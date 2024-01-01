*由Intertek認證，並以IEC 60456 5.0版為基準進行測試。TurboWash39洗滌行程分別具有IEC負載的5kg和4kg並分別適用於9〜10.5kg和8.5kg產品與使用 傳統的TurboWash棉質衣物洗滌程序（F4V9RWP2W相比FC1450S2W / F2V9GWP2W相比F5VR）對比。結果可能會因不同環境而有所不同