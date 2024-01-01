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創新智慧家電
讓您輕鬆擁有智慧居家生活
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為何選擇了解LG ThinQ願景
LG ThinQ？
LG ThinQ？
跨平台整合
支援Google Assistant和Amazon Alexa等物聯網平台。
全產品內建WIFI
WIFI配對，一鍵連網。
智慧科技
在AI智慧支援下，LG ThinQ將了解您的使用習慣與偏好，提供最即時的個人化服務。
打造最適合您的智慧居家生活
LG ThinQ Air Conditioner LG ThinQ變頻滾筒洗衣機 LG PuriCare 360°空氣清淨機 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 LG ThinQ應用程式 LG CordZero ThinQ 濕拖無線吸塵器
以下何組選項最符合您的生活方式？
LG ThinQ AI
智慧電視
智慧電視
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
變頻滾筒洗衣機
-
- 附加程式下載
- 透過LG ThinQ應用程式下載特殊洗滌程式，呵護您的專業運動衣物。
LG PuriCare
360°空氣清淨機
360°空氣清淨機
-
- 遠端控制和監測
- 監測空氣品質，以確保家中空氣清新，為賽事做好準備。
LG InstaView™
敲敲看門中門冰箱
敲敲看門中門冰箱
-
- ICE Plus™
- 增加製冰量，透過IcePlus讓您的飲品保持冰涼。
LG ThinQ
應用程式
應用程式
-
- 預約行程
- 提早預約行程，下班回家後，即可觀看您最愛的賽事。
LG ThinQ DUALCOOL WiFi
雙迴轉變頻空調
雙迴轉變頻空調
-
- 語音控制
- 即使在炎熱的戶外從事園藝，也可以使用語音控制室內空調。
-
- 智慧診斷
- 使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
變頻滾筒洗衣機
-
- 智慧診斷
- 使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
LG ThinQ
直驅變頻冰箱
直驅變頻冰箱
-
- 智慧診斷
- 使用智慧診斷快速檢查和修復設備問題。
-
- 開門提醒
- L如果您忘記將冰箱門關上，LG ThinQ® 會發送通知提醒您。
-
- 日常提醒
- 您的冰箱濾芯在需要更換時通知您。
-
- 能源監控
- 追蹤冰箱的耗電量和開門次數。
LG ThinQ
應用程式
應用程式
-
- 預約行程
- 使用LG ThinQ應用程式輕鬆設定所有行程，讓智慧家電成為您生活上最有力的幫手。
LG CordZero ThinQ
變頻清潔機器人
變頻清潔機器人
-
- 遠端控制和監測
- 透過LG ThinQ應用程式監測和控制您的掃地機器人，讓清潔更全面有效率。
LG PuriCare
360°空氣清淨機
360°空氣清淨機
-
- 遠端控制和監測
- 使用LG ThinQ應用程式檢查家中的空氣品質。
LG ThinQ
變頻滾筒洗衣機
變頻滾筒洗衣機
-
- AIDD™ AI智慧
- 您的洗衣機可以偵測衣物的面料，有助於減少對衣服的損壞。
-
- 附加程式下載
- 透過LG ThinQ應用程式安裝更多洗滌程式。
LG ThinQ
免曬衣乾衣機
免曬衣乾衣機
-
- 智慧配對
- 輕鬆將洗衣機與乾衣機配對，確保完美的烘衣體驗。
LG ThinQ styler
蒸氣電子衣櫥
蒸氣電子衣櫥
-
- 遠端控制和監測
- 透過LG ThinQ應用程式，遠端監控蒸氣電子衣櫥，進行衣物蒸氣殺菌。
-
- 附加程式下載
- 透過LG ThinQ應用程式，為styler蒸氣電子衣櫥下載補充設定，讓您的衣服維持亮麗光鮮。
LG ThinQ
直驅變頻冰箱
直驅變頻冰箱
-
- 遠端控制
- 可隨時隨地監控及調整冰箱狀態。
-
- 智慧鮮淨冷卻氣流
- 智慧鮮淨冷卻氣流會根據用戶每小時、每天及每周的使用習慣，在頻繁開啟冰箱門時段的前兩小時，透過急速冷卻設定，自動將內部升高的溫度最小化。
-
- 能源監控
- 追蹤冰箱的耗電量和開門次數。
LG ThinQ AI
智慧電視
智慧電視
-
- AI圖像/AI聲音
- AI優化後圖像和聲音，讓您可體驗前所未有的居家娛樂。
LG ThinQ
應用程式
應用程式
-
- 預約行程
- 輕鬆調整溫度和空氣品質等所有設定，創造完美的娛樂體驗。
了解您的智慧家電
LG ThinQ能根據您的習慣，
安排並提供生活建議，
比任何人都更了解您。
安排並提供生活建議，
比任何人都更了解您。
歡迎回家,
Lisa!
提供最即時的服務
您的LG ThinQ家電會根據您的使用習慣和偏好，
發送提示和技巧，幫您避免意外和故障。
發送提示和技巧，幫您避免意外和故障。
在洗衣機中檢測到過多的洗滌劑。減少用量並執行滾筒清潔模式。
您該更換冰箱濾水器了。
探索LG ThinQ
產品系列
產品系列
AI智慧電視了解更多產品相關資訊
冰箱
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- ThinQ應用程式
- 隨時隨地設置冰箱溫度、診斷問題
-
- 敲敲看門中門
- 輕敲兩下即可看見邊門內部食材，看好再拿，減少41%冷流流失，保鮮更省電
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- 自動製冰製水
- 搭配NSF認證淨水濾芯，安心飲用。免用手取冰，衛生方便
冷氣了解更多產品相關資訊
洗衣機了解更多產品相關資訊
乾衣機了解更多產品相關資訊
無線吸塵器
-
- ThinQ應用程式
- 遠端掌控電量、濾網和清潔日誌
-
- All-in-One Tower
- 集合自動除塵+充電+收納，一次到位
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- 乾吸+濕拖
- 乾吸+濕拖，才是真乾淨
清潔機器人
-
- ThinQ應用程式
- 隨時遠控打掃
-
- 乾吸+濕拖
- 智慧給水系統，乾吸+濕拖同時完成
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- 乾吸+防毛髮糾結刷頭
- 清潔更容易
蒸氣電子衣櫥了解更多產品相關資訊
空氣清淨機了解更多產品相關資訊
除濕機了解更多產品相關資訊
掌控您的智慧家電
下載LG ThinQ應用程式，集中管理您的家電設備。
了解更多有關LG ThinQ應用程式的資訊