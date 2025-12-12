We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
619公升 智慧變頻四門冰箱｜雲朵白
一級能效享政府補助
貨物稅減免+汰舊換新節能
*即日起至114/12/31或補助經費(貨物稅減免、汰舊換新節能)用罄將提前截止受理，本補助依中央或各地方政府公告為準。
全新家電，還能用租的！
月付$369起輕鬆入手，再享免費保養保固。
彰顯生活品味
LinearCooling™智慧變頻精準控溫
有效延長食材新鮮度
DoorCooling+™四方吹冷流
冷卻快速且均勻，保鮮零死角
FRESHConverter+™隨選保鮮室
依據食材特性選擇保鮮溫度
質感設計
流線型的時尚外觀設計，完美搭配廚房空間
擴大更多食物儲存空間
冷藏冷凍大空間
擁有更大的容量和一目了然的層架，提供更方便存放食材空間。
LinearCooling™
智慧變頻精準控溫
有效延長食材保鮮1
DoorCooling+™
四方吹冷流 均冷速冷
冷卻快速且均勻，全方位保鮮零死角2
LG智慧變頻四門冰箱，四方吹冷流技術，可讓食品和飲料保持穩定的溫度。
FRESHConverter+™
隨選保鮮室
依據食材種類調整
無論是肉類、魚類和蔬菜可選擇適合的溫度進行保鮮
*可按下選擇按鈕來變更溫度設定。共有三種模式可選：肉類、魚類和蔬菜。
Hygiene Fresh⁺ ™
Smart鮮淨過濾系統+
有效去味除菌 延長保鮮
不僅可消除99.999%的細菌3 ，還可除去冰箱異味。乾淨的環境更有利於食材的保存。
Auto Ice Maker
自動製冰器
24HR隨時取用冰塊
*手動將水注入水箱，冰箱就會自動製冰。
Cleaning Time
整理模式
當此功能啟動時，警示音和冷流(製冷系統)關閉，您即可開始整理冰箱。
*按下 Cleaning Time（整理模式）3 秒鐘即可啟動整理模式功能。運作時間為 15 分鐘。
*當整理模式啟動時，冷流和警示音會關閉，LED燈則保持亮起。
質感設計
流線型的時尚外觀設計，完美搭配廚房空間
嶄新設計，時尚品味
Metal Fresh™
金屬質感，打造時尚外觀
銀色飾條點綴層架和抽屜，為冰箱內部增添優質和優雅氛圍。
Smart Inverter Compressor™
智慧變頻壓縮機
控溫更精準
領先業界，有效延長食材新鮮度，節能高效運作更為安靜
*僅對變頻壓縮機提供 10 年保固。除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過LG台灣官網公告之保固期限，可能會收取維修費用。
LG ThinQ™
遠端操控 智慧升級
內建Wifi，提供智慧診斷功能，為居家環境帶來舒適與便利。
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ®。
*ThinQ® 功能或因產品和地區而有所差異。請洽LG官方客服或指定經銷商。
為廚房增添高質感
*產品圖片和影片僅供說明之參考，可能與實際產品不同。
1)LinearCooling™
*基於 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法測量 LGE LinearCooling 型號冰箱
測試冷藏室層架上的蔬菜，放置14天期間之重量減少量。實驗結果可能會因實驗條件、蔬菜種類、實際使用情況不同而有差異。
2)根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
3)細菌是指金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核細胞增生李斯特菌、肺炎克雷伯菌。經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。將0.2ml菌液注入抗菌濾網，進行4小時反應前後的細菌數測量。細菌去除效能是直接注入濾網的細菌數的實驗室測試結果。結果可能因實際使用條件而不同。
常見問題
Q.
如何調節 LG 冰箱的溫度設定？
A.
可透過冰箱門上的控制面板或冰箱內部面板，設定或調整冷藏和冷凍室的溫度。另外，支援的型號也可透過 LG ThinQ™ 應用程式使用智慧型手機遠端調整溫度設定。
Q.
購買冰箱時要考慮什麼？
A.
LG 提供多款設計時尚、效能優異的冰箱，並搭載多項創新功能。依據您的需求和居家環境的類型提供美式對開、法式多門或雙門的機型選擇。搭載更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如無霜技術、飲水機及製冰機 (最好設有 UVnano™紫外線殺菌)，或是摺疊收納架方便儲存食物，更別忘了確認產品保固時間。
Q.
我需要多大的冰箱？
A.
這取決於家庭的人數，一般來說可參考以下容量建議：340–400L 通常適合 1–2 人的小家庭；400–600L 適合 3–4 人的家庭；如果是大家庭，則建議選擇 600L 以上 的型號。法式對開門冰箱提供特別寬敞的儲物空間，方便收納大托盤或料理盤等大型物品。在 LG，我們希望每個客戶都能找到最適合自己的冰箱，因此我們在每個系列中都提供多種容量選擇。
主要規格
尺寸
主要規格
尺寸和重量 - 產品尺寸（寬x高x深，mm）
835 x 1860 x 736
基本規格 - 能耗等級
1
效能 - 壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
功能 - InstaView
否
功能 - 門中門
否
智慧科技 - ThinQ (Wi-Fi)
是
材質和飾面 - 飾面（門）
雲朵白
所有規格
基本規格
能耗等級
1
控制和顯示螢幕
開門警示
是
內 LED 顯示螢幕
LED 面板
急速冷凍
是
尺寸和重量
包裝重量 (kg)
151
產品重量 (kg)
142
產品尺寸（寬x高x深，mm）
835 x 1860 x 736
功能
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
門中門
否
線性製冷
是
InstaView
否
整理模式
是
冰塊和給水系統
手動製冰器
否
製冰機和給水器
否
自動製冰機
是
材質和飾面
門 (材質)
Glass
飾面（門）
雲朵白
扁平金屬管（金屬市面）
是
把手種類
隱藏式把手
效能
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
透明門籃
6
冰箱燈
頂部 LED
玻璃擱架包邊
2
Hygiene Fresh+
是
蔬果生鮮室
是 (2)
折疊擱架
否
智慧科技
智慧診斷
是
ThinQ (Wi-Fi)
是
冷凍庫
透明門籃
否
冷凍燈
頂部 LED
玻璃擱架包邊
否
冷凍櫃抽屜
4 透明
使用者評論
為你推薦
哪裡購買
推薦產品