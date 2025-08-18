We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動期間：2025年8月18日起至2025年11月30日止
活動登錄期間：2025年8月18日起至2025年12月31日止
活動說明：
一、 購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見以下適用產品列表)，並完成活動登錄後，即可兌換獲得價值新台幣1000元至5,000元的頂規好禮即享券。
二、 購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。
活動規定：
一、 購買指定家電兌換送：
1. 於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2025/12/31前至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊，註冊登錄同時須上傳購買發票圖檔 (請附上各產品機型消費明細) 及保證書圖檔 (須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。
2. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上 (含3筆) 之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥 (以上三項產品合併計算) 兌換送活動， LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。
3. 除產品缺貨外，凡無法於2025/12/31(含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。
4. 活動登錄於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區： lg-ecrm.accuhit.com.tw
5. 符合贈品資格者，好禮即享券將透過 LG 官方 LINE 帳號提供。活動參加者若未收到贈品 LINE 訊息或遺失贈品 LINE 訊息，請務必於2026年5月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面 (https://lin.ee/yWuzgLt) 向 LG 活動小組索取贈品 LINE 訊息，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。
二、 購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。
三、 詳細本活動指定型號家電產品及對應贈品，請以 LG 台灣官網公告內容為準。
四、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2025年12月31日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。
「購買指定家電兌換送」適用產品列表
|購買指定家電
型號
兌換送
WashTower AI 智控洗乾衣機第二代
WD-S2220B、WD-S2220VM
好禮即享券-頂規好禮組5000元
WashTower AI 智控洗乾衣機
WD-S1310B、WD-S1310W、WD-S1310GB、WD-S1916BE
好禮即享券-頂規好禮組3000元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(18公斤以上)
WD-S18NDB、WD-S18NW、WD-S22FW、WD-S20FS
好禮即享券-頂規好禮組2000元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(15公斤)
WD-S15NDB、WD-S15NW
好禮即享券-頂規好禮組1500元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(13公斤)
WD-S13VDW、WD-S13VBW、WD-S13VEW
好禮即享券-頂規好禮組1000元
迷你洗衣機
WT-SD201AHW、WT-SD250HW
好禮即享券-頂規好禮組3000元
抽屜式滾筒底座
LWP-25N1C、LWP-25N14、LWP-25N2C、LWP-25N24
好禮即享券-頂規好禮組3000元
免曬衣乾衣機 (18公斤以上)
WR-20DW、WR-18DS
好禮即享券-頂規好禮組2000元
免曬衣乾衣機 (10公斤)
WR-100VW、WR-100VB
好禮即享券-頂規好禮組1000元
直立式洗衣機
WT-VD18HB、WT-VD19HB、WT-VD21HB、WT-VD23HB、WT-TD21HG、WT-TD23HG
好禮即享券-頂規好禮組1000元
Styler 蒸氣電子衣櫥
R723MB、R723SB、R723MG、R723WG
好禮即享券-頂規好禮組2000元
「購買指定商品組合隨貨送」 適用產品列表
購買指定商品組合
蒸氣變頻滾筒洗衣機
免曬衣乾衣機
隨貨送
洗乾堆疊
WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15TBW、WD-S15TBB、WD-S21VB、WD-S18VW、WD-S15NW、WD-S18NW
WR-100VW、WR-100VB
多功能堆疊層架1個
DKW(白)或DSTBK(黑)
WD-S18VW、WD-S21VB、WD-S22FW、WD-S20FS
WR-16HW、WR-16HB、WR-20DW、WR-18DS
堆疊固定架1個
16DKW(白)或16DKS(銀)或20DKW(白)或20DKS(銀)
注意事項：
1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。
2. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。
3. 贈品將於 LG 台灣活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。
4. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。
5. 本活動限購買 LG 台灣公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。
6. 本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。
7. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG 台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
8. 每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。
9. 發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。
10. 活動參加者有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合申請贈品資格：
(A) 辦理退換貨重複申請者；
(B) 發票改開或發票作廢；
(C) 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；
(D) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
11. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。
12. 好禮即享券說明：
發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。
*本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。
*本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。
*本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。
*本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。
*本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。
*除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。