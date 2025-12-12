若您有產品相關問題，歡迎您使用以下方式聯繫我們！

1.售後服務專線 : 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)

客服服務時間：星期一至星期五(正常上班日, 不含國定假日) AM 8:30 至 PM 20:00

(非客服服務時間請在語音留言或官網登記，我們將於客服服務時間盡速與您聯繫)

2.LINE 官方帳號：https://page.line.me/xou5836o?openQrModal=true

3.電子郵件：https://www.lg.com/tw/support/email

4.線上即時諮詢 Livechat（點擊官網右下方按鈕，即可開始諮詢）

本公司之線上客服 Livechat 服務使用 Zendesk 系統處理相關資訊，並發送至本公司線上客服 Livechat 負責單位，

此外，我們將會需要收集您的姓名、電子郵件，用於回覆您的疑問、介紹產品及提供購買建議之用途。

線上客服 Livechat 包括線上視訊、語音通话、線上通話、即時訊息傳送之服務，只有取得您的同意後，才會開始以上服務。

如您同意進行線上視訊、語音通话、線上通話之服務，本公司將會進行錄音，並於 Zendesk 系統中保留2週後進行刪除。