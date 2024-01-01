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LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器(晶鑽銀) (A9N-CORE)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
* 以上為方便理解的圖片。
* 實際外觀為晶鑽銀
*以本公司實驗值為準，實際使用會因不同環境存在差異。
*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。
Global_A9_2017_feature4_D_09112018.jpg
* 使用壁掛式時，建議讓您將濕抹布配件收納於提供的工具包。
*圖片中產品顏色僅供參考，實際商品顏色依各型號為準。
吸塵器吸力變弱？4大原因及解決方法
吸塵器用久了，好像沒有剛開始吸得那麼乾淨，是吸塵器吸力變弱了嗎？本文告訴你吸塵器吸力變弱的4大原因及解決方法。
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產品是否會在運作期間關閉電源?
如何清潔濾網
主要規格
-
機身顏色
晶鑽銀
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
-
五重過濾系統
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
智慧變頻馬達
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
所有規格
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
-
重量（kg）
2.6
材料與飾面
-
機身顏色
晶鑽銀
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
Yes
-
清潔刷
No
電池
-
充電時間（分鐘）
4H
-
隨附電池（數量）
2顆
-
電池類型
鋰電池
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
50分鐘
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
特色（吸塵器）
-
類型
馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年
-
大拇指一鍵控制
Yes
-
Dual PowerPack
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
五重過濾系統
Yes
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
Yes
-
太空科學
航太級動力集塵科技
-
電池狀態指示器
LED
-
充電和收納
3 種方式（站立式、壁掛式、輕便分離式）
-
轉換成手持
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
濾網清潔循環提示指示器
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
No
-
高速震動除蟎吸頭
Yes
-
強勁輕薄地板吸頭
Yes
其他吸頭與配件
-
微塵濾網
1個
-
排氣濾網
1個
-
可彎曲吸頭
No
-
抹布墊（數量）
-
效能（吸塵器）
-
電源模式
超強/強/標準
-
集塵盒容量(L)
0.4