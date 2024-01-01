戶外活動愛好者都知道，穿什麼是很重要的。無論是合適的登山靴或優質的防水夾克，穿著適當的裝備，是舒適安全地享受戶外活動的重要因素。戶外服飾中有個無人不知的名字，Gore-Tex，這種材料在運動服和戶外裝備中很受歡迎，因為它能讓您在潮濕條件下保持身體乾燥。在本文中，我們將深入探討 Gore-Tex：它是什麼、其運作原理，以及如何有效保養 Gore-Tex 衣服，延長其使用壽命。

何謂 Gore-Tex？ Gore-Tex 是一種透氣布料，具有防風和防水特性，常用於戶外裝備和運動服等高機能服飾。Gore-Tex 是一種由膨體聚四氟乙烯纖維製成的合成膜，更為人熟知的名稱為鐵氟龍。這種薄膜充滿微孔，可以防止液體滲入織物，卻能讓蒸氣穿過。因此 Gore-Tex 非常適合需要在戶外保持乾燥，又需要透氣材料來保持皮膚涼爽乾燥的人。將這種充滿微孔的薄膜以各種方式與其他布料黏合，製成我們所熟知且喜愛的防水防風衣服。

何謂 如何清洗 Gore-Tex 衣服 Gore-Tex 產品若保養得宜非常耐用，可以使用很長時間。想要年復一年地穿著 Gore-Tex 衣物，務必要了解造成其磨損的原因、如何知道清洗的時機及保養說明。

耐用防水塗層 (DWR) Gore-Tex 的外表具有 DWR 耐用防水塗層，這種塗層會使水分形成水珠狀並從衣服上滾落，而不會滲透到布料內。然而，隨著污垢和其他殘留物堆積在衣服表面，便會損害 DWR 塗層的功效。此時便是該清洗的時候了！

清洗說明 開始清洗 Gore-Tex 衣服之前，請務必檢查所有口袋及衣服的正面 (如適用) 是否已拉上拉鏈。雖然我們在下面列出基本的清洗指南，但也建議查看製造商的保養說明。

1.用少量液狀清潔劑在溫水中清洗衣物。盡量避免使用粉狀清潔劑、衣物柔軟精和漂白劑。

2.將衣服沖洗兩次，並儘量減少旋轉週期時間以減少摺痕。

3.將衣服掛起來晾乾或用低溫、柔和的滾筒烘乾，請查看保養說明，了解特定衣服的建議方法。

如果 Gore-Tex 衣服清洗不當，可能會損壞其獨特的材質，尤其是高溫烘乾時。

這類布料有著精緻的特性，意味著在保養這種材質的衣服時也需要特別注意。幸運的是，有一種更簡單、可靠的方式可保養您的 Gore-Tex 衣服：LG Styler。