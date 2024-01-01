*經LG社內測試並獲得Intertek認證，聲功率(SWL)數據是在292㎥的觀察室中，開啟拖地機器人並選擇邊緣模式和Z字型模式於1000mm x 1,000mm板地板上拖地而得數據。聲功率可轉換為聲壓，此數據可與“國家噪音資訊系統”提供的數據進行比較。

*聲功率（SWL）可能會因測量環境而異。