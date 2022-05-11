About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
An A to Z of LG IAQ Monitoring and Control

الدليل الشامل : المراقبة والتحكم في جودة الهواء الداخلي من الألف إلى الياء

11/05/2022

الهواء الذي نتنفسه ضروري للعيش وهو عامل مهم في صحتنا. لهذا السبب تعتقد LG أن الهواء النظيف يجب أن يكون أولوية. مع هذا ، لا توفر البيئة الداخلية المثالية الراحة والملاءمة الداخلية فحسب ، بل توفر أيضًا هواء داخليًا صحيًا. لهذا السبب ، قدمت LG حلول تهوية متطورة ومجموعات تنقية الهواء التي يمكن تنفيذها بطرق أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاه ومستديرة ، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء المستقلة.

 

على الرغم من أهمية جودة الهواء الداخلي في خلق بيئة داخلية ممتعة ، إلا أنه ليس من السهل على الأشخاص اكتشاف مدى جودة الهواء الداخلي. وتختلف الحساسية لجودة الهواء بشكل كبير من شخص لآخر مقارنة بالراحة الحرارية أو الضوضاء أو الإضاءة. وبالتالي ، يعد حل مراقبة تنقية الهواء أمرًا هاماً في إدارة جودة الهواء الداخلي.

 

نعلم جميعًا أن معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تحتاج إلى نظام تحكم لتنظيم تشغيل نظام التدفئة و / أو تكييف الهواء. الشيء نفسه ينطبق على حلول التنقية والتهوية. يسمح نظام التحكم في تنقية الهواء والتهوية من إل جي بالتحكم والمراقبة المريح والسهل. تتراوح تطبيقات حلول التحكم من LG لتنقية الهواء والتهوية من وحدات التحكم الفردية الصغيرة إلى وحدات التحكم المركزية واسعة النطاق للمباني بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب استخدام مستشعرات ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم دورًا مهمًا في بناء جودة الهواء الداخلي بشكل عام.

 

في حين أن التحكم المتكامل في النظام ضروري ، فإن المراقبة في الوقت الفعلي لا تقدر بثمن لضمان جودة الهواء الداخلي. توفر حلول تنقية الهواء من LG مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي لجودة الهواء من خلال لوحات التحكم التي تعمل باللمس والشاشات الموجودة على مجموعة كبيرة من وحدات التحكم في الأنظمة. في حالة حلول الكاسيت من LG ، يشير ضوء LED الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة إلى حالة جودة الهواء. فيما يتعلق بالتحكم في حلول التهوية ، تلعب أجهزة الاستشعار المتنوعة دورًا مهمًا في مراقبة مستويات جودة الهواء الداخلي. يستشعر مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ويمكن للمستخدمين مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون على وحدة التحكم عن بعد السلكية ، ويتحكم ERV في سرعة المروحة تلقائيًا بعد المستوى.

تحكم WiFi مع ThinQ

تيح وحدة Wi-Fi أيضًا التحكم في جودة الهواء الداخلي ومراقبتها من خلال تطبيق ThinQ للهاتف المحمول من أي مكان وفي أي وقت. إلى جانب تطبيق LG ThinQ ، تجعل وحدة Wi-Fi الاستخدام أكثر ملاءمة مع اتصال وتشغيل مجموعة تنقية الهواء. يمكن للمستخدم ببساطة تمكين أو تعطيل تنقية الهواء أو التهوية من خلال أجهزتهم المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن مراقبة جودة الهواء الداخلي الحالي وتركيز جزيئات الغبار الدقيقة المختلفة. يمكن عرض تاريخ اليوم الماضي أو حتى العام الماضي من خلال جهاز محمول.

Mobile Remote Control· Temperature, mode, fan airflow, etc. Air Quality Monitoring Cassette · PM 10 · PM 2.5 · PM 1.0 · Graph view of air quality monitoring history (Daily, weekly, monthly, yearly) ERV · Indoor CO<sub>2</sub> · Fine dust Air Purify Control · Air cleaning set/clear

* وحدة الواي فاي تعتبر من الاكسسوارات و يتم شرائها منفصلة

التحكم الفردي

بدون الحاجة إلى جهاز عرض إضافي ، يمكن مراقبة جودة الهواء الداخلي في الوقت الفعلي باستخدام وحدة التحكم عن بعد القياسية III. ينتج عن هذا الخيار توفير في كل من التكاليف والمساحة. لا تتطلب العلب المزودة بمجموعات تنقية الهواء أجهزة عرض إضافية لمراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة أو ثاني أكسيد الكربون في الداخل.

 

تعرض وحدات التحكم عن بعد الفردية حالة جودة الهواء الداخلي (جيد ، متوسط ، ضعيف ، إلخ) بالإضافة إلى مستويات كل نوع من جسيمات الغبار ، بما في ذلك PM 10 و PM 2.5 و PM 1. يتوافق اللون والحالة المعروضة مع جودة الهواء في الداخل ، وتستند إلى مؤشر جودة الهواء المتبع في المنطقة أو البلد المعني. علاوة على ذلك ، يراقب حل LG ERV أيضًا تركيز ثاني أكسيد الكربون أثناء تهوية الهواء. مستوى ثاني أكسيد الكربون في الداخل هو مؤشر آخر على جودة الهواء.

D05_H-A-HVACblog-LG_HVAC_IAQ_Controls-2022_D03

التحكم المركزي

View Air Quality Trends Air Purify Control Summary Monitoring

وحدة التحكم المركزية التي تغطي أنواعًا مختلفة من أجهزة HVAC بما في ذلك مكيفات الهواء و AHU و ERV تجعل من الممكن تكوين عمليات إدارة جودة الهواء بشكل ملائم لكل وحدة داخلية. يقوم كل من AC Smart 5 و ACP 5 بمراقبة مستويات الغبار الدقيقة وتشغيل وإيقاف وظيفة تنقية الهواء وعرض نشاط تنقية الهواء لكل وحدة داخلية. يمكن للمستخدم عرض متوسط تركيز كل مادة جسيمية في جميع أنحاء المبنى بأكمله والتحقق من قراءة جودة الهواء لكل وحدة. علاوة على ذلك ، من الممكن أيضًا تتبع اتجاهات جودة الهواء الداخلي وجدول بيانات تقرير اتجاهات جودة الهواء الناتج (Excel).

AC Smart 5 · 10-inch color display / Touch screen · Max. 128 units · BMS integration (BACnet IP/Modbus TCP) · Based on HTML 5 web standard ACP 5 · Max. 256 units · BMS integration (BACnet IP/Modbus TCP) · Based on HTML 5 web standard

يتم أيضًا توفير التحكم في تنقية الهواء من خلال وحدة التحكم المركزية. للتحكم في أجهزة تنقية الهواء ، يلزم وجود بوابة PI485 منفصلة.

ERV PI485 Gate Way Air Purifier

ERV PI485 Gate Way منقي الهواء

تعرض وحدات التحكم المركزية جميع الوحدات الداخلية وأجهزة تنقية الهواء المتصلة. يمكنهم التحكم في تشغيل كل وحدة ومراقبة ظروف جودة الهواء بالإضافة إلى مستويات كل جزيء غبار في كل مساحة. لا تتطلب وحدات التحكم المركزية (ACP 5 و AC Smart 5) أي برامج إضافية ويمكن الوصول إليها من Google Chrome لأنها تستند إلى HTML5. بعد تعيين عنوان IP ثابت ، يمكن أيضًا الوصول إلى وحدة تحكم مركزية باستخدام هاتف ذكي من أي مكان وفي أي وقت. يمكن الوصول إلى جميع وظائف وحدة التحكم المركزية من خلال الهاتف الذكي.

 

يمكن أيضًا عرض جودة الهواء من خلال شاشة خارجية. يمكن دمج هذا التطبيق مع عرض معلومات الأعمال لتزويد الجمهور بمعلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي عبر منشأة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذا التطبيق عرض مستويات الغبار الدقيقة في الهواء الطلق أيضًا.

 

عندما يتعلق الأمر بجودة الهواء الداخلي ، توفر أنظمة الهواء من LG حلولاً كاملة لإدارة جودة الهواء الداخلي مع أنظمة ترشيح وتهوية متقدمة. كجزء أساسي من إدارة جودة الهواء الداخلي ، توفر أنظمة التحكم الشاملة من LG مستوى إضافيًا من خلال جعل مراقبة جودة الهواء والتحكم في النظام أكثر ملاءمة وأكثر شمولاً. من خلال المراقبة الدقيقة لجودة الهواء ، والتحكم الفردي في الوحدة ، والتحكم الشامل على مستوى النظام ، تغطي حلول التحكم من LG مجموعة واسعة من التطبيقات والبيئات للعملاء في كل مجالات الحياة.

اقرأ أكثر حول جودة الهواء الداخلي

المقال السابق عن جودة الهواء ١

Previous IAQ Article 1

المقال السابق عن جودة الهواء ٢

Previous IAQ Article 2

ورقة بحثية عن جودة الهواء

Previous IAQ Article 3

* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.

[PC]Inquiry To Buy_1516267890119

اطرح استفسارك هنا إذا أردت الشراء!

يرجى تقديم طلبات الشراء للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج وسوف نتواصل معك قريبًا.

اطرح استفسارك هنا إذا أردت الشراء! اعرف المزيد
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 