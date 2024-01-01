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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦單冷型_9.3kw_建議適用坪數約13-16坪
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。
10 年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。
*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。
*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）
經TUV認證
*TÜV Rheinland 試驗證實在 30 立方公尺的實驗室中， Plasmaster™ Ionizer+ 可去除高達 99% 黏著的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和銅綠假單胞菌）。試驗的型號為 SW09BAJWAN。
經Intertek認證
*Intertek 證實，在 8 立方公尺的測試區域內，運轉 60 分鐘後，煙草粘合劑氣味強度（甲苯、氨、乙酸）從 3.6 降低到 1.5 以下。試驗的型號是 R24AWN。去除細菌的功效可能因實際情況而異。
*測試情況：LG內部測試，最大容許耐壓450V
快速簡易安裝
LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗
VIP
摘要
尺寸
主要規格
-
產品類別
分離式
-
能源等級
1級
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
Yes
-
UV 奈米
Yes
所有規格
冷房
-
舒適風
Yes
產品資訊
-
產品型號名稱
LSN93DCO
-
產品類型與型號名稱
分離式 & LSN93DCO
便利性
-
遙控
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
Yes
節能
-
省電模式(冷氣)
三段
-
能源等級
1級
設計
-
顏色 (機身)
白色
衛生
-
UV 奈米
Yes
室外機
-
室外機型號名稱
LSU93DCO
一般
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
1200 x 374 x 265
-
室內機重量 (kg)
16.6
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
1040 x 832 x 390
-
室外機重量 (kg)
67.1
-
產品類別
分離式
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220V, 60Hz
除濕
-
除濕
2.6