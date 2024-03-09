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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_9.3kw_建議適用坪數約13-16坪

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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_9.3kw_建議適用坪數約13-16坪

LS-93DHP

DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_9.3kw_建議適用坪數約13-16坪

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Smart ThinQ®

坪數試算 了解更多有關 LG ThinQ

空調在上方流出空氣時，女人坐在沙發上休息微笑。女人右側是雙變頻標誌和雙變頻圖片。更右側是條狀圖。上升的條狀顯示支出更高的電費，而下降的條狀顯示雙變頻節省更多的電費。

節能省電更環保

快速冷卻的同時還能減少能源消耗並達到省電的效果

由 TUV 認證

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。

透過透明外殼，可見雙變頻壓縮機的內部工作原理。附近有雙變頻標誌，兩個圖示代表風扇和壓縮機。
DUAL Inverter 雙迴轉變頻壓縮機

有效、更快速、耐用、更安靜

LG的雙迴轉變頻壓縮機降低了無效率以及噪音問題，讓空調更快速冷卻、更持久、並且運作更安靜。

10 年保固

變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。

*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。

女人在地板上做伸展運動。背景是一台空調，藍色空氣流向女人並環繞空間。雙變頻標誌位於右下角。

快速冷卻
享受舒適涼爽的空間

可更快速的產生冷空氣，
有效降低室內溫度塑造舒適環境

由 TUV 認證

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。

女人坐在客廳的沙發上休息，牆上裝有 LG 空調。藍色氣流位於圖片上方，顯示已啟動且正在冷卻整個空間。

低噪音

LG特有的線流扇與雙迴轉變頻壓縮機能降低噪音並使機器運轉順暢，因此LG雙迴轉變頻空調運轉聲音小。

*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）

抗鏽蝕金散熱片™

抗鏽蝕金散熱片™在熱交換器的表面上擁有抗鏽蝕塗料，
確保表面更具抗鏽蝕性與提升耐用性，延長使用年限。
LG 空調的前視圖，其外殼纯透明，讓您可見機器內部工作原理。機器正在運轉，然後自動清潔功能的藍光亮起，並利用藍光清潔整台機器。右下角顯示 AutoCleaning 標誌。
防止異味產生

自體乾燥清潔

保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生
一個女人在沙發上微笑著向後伸展。 她上方牆上的 LG 空調吹出空氣。 空調搭載奈米離子產生器,帶有加號和減號的氣泡在空氣中移動。 有一個圓圈，放大了圍繞細菌並對其進行除臭的正負離子氣泡。
奈米離子產生器

奈米離子有效淨化空氣,享受舒適涼爽的空間

透過奈米離子有效去除99%的細菌及臭味

經TUV認證

*TÜV Rheinland 試驗證實在 30 立方公尺的實驗室中， Plasmaster™ Ionizer+ 可去除高達 99% 黏著的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和銅綠假單胞菌）。試驗的型號為 SW09BAJWAN。

經Intertek認證

*Intertek 證實，在 8 立方公尺的測試區域內，運轉 60 分鐘後，煙草粘合劑氣味強度（甲苯、氨、乙酸）從 3.6 降低到 1.5 以下。試驗的型號是 R24AWN。去除細菌的功效可能因實際情況而異。

電壓突波保護

LG PCB(電源迴路板)升級增加承受電壓變化的能力，確保安全抵抗高電壓或電源突波，強化空調整體耐久能力。

*測試情況：LG內部測試，最大容許耐壓450V

快速簡易安裝

只需較少的時間和精力即可安裝空調，及早享受涼爽的空氣。

LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定

LG 原廠設置 10 處直營服務據點及客戶服務中心，擴大服務動能，
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗

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摘要

列印

尺寸

KW (額定)
冷房能力 9.3 / 暖房能力 10.3
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
機身尺寸 (寬x高x深mm)
室內機 1200 x 374 x 265 / 室外機 1056 x 832 x 390
雙迴轉變頻壓縮機
Yes

主要規格

  • 產品類別

    壁掛

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 最大冷房能力 (W)

    11200

  • 最大暖房能力 (W)

    12800

  • 製冷額定能耗/小時(W)

    2680 / 600

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 奈米離子

所有規格

條碼

  • 條碼

    8806091951861

冷房

  • 擺葉方向

    上下/左右

  • 氣流方向控制（左右）

  • 氣流方向控制（上下）

  • 舒適風

  • 風扇速度

    6 段

  • 快速冷房

奈米離子

  • 奈米離子

產品資訊

  • 上市月份 (YYYY-MM)

    2024-03

  • 製造商（進口商）

    LG Electronics

  • 產品型號名稱

    LS-93DHP

  • 產品類型與型號名稱

    Wall-Split mounted / LS-93DHP

便利性

  • 自動重新啟動

  • 風扇模式

  • 濾網清潔提醒

    不適用

  • 強制切換操作

  • 人體偵測

    不適用

  • 開關預約定時 (24 小時)

  • 遙控

  • 預約定時

    不適用

  • 智慧診斷

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 語音控制（第三方裝置）

    不適用

節能

  • 主動三段省電模式(80%/60%/40%)

  • 乾接點

  • 能源顯示

  • 能源監控

    不適用

  • ICA（I 控制安培）

    不適用

設計

  • 顏色 (機身)

    白色

  • 顏色 (出風口)

    黑色

  • 顯示螢幕

    88 個隱藏

濾網

  • 抗敏濾網

    不適用

  • 細塵濾網

    不適用

  • 初級濾網

暖房

  • 快速暖房

衛生

  • 自體乾燥

室外機

  • 室外機型號名稱

    S3UW32R43ZA

一般

  • 最大冷房能力 (W)

    11200

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    9300 / 2000

  • 製冷額定能耗/小時(W)

    2680 / 600

  • 最大暖房能力 (W)

    12800

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    10300 / 2000

  • 制熱額定能耗/小時(W)

    2740 / 640

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    1200x360x265

  • 室內機重量 (kg)

    18.5

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    950x832x330

  • 室外機重量 (kg)

    67.1

  • 產品類別

    壁掛

  • 產品類別 II

    變頻

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

  • 製冷劑類型

    R32

  • 噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    N/A

  • 噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    N/A

除濕

  • 除濕

  • 濕度感應器

    不適用

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