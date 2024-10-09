DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極淨系列 _2.8kw_建議適用坪數約3-5坪

*於2023年6月，在 LG 空調內部實驗室，產品安裝於1.8公尺高度，在速冷模式下運轉取得的測量結果。使用風速感測器，高度範圍從0.1至1.7公尺，以0.2公尺為高度增加單位。測量速度在0.25公尺/秒以上，氣流可抵達的最遠位置。

測試型號：S3-M121L1C0；測試結果：在測試條件下，可將氣流送至最遠22公尺。

*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

*在2023年10月，於 LG 空調內部實驗室，20.9平方公尺/50.1立方公尺，室內溫度 (33±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (35±0.3)℃/相對濕度 (50±5)% 時，速冷模式下設定 18℃，室內溫度 (12±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (7±0.3)℃/相對濕度 (87±5)% 時暖氣模式下設定 30℃，測量溫度從初始平均溫度下降 5℃（冷氣模式）/上升 5℃（暖氣模式）所需的時間。

測試型號：S3-M121L1C0；

*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

測試結果：在測試條件下，該型號相對於 SK 舊型號，在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。

*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。