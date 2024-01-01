Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_2.2kw

規格

評論

支援

DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_2.2kw

LS-22DHP

DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_2.2kw

(0)

摘要

列印

尺寸

KW (額定)
冷房能力 2.2 / 暖房能力 2.7
ThinQ (Wi-Fi)
室內機 998*345*210 / 室外機 770*545*288
機身尺寸 (寬x高x深mm)
Yes
雙迴轉變頻壓縮機
Yes

所有規格

基本規格

  • 雙迴轉變頻壓縮機

    Yes

  • 節能模式

    三段

  • 耐腐蝕金散熱片

    Yes

  • 快速安裝設計

    Yes

  • 能效分級

    1級

  • 輸入電源(Φ / V / Hz)

    1Φ, 220V, 60Hz

  • 類型

    分離式

  • 顏色

    白色

型號

  • 室內機

    LSN22DHP

  • 室外機

    LSU22DHP

清淨功能

  • 奈米離子

    Yes

  • 自體乾燥

    Yes

舒適功能

  • 舒眠

    Yes

  • 舒適氣流

    Yes

  • 噴射冷流

    Yes

  • 除濕量(l/h)

    0.26

智慧功能

  • WiFi遠控

    Yes

  • Smart ThinQ App

    Yes

  • 智能診斷

    Yes

保固

  • 壓縮機

    10年

  • 主機板

    7年

  • 全機

    3年

冷房能力

  • kW(額定)

    2.2

暖房能力

  • kW(額定)

    2.7

輸入電力

  • 冷氣/暖氣(W)

    440/520

運轉電流

  • 冷氣/暖氣(A)

    2.5/2.7

CSPF

  • kWh/kWh

    6.20

耗電量

  • 年度(度)

    422

冷媒

  • 冷媒 & 填充量(g)

    R32, 900g

  • 管長填充量g/m(大於管長)

    20(大於 12.5m)

電源線

  • 室外機(No.*㎟)

    3*2.0

  • 室內機與室外機連接線 (No.*㎟+No.*㎟)

    4*1.0 (含接地)

配管尺寸

  • 液管 mm(in)

    2分 6.35 (1/4)

  • 氣管 mm(in)

    3分 9.52 (3/8)

  • 最大/最小配管長度(m)

    20/3

  • 最大配管落差(m)

    10

排水管尺寸

  • O.D外徑(mm)

    21.5

  • I.D內徑(mm)

    16.0

機身尺寸

  • 室內機淨尺寸(W*H*D)mm

    998*345*210

  • 室外機淨尺寸(W*H*D)mm

    770*545*288

  • 室內機包裝尺寸(W*H*D)mm

    1068*425*279

  • 室外機包裝尺寸(W*H*D)mm

    928*588*401

重量

  • 室內機淨重 (kg)

    12

  • 室外機淨重 (kg)

    35

  • 室內機包裝重 (kg)

    13.7

  • 室外機包裝重 (kg)

    38

使用者評論

為你推薦