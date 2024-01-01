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LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器(晶鑽銀) (A9N-CORE)

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LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器(晶鑽銀) (A9N-CORE)

A9N-CORE

LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器(晶鑽銀) (A9N-CORE)

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

LG智慧變頻馬達　超強吸力

LG智慧變頻馬達　超強吸力

LG獨家設計智慧變頻馬達與雙重氣旋，創造出強力雙重旋風，徹底分離灰塵。

* 以上為方便理解的圖片。
* 實際外觀為晶鑽銀

強大吸力的秘密　LG智慧變頻馬達

強大吸力的秘密　
LG智慧變頻馬達

經過空氣動力學專家超過
10 年以上研發完成的超高速
智慧變頻馬達 P9，快速旋轉發揮強大的吸力。
雙渦輪氣旋　長久保持 強大吸力！

雙渦輪氣旋　長久保持
強大吸力！

雙渦輪氣旋在灰塵進入的瞬間形成強大旋風，分離 99.3% 的空氣與灰塵。 產品中不會堆積灰塵，保持強大吸力。

*以本公司實驗值為準，實際使用會因不同環境存在差異。

LG 智慧變頻馬達10年保固

LG 智慧變頻馬達10年保固

LG 服務中心均提供馬達 10 年 / 全機2年 /
電池 2 年免費保固。
雙電池便利更換設計

雙電池便利
更換設計

電池全新升級，可替換兩顆鋰電池設計，使用時間高達100分鐘，一次完成所有打掃問題。
5道過濾程序

5道過濾程序

5道過濾程序能有效過濾 99.9% 的懸浮微粒 (0.3微米)，大部分的塵屑會在第1~3道程序被過濾並被留在集塵盒，而少量懸浮微粒則會在第4~5道程序被過濾。

*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。

可水洗3效濾網

可水洗3效濾網

水洗氣旋濾網、微塵濾網、排氣濾網拆卸後水洗徹底清潔，灰塵不堆積，常保衛生減少異味。
4段式伸縮 吸塵管設計

4段式伸縮
吸塵管設計

獨特伸縮吸塵管設計讓使用者依據身高調節最佳使用長度，減少身體負擔，同時也能有效節省收納空間。

Global_A9_2017_feature4_D_09112018.jpg

三用式收納充電座

三用式收納充電座

根據居家空間設計需求，可選擇立式、壁掛式，及簡易分離式便利收納並充電。

* 使用壁掛式時，建議讓您將濕抹布配件收納於提供的工具包。

One Touch電源鍵

One Touch電源鍵

只需輕按開關一下，即可調節吸力大小，打掃途中不需長按開關鍵，操作起來毫不費力。
排氣口不會直接吹向使用者

排氣口不會直接吹向使用者

清掃地面時，排氣口貼心設計，使排出的空氣，不會朝著使用者吹送，更舒適進行清掃。
簡單清空集塵桶

簡單清空集塵桶

使用縫隙吸頭，可以輕鬆衛生拆卸清空灰塵桶。

高速震動除蟎吸頭1

高速震動除蟎吸頭

高速拍打，有效除蟎，不容易傷害布料。

*圖片中產品顏色僅供參考，實際商品顏色依各型號為準。

A9N-CORE-acc_PC

吸塵器吸力變弱？4大原因及解決方法

吸塵器用久了，好像沒有剛開始吸得那麼乾淨，是吸塵器吸力變弱了嗎？本文告訴你吸塵器吸力變弱的4大原因及解決方法。

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功能 A9T-ULTRA A9K-ULTRA3 A9K-MAX2 A9K-PRO1
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CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
顏色 雪霧白 星夜黑 寂靜灰 迷幻紫
尺寸(寬X高X深) 25.5 x 29 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm
重量 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg
集塵盒容量 0.44 L 0.44 L 0.44 L 0.44 L
充電時間 4H 4H 4H 4H
電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池
了解更多 了解更多 了解更多 了解更多
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功能 A9N-PRO A9N-LITEMOP A9N-SMOP2X A9N-MAX1 A9N-COREMOP
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器 (晶鑽銀) - 特定通路銷售
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CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器(晶鑽銀) - 特定通路銷售
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顏色 晶鑽銀 晶鑽銀 鐵灰 迷幻紫 晶鑽銀
尺寸(寬X高X深) 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 26 x 27 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm
重量 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg
集塵盒容量 0.4 L 0.4 L 0.4 L 0.4 L 0.4 L
充電時間 4H 4H 4H 4H 4H
電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池
了解更多 了解更多 了解更多

如何調整吸力強度?

了解更多

產品是否會在運作期間關閉電源?

了解更多

如何清潔濾網

了解更多
列印

主要規格

  • 機身顏色

    晶鑽銀

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    250 x 1120 x 260

  • 五重過濾系統

    Yes

  • 氣旋技術

    軸向渦輪氣旋技術™

  • 智慧變頻馬達

    Yes

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

    Yes

  • 可水洗式濾網

    Yes

所有規格

尺寸與重量

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    250 x 1120 x 260

  • 重量（kg）

    2.6

材料與飾面

  • 機身顏色

    晶鑽銀

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

    Yes

  • 清潔刷

    No

電池

  • 充電時間（分鐘）

    4H

  • 隨附電池（數量）

    2顆

  • 電池類型

    鋰電池

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    50分鐘

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    250 x 1120 x 260

特色（吸塵器）

  • 類型

    馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年

  • 大拇指一鍵控制

    Yes

  • Dual PowerPack

    Yes

  • 智慧變頻馬達

    Yes

  • 五重過濾系統

    Yes

  • 五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）

    Yes

  • 太空科學

    航太級動力集塵科技

  • 電池狀態指示器

    LED

  • 充電和收納

    3 種方式（站立式、壁掛式、輕便分離式）

  • 轉換成手持

    Yes

  • 氣旋技術

    軸向渦輪氣旋技術™

  • 濾網清潔循環提示指示器

    Yes

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

    Yes

  • 可水洗式濾網

    Yes

吸頭

  • 通用（多表面）吸頭

    No

  • 高速震動除蟎吸頭

    Yes

  • 強勁輕薄地板吸頭

    Yes

其他吸頭與配件

  • 微塵濾網

    1個

  • 排氣濾網

    1個

  • 可彎曲吸頭

    No

  • 抹布墊（數量）

    -

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    超強/強/標準

  • 集塵盒容量(L)

    0.4

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