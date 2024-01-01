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LG CordZero™ A9K 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (鐵灰色)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
軸向渦輪氣旋技術™ LG智慧變頻馬達™
*經LG社內測試與Intertek認證，實際灰塵壓縮程度可能因為測試環境不同而有差異。
詳情請依LG官網(www.lge.com)公告為準。
*根據 LG 內部測試結果，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。這些運轉時間適用使用兩個電池時，一個是吸塵器內置充電，另一個由充電站直接充電。使用一個電池（電池直接由充電站充電）時，每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟WIFI功能所得數據。
**使用兩個電池時，電動吸頭的每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。使用一個電池時，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。
(2顆電池分別用吸塵器與充電座同時充電)
更智慧、即時的智慧聯網 ThinQ 遠端操控 智慧LED指示燈號
*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。
強勁輕薄地板吸頭™ 吸頭高度降低1.1cm 輕鬆拆卸
A9K系列 11種吸頭完潔各種環境
A9K系列 11種吸頭完潔各種環境
A9K系列 11種吸頭完潔各種環境
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*LG提供受試評論者免費產品。
如何清潔集塵盒
底座支架拆除方式
如何組裝吸塵器產品
摘要
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
鐵灰
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
是
-
KompressorTM 技術
是
-
智慧變頻馬達
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
鐵灰
條碼
-
條碼
8806084598462
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
是
-
縫隙吸頭
是
電池
-
隨附電池（數量）
2（雙）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
60
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
40
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
7
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
6
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
-
重量（kg）
2.6
-
產品高度（最大 mm）
1120
特色（吸塵器）
-
類型
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
是
-
Dual PowerPack
是
-
智慧變頻馬達
是
-
五重過濾系統
是
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
是
-
太空科學
是
-
電池狀態指示器
是
-
充電和收納
3 種方式（壁掛式安裝/立地式/緊湊安裝）
-
堵塞物體指示器
否
-
轉換成手持
是
-
氣旋技術
是
-
濾網清潔循環提示指示器
否
-
KompressorTM 技術
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
否
-
高速震動除蟎吸頭
否
-
LED輕薄地板吸頭
否
-
智慧雙旋濕拖吸頭
否
-
毛髮專用吸頭
否
-
強勁輕薄地板吸頭
是
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
否
-
配件袋
否
-
微塵濾網
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
否
-
彈性伸縮軟管
否
-
排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床墊吸頭
否
-
抹布墊（數量）
0
-
多角度軟毛吸頭
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
一般 / 強 / 強化
-
集塵盒容量(L)
1.056
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
0.44
-
最大吸力(瓦)
200
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔更換指示器
是
-
濾網清潔指南
是
-
智慧診斷
是