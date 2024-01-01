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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣13公斤+烘衣8公斤 (尊爵黑)

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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣13公斤+烘衣8公斤 (尊爵黑)

WD-S13VAB

LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣13公斤+烘衣8公斤 (尊爵黑)

(0)

1 優惠組合

組合商品：1 件
Front view

TW13APT

LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫烘)｜13公斤+2公斤洗衣容量 (尊爵黑)

領先業界 極窄大容量

寬度僅60公分
易與裝潢結合更省空間

強大的馬達避震能力，有效減少筒槽運作所需空間，極窄設計無須縮減容量

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

父女相視而笑的襯托下，洗衣機正在運轉。

深層清潔，溫和洗滌

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

滾筒洗衣機筒槽內正在洗滌一件白色衣物。

AI DD™ AI智慧直驅變頻馬達

人工智慧洗滌新科技
提升18%衣物保護力

AI智慧直驅變頻馬達偵測衣物重量及材質，透過萬筆雲段洗滌大數據分析選擇最佳洗滌動作，有效保護衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* Intertek 於 2019 年 3 月測試結果。2 公斤貼身衣物的棉麻行程與 LG 傳統棉麻行程（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）比較。結果因衣物及環境而異。
*AI DD 可在 3 個行程中使用。（棉麻、混紡、免燙）

洗衣精正倒入洗衣機的洗劑盒中。
智慧洗劑投入

精準投遞 x 容量彈性加大 x 密封不變質

智慧洗劑投入會自動釋出適量的洗衣精，可彈性調整置放洗衣精或柔軟精，合併量可洗滌多達35次。密封保存，洗劑較不易變質、乾硬，洗滌清潔更安心。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*使用正常洗劑量（5 公斤衣物量）最多可洗衣 20 次。由 LG 內部實驗室測試，使用棉麻行程洗滌，且洗劑等級為「標準」的全棉行程。
*其中一洗劑盒可彈性調整置放洗衣精或柔軟精，如兩盒皆為洗衣精時，最多可洗衣35次。

TurboWash™ 360˚ 勁速洗

39分鐘內徹底洗淨

TurboWash™ 360˚ 勁速洗可讓衣物在39分鐘內被徹底洗淨，並且更加保護衣物。離心力筒轉搭配4道變頻噴射水流，可減少耗水量與耗電量，且更能保護衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*由 Intertek 測試，依據 IEC 60456：5.0 版。5kg IEC 洗衣量使用 TurboWash39 行程與 TurboWash 的傳統棉麻行程相較（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）。結果因環境而異。

柔軟的白色長袍和絨毛玩偶已由滾筒洗衣機的蒸氣清洗。

Steam+™蒸氣洗衣

更衛生並減少衣物皺摺

Steam ™ 可去除99.9%可能導致呼吸道問題的細菌塵蟎，且可減少 30%衣物皺褶。
一半有皺褶一半無皺褶的襯衫。

減少30%的衣物皺褶

皺褶因蒸氣而消失了。

一半受到污染，另一半是乾淨的嬰兒衣物。

去除99.9% 的細菌塵蟎

99.9% 的細菌塵蟎被蒸氣去除。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* 過敏防護洗衣行程獲 BAF（英國過敏基金會）認可，減少 99.9% 塵蟎過敏原。
*Intertek 於 2018 年 12 月根據 AATCC 標準進行測試。比較洗滌三件襯衫，以無「蒸氣防皺」的棉麻行程及有加「蒸氣防皺」選項的棉麻行程測試結果。結果因衣物及環境而異。
*皺褶處理功能可選擇 6 個行程。

高規格選材

更耐用且更衛生

強化玻璃門更耐用防刮，全不鏽鋼筒槽及攪拌翼更抗菌防霉
  • 強化玻璃門
  • 全不鏽鋼筒槽及攪拌翼（99% 抗菌*）

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*Intertek 於 2013 年 7 月測試。可在12天內將附著於不鏽鋼上的綠膿桿菌減少至初始量

  • 更大的顯示螢幕
  • 優雅的金屬旋鈕
人性化設計

更顯見 更典雅

呈現更明顯的顯示面板並擴大旋鈕尺寸。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

上下衣起洗 雙倍好效率

可搭配TWINWash™Mini 迷你洗衣機

上置滾筒洗衣機清洗一般大量衣物，下搭TWINWash™Mini洗衣機，可同時清洗少量與精緻衣物。您可以同時清洗兩批衣物，省時間，一部雙機，更省安裝空間。

三張帶有 Twinwash 和洗衣機的內部照片。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*TWINWash™ 迷你版可能不適用於所有國家或所有當地零售商。

ThinQ™ 讓生活更美好

智慧家電 智享生活

利用語音助理給予指令

清楚告知洗衣機您的指示。例如說出「洗衣機的行程？」 且 智慧音箱會聆聽並確認正在執行之洗滌行程，並告知您。

可從任一地點連接並控制產品

LG ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有輕鬆的方式與洗衣機連線。只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機。

有效產品維護

查看洗衣機狀態、下載新行程或使用 LG ThinQ™ 監控電力的使用。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和動作標示是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助手產品可能因國家和型號而異。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。
*不包括支援語音的智慧喇叭設備。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
13
最大乾衣容量 (kg)
0
產品尺寸 (寬x高x深mm)
600 x 850 x 615
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    8

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    600 x 850 x 615

  • ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 皺褶護理

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    13

  • 最大洗衣容量 (kg)

    8

行程

  • 運動衣物

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 嬰兒護理

    Yes

  • 冷水洗

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 强力標準

    Yes

  • 防皺除臭

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗39

    Yes

  • 羊毛 (羊毛/柔洗)

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • 6 Motion

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    AI DD™智慧直驅變頻馬達

  • 種類

    強制排水

  • 行程結束提醒

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

  • TurboWash勁速洗

    TurboWash360˚勁速洗

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    600 x 850 x 615

  • 重量 (kg)

    78

其他選項

  • Wi-Fi

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 預洗

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

  • 洗清

    自動

  • 沖洗 + 旋轉

    Yes

  • 脫水

    6段

  • 蒸氣

    Yes

  • 溫度

    5段

  • 滾筒清潔

    Yes

  • TurboWash

    TurboWash360˚勁速洗

  • 洗衣

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • 皺褶護理

    Yes

  • 冷洗

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    WT-SD201AHB / WT-SD201AHW / WT-D200HW / WT-D200HV

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