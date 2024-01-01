OLED evo C3極緻系列 4K AI 物聯網智慧電視 / 55吋 (可壁掛)

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。

**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。

***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。

****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

*****「回收材料」標籤適用於所有 G3&C3 型號。

1. LG 第六代 α9 4K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。

2.除了 48/42 C3 以外，所有的 LG OLED evo 型號都比傳統 OLED 電視更亮。

3.與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。

4.亮度智慧升級演算法不適用於48/42 C3。

5.Soundbar與C系列專屬支架與 77/65/55 C3 相容。

6.極纖邊框尺寸不適用於 83/48 C3。

7.需要 Netflix 串流會員。

8.需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。

9.Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。

10.需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。