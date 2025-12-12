We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
加入特約企業會員的好處
註冊流程
加入特約企業會員，享有專屬優惠。
FAQs
Q1. 我可以使用 LG 特約企業員工優惠商城嗎？
如你任職的公司與 LG 合作，你則可以使用公司 E-mail 登入 LG 特約企業員工優惠商城，享有專屬優惠與福利。
Q2. 如何加入 LG 特約企業夥伴專案？
Q3. 我需要先註冊 LG 會員才能進入特約企業員工優惠商城嗎？
Q4. 我可以在 LG 特約企業員工優惠商城購買哪些商品？
你能夠以獨家專屬折扣選購電視/智慧顯示器/視聽產品/生活家電/空調/筆電/螢幕等多項商品。
Q5. 我可以從 LG 特約企業員工優惠商城為我的公司或機構購買商品，並在發票上登打統一編號嗎？
可以。結帳時請選擇公司用雲端發票，訂單出貨後，你購買時所使用的 E-mail 將會收到電子發票開立通知信。如要備存或報帳，請直接將通知信內的 PDF 檔案印出，開檔密碼為你填寫的統一編號。
Q6. 我可以在何處諮詢產品或訂單相關問題？
若您有產品相關問題，歡迎您使用以下方式聯繫我們！
1.售後服務專線 : 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)
客服服務時間：星期一至星期五(正常上班日, 不含國定假日) AM 8:30 至 PM 20:00
(非客服服務時間請在語音留言或官網登記，我們將於客服服務時間盡速與您聯繫)
2.LINE 官方帳號：https://page.line.me/xou5836o?openQrModal=true
3.電子郵件：https://www.lg.com/tw/support/email
4.線上即時諮詢 Livechat（點擊官網右下方按鈕，即可開始諮詢）
本公司之線上客服 Livechat 服務使用 Zendesk 系統處理相關資訊，並發送至本公司線上客服 Livechat 負責單位，
此外，我們將會需要收集您的姓名、電子郵件，用於回覆您的疑問、介紹產品及提供購買建議之用途。
線上客服 Livechat 包括線上視訊、語音通话、線上通話、即時訊息傳送之服務，只有取得您的同意後，才會開始以上服務。
如您同意進行線上視訊、語音通话、線上通話之服務，本公司將會進行錄音，並於 Zendesk 系統中保留2週後進行刪除。
Q7. 我要如何確認訂單成功與否？
在 LG 發送「出貨通知」到您所註冊的 Email（請檢查您所有的 Email 信箱，包含垃圾郵件夾）時即表示已承諾您提出的訂單。如果您是以 LG 會員身份進行訂購，可直接登入 MyLG 會員帳戶查看訂單狀態。
請注意，訂購單、訂單編號並不構成正式的訂單承諾，LG 收到您的訂單後仍保有接受訂單與否之權利。
Q8. 我可以修改或取消訂單嗎？
訂單成立後，為保障您的交易安全性，您無法自行修改訂單配送資訊，如地址、手機號碼等，需請您取消訂單並重新下單。
若要取消訂單，請依照以下步驟：
- LG 會員：請登入 LG 會員帳戶 > 我的訂單 > 進行取消
- 非 LG 會員：請從官網首頁 “售後服務與維修” 入口 > 追蹤我的訂單 > 進行取消
若訂單狀態已顯示「出貨準備中」或「配送中」或「已完成配送」，您將已無法取消訂單。
如果您需要進一步的協助，請致電0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 與LG客服中心聯繫。
Q9. 訂單送達大概需要多久時間？
於本商城下訂時可選擇商品的希望到貨日，但希望到貨日可能與實際到貨日不同，實際運送時間視物流公司安排而變更。
若訂單包含預購商品，選擇希望到貨日時將依預購商品的到貨日為主，恕不分開出貨。如需提前到貨者，請分開下單。
以下僅提供預估到貨時程做為參考。若為物流量高峰期，配送時間將可能延長5-7個工作日，如有不便，敬請見諒，或來電客服詢問最新進度，謝謝。
● 宅配
1.北部地區：D+3~5個工作日
2.中南地區：D+3~5個工作日
3.運送偏遠地區：物流公司與客戶客約時間為準
● 宅配含安裝
1.北部地區：D+3~7個工作日
2.中南部地區：D+3~7個工作日
3.運送偏遠地區：物流公司與客戶客約時間為準
*前述 D 為 LG 線上商城發送「出貨通知」之日。
*訂購單、訂單編號並不構成正式的訂單承諾，LG 收到您的訂單後仍保有接受訂單與否之權利。
*工作日為星期一至星期五，週末及國定假日之訂單，物流公司將會延至工作日開始聯繫，若有不便敬請見諒。
Q10. 我可以用什麼方式付款?
LG 官方線上商城接受不同的付款方法，包括：
1. 信用卡或金融卡線上刷卡，包括 VISA、MasterCard、JCB、American Express 信用卡，不接受國外卡。一次性付款或最高18期分期0利率付款方式可供選擇。
2. Apple Pay（限 Apple 裝置使用者）
3. LINE Pay 與 一卡通 MONEY
4. 街口支付
5. 銀角零卡分期
Q11. 為何我未收到商品但卻被銀行扣款了？
由於聯合信用卡處理中心請款期間之限制，LG 官方線上商城將於您提出訂單後二日先向您的信用卡發卡機構進行請款。如訂單因故未能成立，LG 官方線上商城將辦理刷退，不影響您的權益。請務必詳細閱讀本交易特約條款，於您同意本交易特約條款後，再提出訂單並提供信用卡資訊。
Q12. 為什麼我在 LG 約企業員工優惠商城的交易被拒絕？
如您在結帳時出現“交易被拒絕”之錯誤訊息，還請您與信用卡發卡機構/銀行聯繫，請該方核准此筆交易消費。
Q13. 我可以追蹤訂單配送進度嗎？
一旦 LG 發送「出貨通知」給您後，即表示 LG 將通知指定合作的物流中心開始配送，並將有專人盡快預約安裝與派送時間。到貨日（收貨日）將以合作物流公司與顧客電聯約定時間為準。您亦可以致電0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 與 LG 客服中心聯繫詢問最新訂單配送進度。
請注意，訂購單、訂單編號並不構成正式的訂單承諾，LG 收到您的訂單後仍保有接受訂單與否之權利。
Q14. 可以申請退貨/退款嗎？
可以，LG 線上商城提供貼心的退貨服務，承諾自商品到貨日之次日（商品到貨日將以合作物流公司與顧客電聯約定時間為準）起7天猶豫期內，如改變心意或所購買的商品不適合，在商品未經拆封使用的情況下，我們將提供退貨退款服務。我們暫不提供換貨服務，請將您原先購買的商品進行退貨，再重新購買您想要的商品。
※ 7日猶豫期是根據消費者保護法規定，客戶（含本人、親友或管理員等），自商品到貨後起算7日，在商品保持全新狀能且完整包裝的情況下，可無條件退回商品。
※ 若您的收件地址有管理員代收，則7日猶豫期以管理員簽收當天開始計算，還請留意。
退貨方式：您可登入 LG 會員帳戶 > 我的訂單 申請退貨退款，或致電0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 與 LG 客服中心聯繫。
若您結帳付款時使用分期付款，您需為整筆訂單申請退貨退款，如訂單含有多項商品，將無法進行部分商品退貨。
如您使用分期付款，請致電0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 與LG客服中心聯繫申請退貨退款。
退貨注意事項：
1. 猶豫期並非試用期，退貨時請保持退貨商品與外包裝的完整性，即保持商品、所屬附件、包裝紙盒(袋) 無破壞、廠商紙箱及所有附隨文件資料之完整性，請勿污損商品或損害商品功能(含外箱、配件)，若有損壞將會酌收整新費用，或無法進行退貨作業。
2. 在退貨的情況下，相關贈品也應退還。如果已使用贈品，則您需支付贈品之建議售價後，商品才能退貨。
3. 申請退貨之商品將由 LG 檢查並審核其退貨資格。
4. 若收取退貨的地點為非電梯大樓或有其他場地問題時，額外產生之運費及處理費用將會向您酌收費用。
5. 若與您約定收取退貨商品之時間無法聯繫上您，所產生之額外費用將由您負擔。
6. 其他未盡事宜，悉依中華民國法律規定辦理。
Q15. 退款程序通常需要多久？
LG 會在收到退貨並檢查您所退回的產品是否符合上述條件後，於30個工作日內進行信用卡退款程序。
Q16. 我可以怎麼查詢我的產品保固條款與我的家電產品維修收費標準？
Q17. 什麼是標準安裝？
本商城所提供之免費標準安裝，係指拆箱定位，以原廠提供零件施工，如有超出標準安裝範圍，現場由師傅估價收費。若不同意報價請勿拆箱安裝。
Q18. 標準安裝範圍外的施工費用怎麼計算？