活動期間：2025年8月18日起至2025年11月30日止

活動登錄期間：2025年8月18日起至2025年12月31日止

活動說明：

一、 購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見以下適用產品列表)，並完成活動登錄後，即可兌換獲得價值新台幣1000元至5,000元的頂規好禮即享券。

二、 購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。

活動規定：

一、 購買指定家電兌換送：

1. 於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2025/12/31前至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊，註冊登錄同時須上傳購買發票圖檔 (請附上各產品機型消費明細) 及保證書圖檔 (須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。

2. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上 (含3筆) 之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥 (以上三項產品合併計算) 兌換送活動， LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。

3. 除產品缺貨外，凡無法於2025/12/31(含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。

4. 活動登錄於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區： lg-ecrm.accuhit.com.tw

5. 符合贈品資格者，好禮即享券將透過 LG 官方 LINE 帳號提供。活動參加者若未收到贈品 LINE 訊息或遺失贈品 LINE 訊息，請務必於2026年5月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面 (https://lin.ee/yWuzgLt) 向 LG 活動小組索取贈品 LINE 訊息，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。

二、 購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。

三、 詳細本活動指定型號家電產品及對應贈品，請以 LG 台灣官網公告內容為準。

四、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2025年12月31日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。