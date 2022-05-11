الدليل الشامل : المراقبة والتحكم في جودة الهواء الداخلي من الألف إلى الياء

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الهواء الذي نتنفسه ضروري للعيش وهو عامل مهم في صحتنا. لهذا السبب تعتقد LG أن الهواء النظيف يجب أن يكون أولوية. مع هذا ، لا توفر البيئة الداخلية المثالية الراحة والملاءمة الداخلية فحسب ، بل توفر أيضًا هواء داخليًا صحيًا. لهذا السبب ، قدمت LG حلول تهوية متطورة ومجموعات تنقية الهواء التي يمكن تنفيذها بطرق أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاه ومستديرة ، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء المستقلة.
على الرغم من أهمية جودة الهواء الداخلي في خلق بيئة داخلية ممتعة ، إلا أنه ليس من السهل على الأشخاص اكتشاف مدى جودة الهواء الداخلي. وتختلف الحساسية لجودة الهواء بشكل كبير من شخص لآخر مقارنة بالراحة الحرارية أو الضوضاء أو الإضاءة. وبالتالي ، يعد حل مراقبة تنقية الهواء أمرًا هاماً في إدارة جودة الهواء الداخلي.
نعلم جميعًا أن معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تحتاج إلى نظام تحكم لتنظيم تشغيل نظام التدفئة و / أو تكييف الهواء. الشيء نفسه ينطبق على حلول التنقية والتهوية. يسمح نظام التحكم في تنقية الهواء والتهوية من إل جي بالتحكم والمراقبة المريح والسهل. تتراوح تطبيقات حلول التحكم من LG لتنقية الهواء والتهوية من وحدات التحكم الفردية الصغيرة إلى وحدات التحكم المركزية واسعة النطاق للمباني بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب استخدام مستشعرات ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم دورًا مهمًا في بناء جودة الهواء الداخلي بشكل عام.
في حين أن التحكم المتكامل في النظام ضروري ، فإن المراقبة في الوقت الفعلي لا تقدر بثمن لضمان جودة الهواء الداخلي. توفر حلول تنقية الهواء من LG مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي لجودة الهواء من خلال لوحات التحكم التي تعمل باللمس والشاشات الموجودة على مجموعة كبيرة من وحدات التحكم في الأنظمة. في حالة حلول الكاسيت من LG ، يشير ضوء LED الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة إلى حالة جودة الهواء. فيما يتعلق بالتحكم في حلول التهوية ، تلعب أجهزة الاستشعار المتنوعة دورًا مهمًا في مراقبة مستويات جودة الهواء الداخلي. يستشعر مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ويمكن للمستخدمين مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون على وحدة التحكم عن بعد السلكية ، ويتحكم ERV في سرعة المروحة تلقائيًا بعد المستوى.
تحكم WiFi مع ThinQ
تيح وحدة Wi-Fi أيضًا التحكم في جودة الهواء الداخلي ومراقبتها من خلال تطبيق ThinQ للهاتف المحمول من أي مكان وفي أي وقت. إلى جانب تطبيق LG ThinQ ، تجعل وحدة Wi-Fi الاستخدام أكثر ملاءمة مع اتصال وتشغيل مجموعة تنقية الهواء. يمكن للمستخدم ببساطة تمكين أو تعطيل تنقية الهواء أو التهوية من خلال أجهزتهم المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن مراقبة جودة الهواء الداخلي الحالي وتركيز جزيئات الغبار الدقيقة المختلفة. يمكن عرض تاريخ اليوم الماضي أو حتى العام الماضي من خلال جهاز محمول.
* وحدة الواي فاي تعتبر من الاكسسوارات و يتم شرائها منفصلة
التحكم الفردي
بدون الحاجة إلى جهاز عرض إضافي ، يمكن مراقبة جودة الهواء الداخلي في الوقت الفعلي باستخدام وحدة التحكم عن بعد القياسية III. ينتج عن هذا الخيار توفير في كل من التكاليف والمساحة. لا تتطلب العلب المزودة بمجموعات تنقية الهواء أجهزة عرض إضافية لمراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة أو ثاني أكسيد الكربون في الداخل.
تعرض وحدات التحكم عن بعد الفردية حالة جودة الهواء الداخلي (جيد ، متوسط ، ضعيف ، إلخ) بالإضافة إلى مستويات كل نوع من جسيمات الغبار ، بما في ذلك PM 10 و PM 2.5 و PM 1. يتوافق اللون والحالة المعروضة مع جودة الهواء في الداخل ، وتستند إلى مؤشر جودة الهواء المتبع في المنطقة أو البلد المعني. علاوة على ذلك ، يراقب حل LG ERV أيضًا تركيز ثاني أكسيد الكربون أثناء تهوية الهواء. مستوى ثاني أكسيد الكربون في الداخل هو مؤشر آخر على جودة الهواء.
التحكم المركزي
وحدة التحكم المركزية التي تغطي أنواعًا مختلفة من أجهزة HVAC بما في ذلك مكيفات الهواء و AHU و ERV تجعل من الممكن تكوين عمليات إدارة جودة الهواء بشكل ملائم لكل وحدة داخلية. يقوم كل من AC Smart 5 و ACP 5 بمراقبة مستويات الغبار الدقيقة وتشغيل وإيقاف وظيفة تنقية الهواء وعرض نشاط تنقية الهواء لكل وحدة داخلية. يمكن للمستخدم عرض متوسط تركيز كل مادة جسيمية في جميع أنحاء المبنى بأكمله والتحقق من قراءة جودة الهواء لكل وحدة. علاوة على ذلك ، من الممكن أيضًا تتبع اتجاهات جودة الهواء الداخلي وجدول بيانات تقرير اتجاهات جودة الهواء الناتج (Excel).
يتم أيضًا توفير التحكم في تنقية الهواء من خلال وحدة التحكم المركزية. للتحكم في أجهزة تنقية الهواء ، يلزم وجود بوابة PI485 منفصلة.
ERV PI485 Gate Way منقي الهواء
تعرض وحدات التحكم المركزية جميع الوحدات الداخلية وأجهزة تنقية الهواء المتصلة. يمكنهم التحكم في تشغيل كل وحدة ومراقبة ظروف جودة الهواء بالإضافة إلى مستويات كل جزيء غبار في كل مساحة. لا تتطلب وحدات التحكم المركزية (ACP 5 و AC Smart 5) أي برامج إضافية ويمكن الوصول إليها من Google Chrome لأنها تستند إلى HTML5. بعد تعيين عنوان IP ثابت ، يمكن أيضًا الوصول إلى وحدة تحكم مركزية باستخدام هاتف ذكي من أي مكان وفي أي وقت. يمكن الوصول إلى جميع وظائف وحدة التحكم المركزية من خلال الهاتف الذكي.
يمكن أيضًا عرض جودة الهواء من خلال شاشة خارجية. يمكن دمج هذا التطبيق مع عرض معلومات الأعمال لتزويد الجمهور بمعلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي عبر منشأة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذا التطبيق عرض مستويات الغبار الدقيقة في الهواء الطلق أيضًا.
عندما يتعلق الأمر بجودة الهواء الداخلي ، توفر أنظمة الهواء من LG حلولاً كاملة لإدارة جودة الهواء الداخلي مع أنظمة ترشيح وتهوية متقدمة. كجزء أساسي من إدارة جودة الهواء الداخلي ، توفر أنظمة التحكم الشاملة من LG مستوى إضافيًا من خلال جعل مراقبة جودة الهواء والتحكم في النظام أكثر ملاءمة وأكثر شمولاً. من خلال المراقبة الدقيقة لجودة الهواء ، والتحكم الفردي في الوحدة ، والتحكم الشامل على مستوى النظام ، تغطي حلول التحكم من LG مجموعة واسعة من التطبيقات والبيئات للعملاء في كل مجالات الحياة.
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* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
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