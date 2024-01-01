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OLED專用
第二代AI影音處理晶片(α9)
* 以上功能透過使用深度學習人工智慧技術創造，可改善影像品質和音質。
* 此內容中提及的傳統是依據之前 LG 型號及影像為模擬影像。
AI技術對影像品質有重大影響
第 2 代 α9 處理器學習大量內容，可辨識原始內容的品質。
並透過深度學習人工智慧演算法，分析內容和環境光，最佳化清晰度、銳利度、細節和明亮度，呈現清晰影像。
* 環境最佳化功能僅限於 HDR 內容。
Dolby Vision HDR 最佳化影像，呈現令人難忘的觀賞體驗。
現在配備AI亮度控制技術，就算變更室內光源強度，或早上到晚上的光源變化，也能看清楚黑暗畫面細節。
AI技術對音質有重大影響
第 2 代 α9 智能處理器可識別語音、效果和頻率，針對不同音頻風格，進行優化。此外，空間識別技術有助於提供平衡的聲音以適應您的空間。
AI音效調校
無論居家擺設如何配置，不管身處哪個角落，
都能透過AI技術調整到最佳音效體驗。
* 此功能可透過開啟音效設定模式中的一觸音效微調啟動。