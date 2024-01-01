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Styler®蒸氣電子衣櫥 - 亞麻紋象牙白
* 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))。
* 經 Intertek測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)
* 除臭效果可能因衣物材質和 Styler 使用環境而異。
* 使用此行程，門需打開45度，如果門關著，行程便不會運行。
* 視環境而定，行程結束前水箱就可能注滿。
* LG測試結果（每部機器）可能會有±10%的變化
* 以2小時除濕程序為主。
透過WiFi擁有便利的智慧生活
追蹤能源消耗，隨時下載與更新衣物護理行程。
監控珍貴的服裝。您可以掌控、追蹤能源消耗
或使用行程下載功能增加新研發的護理程序。
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styler
使用者見證
Styler 蒸氣電子衣櫥 常見問答
LG Styler蒸氣電子衣櫥會不會很耗電？
Styler 使用變頻壓縮機相當省電， 經內部專業實測3件組Styler耗電量：清新除臭_約0.45度、殺菌_約0.78度；
以台灣家庭夏季平均電費1度電3.52元計算，使用一次不用3元，與乾洗店一件外套收費300元相比，相對划算許多。
做裝潢嵌入設計機器需要留空間散熱嗎？
建議於後方預留距離5~10cm，上方與左右距離各2~3公分。
LG Styler蒸氣電子衣櫥安裝位置要有進水/排水設備嗎？
Styler 產生蒸氣與除濕烘乾都是利用水箱，不需要外接水管。蒸氣水箱注入乾淨的自來水即可。
了解更多 Styler 蒸氣電子衣櫥常見問題
其他推薦機型
所有規格
材質和飾面
-
門的顏色
亞麻紋象牙白
-
機身顏色
白
容量
-
容量
衣物x3、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等
行程
-
雲端客製
Yes
-
溫和烘乾 - 除濕
Yes
-
溫和烘乾 - 標準
Yes
-
溫和烘乾 - 雨天/霧氣
Yes
-
溫和烘乾 - 定時烘乾
Yes
-
清新除臭 - 強力
Yes
-
清新除臭 - 輕微
Yes
-
清新除臭 - 標準
Yes
-
殺菌 - 寢具
Yes
-
殺菌 - 精緻衣物
Yes
-
殺菌 - 強力殺菌
Yes
-
殺菌 - 幼兒用品
Yes
-
殺菌 - 標準
Yes
-
特殊護理 - 運動衣物
Yes
-
特殊護理 - 西裝/大衣
Yes
-
特殊護理 - 羊毛/針織
Yes
控制和顯示螢幕
-
控制面板
觸控式
功能
-
除濕
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
滿水指示器
Yes
-
內部燈
Yes
-
移動衣架
Yes
-
缺水提醒
Yes
-
平整褲裝功能
Yes
-
多功能層架
Yes
-
可換開門方向
Yes
-
蒸氣護理技術
Yes
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
445 x 1850 x 585
-
重量 (kg)
78
其他選項
-
預約開始
Yes
-
夜間呵護
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
條碼
-
條碼
8806091230089
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
選項/配件
-
褲架（數量）
1個
-
衣架（數量）
2個
-
層架（數量）
1個