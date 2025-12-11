建議7-10坪｜WiFi 雙迴轉變頻空調｜極智2.0系列｜AI 氣流 & 人體感知

*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際情況可能依產品安裝環境而有所不同。

1)AI 氣流

-AI 氣流可透過遙控器或 LG ThinQ 操作。

-AI 氣流提供冷房、暖房模式，可滿足四季的不同舒適需求。

-使用 AI 氣流時，風速和風向會根據情況自動調整，如手動切換風向時，AI 氣流模式會關閉。

-使用 AI 氣流前，建議先使用 LG ThinQ APP設定空調和房間使用者的位置。

2)人體感知

透過 ThinQ APP 或遙控器輕鬆啟動「人體感知功能」，在冷暖模式下精準偵測 5 米內的活動動態，並可依需求自訂 20 至 120 分鐘的離席偵測判斷，讓您的居家空間隨時保持智慧便利與高效節能。

3)舒適風+

-開啟舒適風+後，底部葉片會關閉，氣流會從正面吹出。

-此功能僅適用於冷房/送風/AI 氣流模式。

-在 AI 氣流模式下操作時，會自動根據房間環境啟用舒適風+功能。

-若要單獨使用舒適風+功能，可使用遙控器或 LG ThinQ APP 手動啟動。

-只有使用舒適風+模式時，才能在 LG ThinQ APP 上設定氣流溫度階段，使用 AI 氣流模式時則不行。

-僅使用舒適風+模式時，可設定的最低室溫為 24°C。

3)雙葉導流

-測試條件: 在2023年10月，於 LG 空調內部實驗室，20.9平方公尺/50.1立方公尺，室內溫度 (33±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (35±0.3)℃/相對濕度 (50±5)% 時，速冷模式下設定 18℃，室內溫度 (12±0.3)℃/相對濕度 (60±5)% 與室外溫度 (7±0.3)℃/相對濕度 (87±5)% 時暖氣模式下設定 30℃，測量溫度從初始平均溫度下降 5℃（冷氣模式）/上升 5℃（暖氣模式）所需的時間。

-測試型號：S3-M12KL2MB（LG 舊款空調-單擺葉）、S3-M121L1C0（LG 新款空調-雙擺葉）

-測試結果：根據測試條件，LG 新款空調（雙擺葉）比 LG 舊款空調（單擺葉）在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。

-測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

4)吹送距離可達 22 公尺

-日期：2024 年 12 月，於 LG 空調內部實驗室測量結果。

-測試條件︰產品安裝於 2.0 公尺高度，開啟送風模式，擺葉角度 P1。

-測試方法：使用風速感測器，以 0.2公尺為高度增加單位，間隔測量從 0.1公尺到 1.7公尺高度的氣流。若風速超過0.25公尺/秒且持續時間超過50%，則判定該點已達風流覆蓋範圍，據此確定最大送風距離。

-測試型號：S3-Q24121D0（LG 新款空調-雙重擺葉）

-測試結果：在建議測試條件下，氣流到達距離超過 22 公尺。

-LG 舊款空調-單擺葉（S3-W18KL33A）的氣流最遠達 18 公尺。

-測試結果可能因實際使用情況而有所不同。

5)智慧電量管理

-除了暖氣模式外，所有運轉模式都適用於「智慧電量管理」功能，包括冷氣、除濕、睡眠，快速冷房模式。

-在設定期間內，系統會監測累積電量，如果因為每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-如果設定期間內的總用電量超出設定目標，系統會取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式。您將在 LG ThinQ™ 應用程式中收到相關通知。

6)溫濕智控科技

-氣流會根據運轉的環境自動變化。

-此功能可透過遙控器和 LG ThinQ 應用程式控制。

-此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。

7)智慧舒眠+

-在睡眠模式下運轉時會分析你的使用模式，自動調整溫度。

-若要使用智慧舒眠+，你需要透過 LG ThinQ 完成首次設定。

-智慧舒眠+功能僅能在冷氣模式下使用。

-氣流強度透過你的使用模式分析自動設定，並可透過 LG ThinQ 調整。

-智慧舒眠+功能的設定溫度範圍為 22~28°C。

8) TÜV Rheinland Korea 測試在建議試驗條件下，根據測試結果，LG 空調的熱交換器 AI 凍潔淨化模式有效減少細菌。試驗報告: KR25FEMO 001

本試驗報告為實驗室針對綠膿桿菌可達99.999%減少率，試驗結果根據試驗環境可能有所不同。

測試機構：TÜV Rheinland

測試時期：2025 年 10 月

測試型號：S3NM141L1DB / S3UM141L1DB

測試細菌：綠膿桿菌

此功能只能透過 ThinQ 應用程式運行。

凍潔淨化模式實驗測試50分鐘。

9)自體乾燥+

-產品停止運行冷氣模式後，自體乾燥+功能就會啟動，並由產品上的殘留物表示。

-根據之前的冷氣運行模式，自體乾燥+可自動在風扇模式下運行長達 20 分鐘，以去除熱交換器中殘留的濕氣。

-設備內部乾燥情況可能因室內空氣的溫度或濕度而異。

-透過 LG ThinQ 應用程式，你可以設定風速。

-自體乾燥+模式預設處於開啟狀態。

10) TÜV Rheinland 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。

11) Intertek 已測試，Plasmaster™Ionizer++ 可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同

12)預先冷房

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-需要使用無線互聯網連線，才能在 LG ThinQ 中註冊生活家電。

-如需使用 ThinQ 功能，使用者必須先在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並連接至 Wi-Fi。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的使用說明。

-LG ThinQ 可能限制提供某些使用者功能，或在某些智慧型手機上無法運作，因此在使用前請先檢查是否滿足最低規格要求（Android OS 7.0 或更高版本、iOS 14.0 或更高版本）。

-初次使用預先冷房功能時，必須透過 LG ThinQ 在 Google Maps 中設定客戶所在的位置。

-預先冷房的操作距離範圍是客戶住家位置周圍 250 公尺至 2 公里半徑，可透過 LG ThinQ 進行設定。

13)LG ThinQ

-LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

-空調支援 Wi-Fi，需透過 LG ThinQ 應用程式註冊產品。

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。

-若要在 LG ThinQ 應用程式上註冊空調並最佳化功能設定，請確定空調已與家中 Wi-Fi 連線。

-若要使用 ThinQ 功能，必須透過智慧型手機上的 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝「LG ThinQ」應用程式，並建立 Wi-Fi 連線。請參閱應用程式的說明部分，了解詳細的說明。

-請注意，LG ThinQ 應用程式可能無法在某些智慧型手機上使用，且某些功能可能因產品和國家/地區而異。（請先檢查手機的規格，需使用 Android OS 7.0 或更高版本、iOS 14.0 或更高版本，）

-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

-本產品不含啟用語音的智慧音箱裝置。