DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極效2.0系列_2.2kW_建議適用坪數約2-4坪

DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極效2.0系列_2.2kW_建議適用坪數約2-4坪

LS-22DST
LG 12000 BTU DUALCOOL AI Air 一對一空調的前視圖
LG 空調開啟下擺葉的前視圖
LG AI Air 技術在配備壁掛式安裝客廳中的插圖。系統透過感應室溫和使用者位置來調整氣流。隨附的文字顯示：「AI Air 搭配 LG ThinQ：AI Air 可感應室內溫度，並根據你的位置調整氣流，提供舒適體驗。」
LG Dual Vane 空調在客廳中展示。左側冷風向上流動。隨附的文字顯示：雙葉片設計可以上下調整氣流方向，提供更遠更快的氣流，在任何季節都能帶給您最佳舒適性。
LG 空調，具備自主掌控能源使用功能。智慧型手機顯示帶有紅色警示的能源圖，用於管理冷氣和暖氣。文字：「自主掌控能源使用。智能管理冷氣運行並設定能源限制。」
LG 空調內部組件的特寫圖，顯示自體乾燥+系統透過氣流去除濕氣。文字顯示「自體乾燥+：產品停止運轉時，自體乾燥⁺功能就會自動運轉，吹送氣流以減少濕氣，甚至可以按需要調整為安靜或快速模式。」
顯示 LG 空調尺寸和安裝指南的圖片。尺寸：寬 89.5 公分，深 23.5 公分，高 30.7 公分。安裝：兩側需預留 10 公分間隙，上方 12 公分。
牆上裝有 LG 空調的現代客廳
LG i air 空調，擺葉打開，顯示屏顯示 18°C
LG ai 空調的左側低角度前視圖
LG ai 空調左側低角度前視圖，擺葉處於打開狀態
LG ai 空調的特寫側視圖，強調其通風細節
LG ai 空調的前上方角度視圖，可看見其上面板和網罩
雙手打開 LG 空調的下擺葉進行清潔或維護
LG 冷氣機遙控器，附顯示屏和按鈕
主要功能

  • 內建 WiFi 模組，無需加購
  • 雙迴轉變頻壓縮機
  • 抗鏽蝕金散熱片
  • 舒適風+，提供輕柔間接風
  • AI 氣流，一鍵舒適
  • 三段省電模式(40%.60%.80%)
最新優惠資訊

A image of iF Design Award 2025 logo

2025 iF 設計獎

獨特雙出風口設計，冷房時前方與下方同時出風，快速降溫；舒適風+僅前方出風，柔和舒適。外型簡約霧白，融入室內不突兀。

 

2024 紅點設計獎

2024 紅點設計獎

一體成形，簡約外觀，展現現代家居美學，不僅提升空間質感，更體現 LG 對使用者體驗的重視。

2024 美國傑出工業設計獎 (IDEA) 決賽入圍

2024 美國傑出工業設計獎 (IDEA) 決賽入圍

展現在創新設計與使用者體驗上的卓越表現，柔和的白色霧面質感，完美融入現代居家環境，在國際設計獎項上脫穎而出。

Smart ThinQ®

AI 氣流主動式能源節省自體乾燥⁺
Smart ThinQ®

智慧調整，懂你所需

AI 氣流

主動式能源節省

自體乾燥⁺

AI 氣流

舒適新體驗 為您而生

可使用 LG ThinQ™ 設定您的位置，AI 氣流1)會偵測室內溫度並自動調整風向、風速，為您打造最舒適的體驗。

配備 AI Air 功能的 LG 空調可感應室溫，調整氣流以維持設定的溫度。

舒適風+

舒適間接風，隨心控制

舒適風+2)可在室溫達到理想狀態時切換為間接風模式，提供舒適柔風。

溫濕智控科技

溫濕調控，打造舒適體感

不會太濕也不會太乾，恰到好處的濕度環境讓你更放鬆。溫濕智控科技3)在除濕模式下亦可維持你想要的理想溫度。

LG 空調配備溫濕智控科技，可自動調整氣流，在濕度達到 80% 時加速運作，而在濕度降到 60% 時減緩。
當達到使用者設定的最大功率限制時，配備 kW Manager 的 LG 空調透過 LG ThinQ 應用程式傳送警示。

智慧電量管理

節能調控，掌控在我

透過自訂能源控制分配，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能的目標4)

自體乾燥⁺

自動排程，乾燥防霉

在你關閉空調後，自體乾燥+模式就會啟動，吹出空氣以去除設備內濕氣。此功能運行時間最長可達 20 分鐘。你可以調整風量，可讓乾燥流程更快更高效，或以更安靜的模式運轉。

面板打開的 LG 空調，以特寫視圖展示前置濾網濾除灰塵顆粒。

一般濾網

防塵過濾，淨化空氣

一般濾網作為第一道防線，擋住較大的灰塵。

舒適空氣，隨你而動

LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活

透過 LG ThinQ™ 應用程式，即可遠端操控空調及接收最新推播通知5)

利用語音助理輕鬆控制

準確地告訴空調您的需要。只需說：「開啟/關閉空調」，AI 智慧音箱就會聆聽並開啟/關閉空調。

隨時隨地掌控你的空調

LG ThinQ™ 應用程式可讓你以前所未有的方式輕鬆連接空調。輕觸手機即可啟動空調。

能源監測

LG ThinQ™ 應用程式無論是日常能源監測，或是其他類型的維護需求，都能讓你輕鬆掌控。

語音控制圖示
遙控器圖示
產品維護圖示
凍潔淨化

一鍵清洗  潔淨如新

開啟凍潔淨化模式6)，即可輕鬆清潔空調內部難以清潔的位置。使用融化的水沖洗灰塵和產生異味的汙染物，減少有害細菌，並且吹乾內部的熱交換器，讓吹出的風更乾淨，讓您擁有舒適的居家環境。

圖示展示使用冷凍清潔功能（冷凍、清晰和乾燥）清潔空調內部的流程。

圖示展示使用冷凍清潔功能（冷凍、清晰和乾燥）清潔空調內部的流程。

*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際情況可能依產品安裝環境而有所不同。

 

1)AI 氣流

-AI 氣流可透過遙控器或 LG ThinQ 操作。

-AI 氣流提供冷房、暖房模式，可滿足四季的不同舒適需求。

-使用 AI 氣流時，風速和風向會根據情況自動調整，如手動切換風向時，AI 氣流模式會關閉。

-使用 AI 氣流前，建議先使用 LG ThinQ APP設定空調和房間使用者的位置。

 

2)舒適風+

-開啟舒適風+後，底部葉片會關閉，氣流會從正面吹出。

-此功能僅適用於冷房/送風/AI 氣流模式。

-在 AI 氣流模式下操作時，會自動根據房間環境啟用舒適風+功能。

-若要單獨使用舒適風+功能，可使用遙控器或 LG ThinQ APP 手動啟動。

-只有使用舒適風+模式時，才能在 LG ThinQ APP 上設定氣流溫度階段，使用 AI 氣流模式時則不行。

-僅使用舒適風+模式時，可設定的最低室溫為 24°C。

 

3)溫濕智控科技

-氣流會根據運轉的環境自動變化。

-此功能可透過遙控器和 LG ThinQ 應用程式控制。

-此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。

 

4)智慧電量管理

-除了暖氣模式外，所有運轉模式都適用於「智慧電量管理」功能，包括冷氣、除濕、睡眠，快速冷房模式。

-在設定期間內，系統會監測累積電量，如果因為每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-如果設定期間內的總用電量超出設定目標，系統會取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式。您將在 LG ThinQ™ 應用程式中收到相關通知。

 

5)LG ThinQ

-LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。

-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

-本產品不含啟用語音的智慧音箱裝置。

 

6) TÜV Rheinland Korea 測試在建議試驗條件下，根據測試結果，LG 空調的熱交換器凍潔淨化模式有效減少細菌。試驗報告: KR235J9N 001、KR23OGEG 001

本試驗報告為實驗室針對綠膿桿菌可達99.0%減少率，試驗結果根據試驗環境可能有所不同。

測試機構：TÜV Rheinland

測試時期：2023 年 5 月

測試型號：SQ07EDETHN(SE)、SQ06BDAWAJ(SA)、SQ07SDJBAN(SJ)、SQ09MDKWAN(SK)

測試細菌：綠膿桿菌

此功能只能透過 ThinQ 應用程式運行。

凍潔淨化模式實驗測試65分鐘。

常見問題

Q.

冷氣的合適設定溫度是多少？

A.

第一次開啟空調時，請將溫度設為較低，並搭配強風模式，以快速降低室溫。等室內溫度降至舒適後，建議將溫度設定為 25°C，這是在維持涼爽與節能之間的最佳平衡點。

Q.

變頻空調與非變頻空間之間有何差異？

A.

變頻冷氣比非變頻冷氣運轉更有效率。非變頻機種的壓縮機以固定速率運作，當溫度達標就停止，再次升高時又重新啟動；而變頻冷氣則能根據室內溫度變化，調整壓縮機運轉速度──溫度高時加快、低時減速，因此能夠達成更省電、更快冷卻、且更安靜的運轉效果。

LG 雙迴轉變頻壓縮機技術可比非變頻機種的降溫速度快 40%，並節省高達 70% 的能源。

 

1) 經 TUV 驗證：LG 變頻冷氣（US-Q242K*）比 LG 非變頻冷氣（TS-H2465DAO）冷卻速度快 40%。

測試條件：室外溫度35°C、室內溫度33°C，設定溫度26°C。

2) 經 TUV 驗證：LG 變頻冷氣（US-Q242K*）比 LG 非變頻冷氣（TS-H2465DAO）節能高達 70%。

測試條件：室外溫度 35°C、室內溫度 33°C，設定溫度 26°C，測試時間 8 小時。

Q.

為了確保氣流的乾淨程度與穩定效能，建議每兩週清潔一次濾網。

A.

若要吹出清爽的涼風與並保持穩定性能，則需每兩週清潔濾網。請使用溫水清洗毛髮專用濾網，或使用中性清潔劑去除頑垢。用水清洗後，請將毛髮專用濾網放在遠離直射陽光的陰影處風乾。使用吸塵器或軟毛刷清潔選購的濾網（超細粉塵濾網、微塵濾網等），但請勿用水清洗。也可以使用自體乾燥1)功能，當關機時自動進行機體內部乾燥，讓保養更輕鬆2)

 

1)初次設定自體乾燥功能需透過 ThinQ App 或遙控器，詳情請參閱說明書。

2)關機後系統會自動根據使用狀況設定烘乾時間，最長約 30 分鐘，且可能因不同產品而異。本功能出廠預設為關閉，功能可能會有變動，請以說明書為準。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的手冊。

Q.

使用冷氣時要怎麼節省電費？

A.

您可以在暖房和冷房時選擇合適溫度，並定期清潔濾網，來減少不必要的能源浪費，進而節省能源。冷氣建議設為 25°C，暖氣建議設為 21°C 使用 LG 智慧電量管理 (kW Manager 功能，需連接 ThinQ App），即可設定預計用電量。若要使用 智慧電量管理功能，需要連線至 ThinQ，且僅適用於支援此功能的型號。詳細資訊請參閱說明書。

Q.

我如何安裝空調？

A.

在各種空調類型中，專業工程師必須安裝分離式空調，這是因為安裝流程必須在牆上鑽孔，以連接室內機與室外機，並進行電氣配線工作。

Q.

LG 冷氣是否能兼具暖氣與冷氣功能？

A.

LG 冷氣具備冷氣與暖氣功能，四季皆可使用。LG 空調採用熱泵技術，提供高效加熱。

Q.

LG 冷氣運轉時聲音大嗎？

A.

LG 變頻空調搭載雙迴轉變頻壓縮機技術，運轉相當安靜。配備 LG 雙迴轉變頻壓縮機技術的型號可將運轉噪音降到最低，以保持安靜的環境。不同機型的噪音表現略有差異，建議購買前參考各機型的噪音規格。一般來說，變頻空調的運轉效率比非變頻空調高。

能源效率標示

能源效率標示

主要規格

  • 一般 - 產品類別

    壁掛

  • 一般 - HVAC 類別

    冷暖

  • 一般 - 最大冷房能力 (W)

    3100

  • 一般 - 最大暖房能力 (W)

    3600

  • 一般 - 製冷額定能耗/小時(W)

    460 / 130

  • 節能 - 能源等級

    不適用

  • 便利性 - ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 衛生 - UV 奈米

    不適用

  • 奈米離子 - 奈米離子

    不適用

所有規格

冷房

  • 擺葉方向

    上下/左右

  • 氣流方向控制（左右）

    有 (5種角度)

  • 氣流方向控制（上下）

    是（6 段）

  • 風扇速度

    5段風速+自然風

  • 快速冷房

  • AI 氣流

  • 舒適空氣

    不適用

  • 舒適風+

奈米離子

  • 智慧雙重顯示空汙狀態

    不適用

  • 奈米離子

    不適用

  • PM1.0 感應器

    不適用

產品資訊

  • 上市月份 (YYYY-MM)

    2025-12

  • 製造商（進口商）

    LG Electronics

  • 產品型號名稱

    LS-22DST

  • 產品類型與型號名稱

    Residential airconditioner & LS-22DST

便利性

  • 自動重新啟動

  • 風扇模式

  • 強制切換操作

  • 低噪音

    不適用

  • 開關預約定時 (24 小時)

  • 遙控

  • 預約定時

  • 智慧診斷

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 語音控制（第三方裝置）

  • 睡眠模式

    不適用

  • 智慧舒眠+

節能

  • 主動三段省電模式(80%/60%/40%)

  • 能源顯示

  • 能源監控

  • 省電模式(冷氣)

    不適用

  • 能源等級

    不適用

  • 智慧能源管理

  • 人體感應感測器

    不適用

  • 開窗偵測系統

    是(僅可透過ThinQ 操作)

設計

  • 顏色 (機身)

    白色

  • 顏色 (出風口)

    白色

  • 顯示螢幕

    88 個隱藏

濾網

  • 細塵濾網

    不適用

  • 超微塵濾網

    不適用

暖房

  • 快速暖房

衛生

  • 自體乾燥

  • UV 奈米

    不適用

  • 全面淨化

  • 自體乾燥+

  • 熱交換器清潔

室外機

  • 室外機型號名稱

    LSU22DST

一般

  • 最大冷房能力 (W)

    3100

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    2200 / 790

  • 製冷額定能耗/小時(W)

    460 / 130

  • 最大暖房能力 (W)

    3600

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    2700 / 790

  • 制熱額定能耗/小時(W)

    635 / 130

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    799x307x235

  • 室內機重量 (kg)

    9.9

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    770x545x288

  • 室外機重量 (kg)

    30.6

  • 產品類別

    壁掛

  • 產品類別 II

    變頻

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

  • 製冷劑類型

    R32

  • 噪音水平 (冷氣)

    41 / 36 / 28

  • 噪音水平 (暖氣)

    41 / 36 / 28

除濕

  • 除濕

  • 濕度感應器

  • 溫濕智控科技

安裝

  • 電源線

家用冷氣 B2B

  • 乾接點

    不適用

  • PI485 模組

    不適用

  • 線控器

    不適用

使用者評論

