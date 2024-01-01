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申請資格
1. 限於2023/1/14(六)-5/31(三)期間於指定通路(限燦坤、大同、特力屋及百貨，其餘通路請洽各通路銷售人員)購買LG雙門冰箱指定型號，型號為 GR-HL600MB、GI-HL450SV、GN-I235DS、GN-HL392BS、GN-BL418SV、GN-BL430GB、GN-L372BE、GN-L372PK
2. 消費者須於2023/6/30(五)前至 LG 官網登錄購買商品資訊，註冊並登錄上傳發票圖檔(須附上消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期、個人資料)，缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以茲佐證。
3. 贈品數量有限，送完為止，且贈品不得轉售。
4. 活動參加者須保證所有填寫或提出資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或造假等情事，LG 有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
5. 每一 LG 家電之機號僅可登錄乙次，且無取消與退換貨記錄。
6. 活動參加者如有以下任一情形，LG 有權認定不符合申請贈品資格，如已取得贈品時，活動參加者應保持贈品全新並歸還 LG
(1)辦理退換貨
(2)發票改開或發票作廢
(3)發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定
(4)非實際購買 LG 家電之消費者
(5)經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
7. LG 保留隨時審核消費者登錄資料之權利，以及保留隨時修改、取消、暫定、終止或解釋本活動辦法(包含但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，恕不另行通知。活動規範以 LG 官網公告為準(http://www.lg.com/tw)
贈品配送注意事項
1. 贈品為全家虛擬禮物卡，申請人務必填寫正確的手機號碼與 email，填寫後恕無法更動，如更改資訊等情況，一概視為自願放棄贈品領取資格。
2. 贈品將於資料審核通過後自2023年3月起陸續發送簡訊(內含兌換條碼)，請收件人留意簡訊。