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DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極適系列 _4.1kw_建議適用坪數約5-7坪
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
LG空調四大特色
舒適間接風
平衡溫濕智控
主動式能源節省
全系列內建 WiFi
舒適風+
舒適間接風，隨心控制
雙出風口改變氣流方向，提供舒適的間接風，並可設定個人化的氣流溫度及風速。
間接風從正面出風口吹出
開啟舒適風+後，底部葉片會關閉。這個模式下，氣流會從正面吹出，並且全室循環。
氣流方向因不同葉片的運行情況而異，您可根據情境選擇不同的模式，例如運動狀態或休閒狀態。
量身打造屬於自己的舒適風
透過控制氣流溫度並微調風速，創造適合自己的涼爽環境。提供 9 階段氣流溫度和 5 階段風速調節，讓您按自己的需求，享受完美平衡的溫度和氣流。
9 階段氣流溫度和 5階段風速調節提供更細膩的客製化操作。
*此功能僅適用於冷氣/送風模式。（送風模式下只能控制風速。）
*可以用遙控器或 ThinQTM 應用程式控制氣流溫度。
*只能使用 ThinQTM 應用程式設定室內溫度。
*使用此功能時，最低可設定室溫為24℃。
*經 TUV 測試，新產品相對於舊型號，在舒適風+模式下，產品前方區域的熱舒適性指標 (-0.5<PMV<0.5) 改善程度達到70%。
*測試機構：TÜV Rheinland
*測試地點：LG Electronics Gasan R&D Campus ，27.0平方公尺（面積），64.8立方公尺（體積）
*測試日期：2023年12月
*測試型號：S3-M121L1C0、SW09BAJWAN(SW09AJAU)
*測試條件：室內30±0.3˚C，相對濕度60±5%；室外30±0.3˚C，相對濕度60±5%
*測試方法：在舒適風+模式下運轉 1 小時後，測量溫度和空氣速度，並計算特定區域的熱舒適性
- 測量區域：距離產品0至4.8公尺（間隔1.2 公尺），高度0.6公尺、1.1公尺（座位高度）
- 熱舒適性計算方式（ISO 7730 PMV 公式）：使用溫度、濕度、空氣速度、平均輻射溫度（測量值）、衣物隔熱值（0.5clo：夏季衣物）及基礎代謝率（1MET：靜坐狀態）。
*測試結果：
透過觀測結果，S3-M121L1C0型號的舒適風+模式可以為整個空間提供熱舒適性。（PMV：-0.14~0.28，冷流效應：2.6~8.5%）
經觀測，SW09BAJWAN (SW09AJAU) 型號的舒適模式可以為特定空間提供熱舒適性。（PMV：-1.93~0.21，冷流效應：7.0~33.8%）
- 熱舒適性7級：-3 冷、-2 涼爽、-1 微涼、0 適中、+1 微溫、+2 溫暖、+3 熱
- 熱舒適性範圍：-0.5 < PMV < +0.5，冷流效應 <10%（參考標準：ISO7730(2005) 熱環境的人體工學）
*測試報告編號：KR238S9L 002
*本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
雙葉導流
完美氣流，四季舒心
雙重擺葉的搭配，讓冷氣或暖氣可隨心調整吹送方式，氣流傳送的更快更遠。
氣流吹送更遠
氣流吹送距離可達 22 公尺，即使在房間的另一端，也能感受到舒適涼風。
雙重下葉片讓涼風擴散得更快更遠
冷房更快速
雙葉片設計可向上吹送涼爽氣流，讓冷房速度加快 23%。
向上吹送涼風比向下吹送可讓室內溫度更快下降
暖房更快速
雙葉片設計可向下吹送溫暖氣流，讓暖房速度加快 6%。
向下吹送暖風後暖氣上升，可以更快提高室內溫度。
*於2023年6月，在 LG 空調內部實驗室，產品安裝於1.8公尺高度，在速冷模式下運轉取得的測量結果。使用風速感測器，高度範圍從0.1至1.7公尺，以0.2公尺為高度增加單位。測量速度在0.25公尺/秒以上，氣流可抵達的最遠位置。
測試型號：S3-M121L1C0；測試結果：在測試條件下，可將氣流送至最遠22公尺。
*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。
*在2023年10月，於 LG 空調內部實驗室，20.9平方公尺/50.1立方公尺，室內溫度 (33±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (35±0.3)℃/相對濕度 (50±5)% 時，速冷模式下設定 18℃，室內溫度 (12±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (7±0.3)℃/相對濕度 (87±5)% 時暖氣模式下設定 30℃，測量溫度從初始平均溫度下降 5℃（冷氣模式）/上升 5℃（暖氣模式）所需的時間。
測試型號：S3-M121L1C0；
*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。
測試結果：在測試條件下，該型號相對於 SK 舊型號，在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。
*測試結果可能因實際使用情況而有所不同。
溫濕智控科技
溫濕調控，打造舒適體感
不會太濕也不會太乾，恰到好處的濕度環境讓您更放鬆。
內建濕度感測器可監測環境濕度，除濕模式下亦可調整您想要的理想溫度。
啟用「溫濕智控科技」模式後，此功能會感應室內的相對濕度，並根據您設定的溫度維持最佳濕度水平。
*氣流會根據運轉的環境自動變化。
*此功能可透過遙控器和 ThinQTM 應用程式控制。
*此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。
智慧電量管理(kW manager)
節能調控，掌控在我
透過自訂能源控制分配，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能的目標。
透過預先設定目標額度，可將空調消耗的能源控制在範圍內。
在 LG ThinQ™ 應用程式中進行智慧電量管理
在簡單易用的 ThinQ™ 應用程式中決定期間和能源用量。如果超出每日用量限制，系統會在指定期間內為您重新計算剩餘的每日用量。
當達到且用盡目標設定額度時，您會在 ThinQ 應用程式中看到相關通知。
*此功能不適用於暖氣模式。
*此功能可能因產品型號和國家/地區而有所不同。
*在設定期間內，系統會監測累積電量，如果因為每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品。
*此功能僅可透過 LG ThinQ™ 應用程式使用。
*如果設定期間內的總用電量超出設定目標，系統會取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式。您將在 LG ThinQ™ 應用程式中收到相關通知。
舒適空氣，隨你而動
LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活
透過 LG ThinQ™ 應用程式，即可遠端操控空調及接收最新推播通知。
一台空調和一台顯示 LG ThinQ™ 畫面的智能手機。手機周圍顯示了介紹 ThinQ 功能的圖標。
利用語音助理輕鬆控制
準確地告訴空調您的需要。只需說：「開啟/關閉空調」，AI 智慧音箱就會聆聽並開啟/關閉空調。
一名男子在與 AI 喇叭對話並啟動空調。
隨時隨地掌控你的空調
LG ThinQ™ 應用程式可讓您以前所未有的方式輕鬆連接空調。輕觸手機即可啟動空調。
男子在外出之後，透過 ThinQ™ 提前啟動空調，為住宅降溫。
能源監測
LG ThinQ™ 應用程式無論是日常能源監測，或是其他類型的維護需求，都能讓你輕鬆掌控。
一名女子正在享受空調吹出的涼風，同時透過 ThinQ™ 應用程式畫面查看空調的能源用量。
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。
*智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢您的經銷商或 LG 以了解服務可用性。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*本產品不含啟用語音的智慧音箱裝置。
凍潔淨化
一鍵清洗，潔淨如新
開啟凍潔淨化模式1)，即可輕鬆清潔空調內部難以清潔的位置。使用融化的水沖洗灰塵和產生異味的污染物，減少有害細菌，並且吹乾內部的熱交換器，讓吹出的風更乾淨，讓您擁有舒適的居家環境。
探索 LG DUALCOOL 空氣淨化系統
探索 LG DUALCOOL 空氣淨化系統
自體乾燥⁺
在您關閉空調後，自體乾燥+模式就會啟動，吹出空氣以去除設備內濕氣。產品會根據設備使用情況自動設定此功能的運轉時間，最長可達 20 分鐘。你可以調整風量，可讓乾燥流程更快更高效，或以更安靜的模式運轉。
空調內部的風正在乾燥一台熱交換器。
Plasmaster™ Ionizer++ 奈米離子產生器
經 TUV3) 和 Intertek4) 測試，奈米離子產生器可產生正負離子，抑制超過 99.9%* 的細菌，達到抑菌的效果。
帶正負號的氣泡跟隨 Plastmaster Ionizer 產生的氣流而移動。帶正負號的離子氣泡圍繞著細菌。Plasmaster Ionizer 標誌在圖片角落顯示。
一般濾網
一般濾網作為第一道防線，擋住較大的灰塵。
空調及其開放的濾網，細節特寫展現灰塵被濾網擋住。
抗敏濾網
經 BAF5) 測試，可去除空氣中會造成過敏的漂浮物質，例如塵蟎。
展示空調及漂浮在上方的濾網，顯示其中安裝的防過敏濾網。空調下方為全綠色的濾網，其中有補獲的塵蟎。防過敏濾網標誌在左下方顯示。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
1) TÜV Rheinland Korea 測試在建議試驗條件下，根據測試結果，LG 空調的熱交換器凍潔淨化模式有效減少細菌。試驗報告: KR235J9N 001、KR23OGEG 001
本試驗報告為實驗室針對綠膿桿菌可達99.0%減少率，試驗結果根據試驗環境可能有所不同。
測試機構：TÜV Rheinland
測試時期：2023 年 5 月
測試型號：SQ07EDETHN(SE)、SQ06BDAWAJ(SA)、SQ07SDJBAN(SJ)、SQ09MDKWAN(SK)
測試細菌：綠膿桿菌
此功能只能透過 ThinQ 應用程式運行。
凍潔淨化模式實驗測試65分鐘。
2) 產品停止運轉時，自體乾燥⁺功能就會自動運轉。在自體乾燥⁺模式下，產品會以送風模式運轉一段時間，以去除熱交換器中殘留的濕氣。自體乾燥⁺模式預設處於開啟狀態。透過 ThinQ 應用程式，您可以設定風速。乾燥情況/設備內部狀況可能因室內空氣的溫度或濕度而異。
3) TÜV Rheinland 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。
4) Intertek 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。
5) 獲得 BAF 認證的抗敏濾網可去除造成過敏的物質，如室內塵蟎。
[BAF Certification] 認證機構：BAF，全名為 British Allergy Foundation (Allergy UK) Certification 認證類別：減少室內塵螨過敏原
許可證編號：397