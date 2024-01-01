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*圖像僅供參考，可能與實際產品不同。
* AI DD™AI 直驅變頻馬達可搭配3種洗衣行程(棉麻衣物、高溫去汙、化學纖維)**經Intetek於2019三月實驗，對比AIDD及LG傳統洗衣機(FC1450S2W)清洗2公斤貼身衣物之結果，結果將因測試環境而異。
不同的衣物都有不同的質量與質地。即使都是棉料衣物，但每件衣物都有不同的特性。AI DD™可提供透過智慧偵測，根據大數據分析選擇最佳洗滌模式。
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*由Intertek認證，並於2019年3月以IEC 60456 5.0版為基準進行測試。選擇urboWash39洗滌行程（以半筒作測試）。
*由Intertek認證，並以IEC 60456 5.0版為基準進行測試。TurboWash39洗滌行程分別具有IEC負載的5kg和4kg並分別適用於9〜10.5kg和8.5kg產品與使用 傳統的TurboWash棉質衣物洗滌程序（F4V9RWP2W相比FC1450S2W / F2V9GWP2W相比F5VR）對比。結果可能會因不同環境而有所不同
極速溫和洗淨
您常常選擇困難嗎？
感到猶豫不決嗎？別讓過多的選擇困擾你。LG洗衣機，幫你做出最智慧的選擇。
您常常選擇困難嗎？
常常做出錯誤的抉擇嗎？生活中總是充滿了選擇，因此，請使用LG的新型洗衣機，從此讓選擇更加明智。
只有速度並不足夠
在抵達目的地前的關鍵時刻–搭錯了電梯？當每一分鐘都很重要時，只有快速是不夠的。
只有速度並不足夠
創下了最快速抵達的記錄，但卻忘了帶披薩？當每一分鐘都很重要時，只有快速是不夠的。