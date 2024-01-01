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什麼是 Gore-Tex 布料以及如何保養 Gore-Tex 衣服
戶外活動愛好者都知道，穿什麼是很重要的。無論是合適的登山靴或優質的防水夾克，穿著適當的裝備，是舒適安全地享受戶外活動的重要因素。戶外服飾中有個無人不知的名字，Gore-Tex，這種材料在運動服和戶外裝備中很受歡迎，因為它能讓您在潮濕條件下保持身體乾燥。在本文中，我們將深入探討 Gore-Tex：它是什麼、其運作原理，以及如何有效保養 Gore-Tex 衣服，延長其使用壽命。
何謂 Gore-Tex？
Gore-Tex 是一種透氣布料，具有防風和防水特性，常用於戶外裝備和運動服等高機能服飾。Gore-Tex 是一種由膨體聚四氟乙烯纖維製成的合成膜，更為人熟知的名稱為鐵氟龍。這種薄膜充滿微孔，可以防止液體滲入織物，卻能讓蒸氣穿過。因此 Gore-Tex 非常適合需要在戶外保持乾燥，又需要透氣材料來保持皮膚涼爽乾燥的人。將這種充滿微孔的薄膜以各種方式與其他布料黏合，製成我們所熟知且喜愛的防水防風衣服。
何謂 如何清洗 Gore-Tex 衣服
Gore-Tex 產品若保養得宜非常耐用，可以使用很長時間。想要年復一年地穿著 Gore-Tex 衣物，務必要了解造成其磨損的原因、如何知道清洗的時機及保養說明。
耐用防水塗層 (DWR)
Gore-Tex 的外表具有 DWR 耐用防水塗層，這種塗層會使水分形成水珠狀並從衣服上滾落，而不會滲透到布料內。然而，隨著污垢和其他殘留物堆積在衣服表面，便會損害 DWR 塗層的功效。此時便是該清洗的時候了！
清洗說明
開始清洗 Gore-Tex 衣服之前，請務必檢查所有口袋及衣服的正面 (如適用) 是否已拉上拉鏈。雖然我們在下面列出基本的清洗指南，但也建議查看製造商的保養說明。
- 1.用少量液狀清潔劑在溫水中清洗衣物。盡量避免使用粉狀清潔劑、衣物柔軟精和漂白劑。
- 2.將衣服沖洗兩次，並儘量減少旋轉週期時間以減少摺痕。
- 3.將衣服掛起來晾乾或用低溫、柔和的滾筒烘乾，請查看保養說明，了解特定衣服的建議方法。
如果 Gore-Tex 衣服清洗不當，可能會損壞其獨特的材質，尤其是高溫烘乾時。
這類布料有著精緻的特性，意味著在保養這種材質的衣服時也需要特別注意。幸運的是，有一種更簡單、可靠的方式可保養您的 Gore-Tex 衣服：LG Styler。
將 LG Styler 用於 Gore-Tex 和其他機能性運動服
如何處理難照顧的材料？全都交給 LG Styler！Styler 的蒸氣技術可深入滲透到 Gore-Tex 或防水衣服的布料和襯底，恢復 DWR 耐用防水塗層並讓您的 Gore-Tex 衣服更長時間保持清潔和正常發揮效用。Styler 不僅可以處理外套在使用期間累積的任何灰塵或戶外污染物，還可以透過低溫除濕和烘乾去除汗水和雨水等水分。LG Styler 特殊護理行程將滿足以下期望：
- 使用擺動衣架功能抖落灰塵和其他微粒 在外面活動一整天，您的 Gore-Tex 衣物通常會累積一些戶外微塵。無論您是否注意到，外部的灰塵和其他微粒都會堆積在織物外部，因而妨礙 DWR 耐用防水塗層發揮效用。活動衣架功能可處理一整天下來所堆積、肉眼難以看到的殘留物，透過每次行程將它們抖落，防止堆積。
- 減少 Gore-Tex 和其他戶外/運動服的皺褶 沒有人喜歡起皺的衣服，但談到 Gore-Tex 和其他 DWR 耐用防水塗層的衣服時，可不能用熨燙的方式處理。由於傳統熨燙使用直接高溫，熔化塗層的風險非常高。使這種布料除皺的建議方法是用溫和蒸氣，運用 LG Styler 的 TrueSteam™ 功能，可去除 Gore-Tex 衣服上的皺褶，不用擔心衣物損壞。
- 透過溫和烘乾去除汗水和殘留物 輕輕吹走 TrueSteam™ 技術去除的所有殘留物，不會損壞您的衣物！溫和烘乾行程使用低溫烘乾來保護精緻的塗層以及外衣和運動服物品上常見的印刷圖案或標誌。有了這套烘乾技術，便不必用不適合 Gore-Tex 或塗層布料的滾筒烘乾衣服。
- 無需清洗即可使衣物煥然一新，更避免清洗時增加磨損 如果您是輕度戶外運動愛好者，或只是喜歡經常穿著 Gore-Tex 產品，那麼每次穿著後都要清洗似乎很麻煩，尤其是外套。此時就讓 LG Styler 為您節省時間吧！如果您打算經常穿一件衣服，或連續穿好幾天，那就別洗了，只要放入 Styler 即可！結束一天回家後，將 Gore-Tex 衣物放入 Styler 中，Styler 便會進行殺菌、除濕和除皺，讓您隔天穿起來跟剛洗過一樣。
清洗 Gore-Tex 和其他特殊戶外和運動服布料時，可能會因為其特殊塗層和其他獨特材質而有點麻煩，但現在有了 LG Styler，您不用再為了保養衣物而手足無措。有了 LG Styler 的幫助，讓您把更多時間花在探索戶外，減少清洗的時間！