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智慧洗滌新科技

LG新世代直驅變頻馬達能智慧偵測衣物重量並辨識柔軟度，透過萬筆數據分析，自動選擇最佳洗滌模式，有效提升18%衣物保護力**，極致呵護您的衣物。

*圖像僅供參考，可能與實際產品不同。
* AI DD™AI 直驅變頻馬達可搭配3種洗衣行程(棉麻衣物、高溫去汙、化學纖維)**經Intetek於2019三月實驗，對比AIDD及LG傳統洗衣機(FC1450S2W)清洗2公斤貼身衣物之結果，結果將因測試環境而異。

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為什麼要選擇LG AI DD™？

我們把丟進洗衣籃裡的統稱為「衣物」，但LG洗衣機卻賦予更完整的定義。

不同的衣物都有不同的質量與質地。即使都是棉料衣物，但每件衣物都有不同的特性。AI DD™可提供透過智慧偵測，根據大數據分析選擇最佳洗滌模式。

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AI DD™技術是如何運作的？

AI DD™洗滌技術可以自動偵測衣物重量及衣物柔軟度。

直驅變頻馬達再進化

LG洗衣機馬達創新進化從未停歇

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TurboWash 360˚勁速洗

39分鐘內徹底洗淨

選擇TurboWash™360˚勁速洗模式，利用3D立體四道噴射水流，完美覆蓋衣物的每一吋，讓您在短短39分鐘內徹底洗淨衣物，並減少布料損傷。

*由Intertek認證，並於2019年3月以IEC 60456 5.0版為基準進行測試。選擇urboWash39洗滌行程（以半筒作測試）。

為什麼要選擇TurboWash™360˚勁速洗？

LG洗衣機採用變頻3D立體四道噴射水流，360度全方位為您有效洗淨衣物。選擇這個模式可將洗衣時間縮短至39分鐘，從而節省能源並保護您的衣物不受損壞。

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能源效率更高，損傷更少

減少洗淨時間，減少衣服損傷，更省電。

*由Intertek認證，並以IEC 60456 5.0版為基準進行測試。TurboWash39洗滌行程分別具有IEC負載的5kg和4kg並分別適用於9〜10.5kg和8.5kg產品與使用 傳統的TurboWash棉質衣物洗滌程序（F4V9RWP2W相比FC1450S2W / F2V9GWP2W相比F5VR）對比。結果可能會因不同環境而有所不同

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TurboWash™360˚勁速洗功能是如何運作的？

選擇TurboWash™360˚勁速洗模式，您可以在39分鐘內徹底洗淨衣物，且更不傷衣物。3D立體四道噴射水流可完整覆蓋筒槽，洗淨零死角。

極速溫和洗淨

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您常常選擇困難嗎？


感到猶豫不決嗎？別讓過多的選擇困擾你。LG洗衣機，幫你做出最智慧的選擇。
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您常常選擇困難嗎？


常常做出錯誤的抉擇嗎？生活中總是充滿了選擇，因此，請使用LG的新型洗衣機，從此讓選擇更加明智。
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只有速度並不足夠


在抵達目的地前的關鍵時刻–搭錯了電梯？當每一分鐘都很重要時，只有快速是不夠的。
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只有速度並不足夠


創下了最快速抵達的記錄，但卻忘了帶披薩？當每一分鐘都很重要時，只有快速是不夠的。

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