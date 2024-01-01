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創新智慧家電
讓您輕鬆擁有智慧居家生活
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LG ThinQ？
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邏輯樹圖示代表LG ThinQ的跨平台連線功能。
跨平台整合
支援Google Assistant和Amazon Alexa等物聯網平台。
雙方框圖示代表LG家電皆內建WIFI連網功能。
全產品內建WIFI
WIFI配對，一鍵連網。
雙圓形圖示代表智慧學習技術。
智慧科技
在AI智慧支援下，LG ThinQ將了解您的使用習慣與偏好，提供最即時的個人化服務。
打造最適合您的智慧居家生活
Cross-section of a two-story 3D model house with LG ThinQ appliances.
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Cross-section of a two-story 3D model house with LG ThinQ appliances.
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LG ThinQ AI智慧電視 LG ThinQ變頻滾筒洗衣機 LG PuriCare 360°空氣清淨機 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 LG ThinQ應用程式
LG ThinQ Air Conditioner LG ThinQ變頻滾筒洗衣機 LG PuriCare 360°空氣清淨機 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 LG ThinQ應用程式 LG CordZero ThinQ 濕拖無線吸塵器
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱
LG ThinQ變頻滾筒洗衣機 LG ThinQ免曬衣乾衣機 LG ThinQ styler蒸氣電子衣櫥
LG ThinQ AI智慧電視 LG ThinQ應用程式
以下何組選項最符合您的生活方式？
了解LG ThinQ建議 LG ThinQ 2021年智慧家電報告
LG ThinQ AI智慧電視
LG ThinQ AI
智慧電視
  • 運動賽事提醒
    收到運動賽事提醒通知，您再也不會錯過任何賽事。
  • AI圖像/AI聲音
    自動優化的AI圖像和聲音，確保您暢快地享受每場比賽。
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LG ThinQ變頻滾筒洗衣機
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
  • 附加程式下載
    透過LG ThinQ應用程式下載特殊洗滌程式，呵護您的專業運動衣物。
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LG PuriCare 360°空氣清淨機
LG PuriCare
360°空氣清淨機
  • 遠端控制和監測
    監測空氣品質，以確保家中空氣清新，為賽事做好準備。
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LG ThinQ直驅變頻冰箱
LG InstaView™
敲敲看門中門冰箱
  • ICE Plus™
    增加製冰量，透過IcePlus讓您的飲品保持冰涼。
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LG ThinQ
應用程式
  • 預約行程
    提早預約行程，下班回家後，即可觀看您最愛的賽事。
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LG ThinQ air conditioner
LG ThinQ DUALCOOL WiFi
雙迴轉變頻空調
  • 語音控制
    即使在炎熱的戶外從事園藝，也可以使用語音控制室內空調。
  • 智慧診斷
    使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
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LG ThinQ變頻滾筒洗衣機
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
  • 智慧診斷
    使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
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LG ThinQ直驅變頻冰箱
LG ThinQ
直驅變頻冰箱
  • 智慧診斷
    使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
  • 開門提醒
    L如果您忘記將冰箱門關上，LG ThinQ® 會發送通知提醒您。
  • 日常提醒
    您的冰箱濾芯在需要更換時通知您。
  • 能源監控
    追蹤冰箱的耗電量和開門次數。
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LG ThinQ
應用程式
  • 預約行程
    使用LG ThinQ應用程式輕鬆設定所有行程，讓智慧家電成為您生活上最有力的幫手。
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LG ThinQ變頻清潔機器人
LG CordZero ThinQ
變頻清潔機器人
  • 遠端控制和監測
    透過LG ThinQ應用程式監測和控制您的掃地機器人，讓清潔更全面有效率。
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LG PuriCare 360°空氣清淨機
LG PuriCare
360°空氣清淨機
  • 遠端控制和監測
    使用LG ThinQ應用程式檢查家中的空氣品質。
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LG ThinQ變頻滾筒洗衣機
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
  • AIDD™ AI智慧
    您的洗衣機可以偵測衣物的面料，有助於減少對衣服的損壞。
  • 附加程式下載
    透過LG ThinQ應用程式安裝更多洗滌程式。
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LG ThinQ免曬衣乾衣機
LG ThinQ
免曬衣乾衣機
  • 智慧配對
    輕鬆將洗衣機與乾衣機配對，確保完美的烘衣體驗。
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LG ThinQ styler蒸氣電子衣櫥
LG ThinQ styler
蒸氣電子衣櫥
  • 遠端控制和監測
    透過LG ThinQ應用程式，遠端監控蒸氣電子衣櫥，進行衣物蒸氣殺菌。
  • 附加程式下載
    透過LG ThinQ應用程式，為styler蒸氣電子衣櫥下載補充設定，讓您的衣服維持亮麗光鮮。
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LG ThinQ直驅變頻冰箱
LG ThinQ
直驅變頻冰箱
  • 遠端控制
    可隨時隨地監控及調整冰箱狀態。
  • 智慧鮮淨冷卻氣流
    智慧鮮淨冷卻氣流會根據用戶每小時、每天及每周的使用習慣，在頻繁開啟冰箱門時段的前兩小時，透過急速冷卻設定，自動將內部升高的溫度最小化。
  • 能源監控
    追蹤冰箱的耗電量和開門次數。
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LG ThinQ AI智慧電視
LG ThinQ AI
智慧電視
  • AI圖像/AI聲音
    AI優化後圖像和聲音，讓您可體驗前所未有的居家娛樂。
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LG ThinQ
應用程式
  • 預約行程
    輕鬆調整溫度和空氣品質等所有設定，創造完美的娛樂體驗。
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LG ThinQ
使用情境
檢視行程
觀看影片

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首次洗衣服

一鍵查看

彷彿置身天堂
LG ThinQ
簡化您的生活
集中管理您的所有家電，
讓您無論在家或是出門在外，
都能安心無慮。
觀看影片
LG ThinQ應用程式螢幕顯示主螢幕。
了解您的智慧家電
LG ThinQ能根據您的習慣，
安排並提供生活建議，
比任何人都更了解您。
運作模式
電視螢幕上顯示文字“歡迎回家，Lisa！”，這是LG ThinQ的一項智慧家電功能。

歡迎回家,
Lisa!

提供最即時的服務
您的LG ThinQ家電會根據您的使用習慣和偏好，
發送提示和技巧，幫您避免意外和故障。
觀看影片
洗衣機圖示

在洗衣機中檢測到過多的洗滌劑。減少用量並執行滾筒清潔模式。

冰箱圖示。

您該更換冰箱濾水器了。

三個LG ThinQ家電。
減少時間和能源消耗
LG ThinQ智慧家電可以分析您的使用模式，
幫您節省時間、能源和金錢。
觀看影片
LG ThinQ冷氣機。
LG ThinQ空氣清淨機。
LG ThinQ變頻滾筒洗衣機。
探索LG ThinQ
產品系列
LG ThinQ電視。

電視
LG InstaView敲敲看門中門冰箱。

冰箱
LG ThinQ冷氣機。

冷氣
LG ThinQ洗衣機。

洗衣機
LG ThinQ乾衣機。

乾衣機
LG CordZero ThinQ 變頻濕拖無線吸塵器。

無線吸塵器
LG ThinQ掃地機器人。

清潔機器人
LG ThinQ styler蒸氣電子衣櫥。

蒸氣電子衣櫥
LG PuriCare 360°空氣清淨機。

空氣清淨機
LG Thin 變頻除濕機。

除濕機
LG ThinQ AI電視。

AI智慧電視

了解更多產品相關資訊
LG ThinQ冰箱。

冰箱

  • ThinQ應用程式
    隨時隨地設置冰箱溫度、診斷問題
  • 敲敲看門中門
    輕敲兩下即可看見邊門內部食材，看好再拿，減少41%冷流流失，保鮮更省電
  • 自動製冰製水
    搭配NSF認證淨水濾芯，安心飲用。免用手取冰，衛生方便
了解更多產品相關資訊
LG ThinQ冷氣空調

冷氣

了解更多產品相關資訊
LG ThinQ洗衣機。

洗衣機

了解更多產品相關資訊
LG ThinQ乾衣機。

乾衣機

  • ThinQ應用程式
    內建WIFI，支援滾筒洗衣機智慧行程配對
  • HeatPump™
    低溫除濕式乾衣技術，60度烘乾保護衣物更省電
  • 安裝簡單
    110V免瓦斯排風管，下疊滾筒洗衣機，省空間更高效
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LG ThinQ吸塵器。

無線吸塵器

了解更多產品相關資訊
LG ThinQ掃地機器人。

清潔機器人

了解更多產品相關資訊
LG ThinQ styler蒸氣電子衣櫥。

蒸氣電子衣櫥

  • ThinQ應用程式
    隨時下載與更新衣物護理行程，並通知衣物護理完成
  • 60度蒸氣
    有效去除衣物上99.9%的細菌及過敏原，並去除異味
  • 溫和烘乾
    有效恢復衣物柔軟蓬鬆，開門還可替11坪室內空間除濕
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LG ThinQ空氣清淨機。

空氣清淨機

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LG ThinQ除濕機。

除濕機

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LG ThinQ應用程式圖示。
掌控您的智慧家電
下載LG ThinQ應用程式，集中管理您的家電設備。
了解更多有關LG ThinQ應用程式的資訊
LG ThinQ應用程式的主螢幕。