES

  • RJ45

    1

  • HDMI

    3(in) / 1(out)

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

  • USB Type-C (顯示, 充電)

    NO

  • 12V Trigger

    NO

  • CI Slot

    NO

  • 色差 (YPbPr)

    NO

  • 色差 (YPbPr) 音源輸入

    NO

  • 複合(AV) 音源輸入

    NO

  • 複合(AV) in

    NO

  • 無線射頻輸入

    NO

  • RGB 輸入

    NO

  • RGB 輸出

    NO

  • RGB(PC) 音源輸入

    NO

設計

  • 機身顏色

    Clay charcoal

  • Local Key

    Tact (9key)

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES (4 Leg)

  • 天花板安裝孔 (支架用)

    YES

  • 三腳架孔 (三腳架、吊掛)

    NO

配件

  • 使用手冊

    Simple Book, Full Book

  • 快速使用指南

    YES

  • 遙控器 - Normal

    YES

  • 符合證書 (法規)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    35

  • 中等節能

    33

  • 最大節能 (Eco)

    31

面板比例

  • 縱橫比控制

    Full / Original

電源

  • 功耗 (Max.)

    500W

  • 待機電源

    0.5W↓

  • 電源供應

    100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)

使用者評論

為你推薦

哪裡購買

尋找附近的商店