الدليل الشامل : المراقبة والتحكم في جودة الهواء الداخلي من الألف إلى الياء

الهواء الذي نتنفسه ضروري للعيش وهو عامل مهم في صحتنا. لهذا السبب تعتقد LG أن الهواء النظيف يجب أن يكون أولوية. مع هذا ، لا توفر البيئة الداخلية المثالية الراحة والملاءمة الداخلية فحسب ، بل توفر أيضًا هواء داخليًا صحيًا. لهذا السبب ، قدمت LG حلول تهوية متطورة ومجموعات تنقية الهواء التي يمكن تنفيذها بطرق أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاه ومستديرة ، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء المستقلة.

على الرغم من أهمية جودة الهواء الداخلي في خلق بيئة داخلية ممتعة ، إلا أنه ليس من السهل على الأشخاص اكتشاف مدى جودة الهواء الداخلي. وتختلف الحساسية لجودة الهواء بشكل كبير من شخص لآخر مقارنة بالراحة الحرارية أو الضوضاء أو الإضاءة. وبالتالي ، يعد حل مراقبة تنقية الهواء أمرًا هاماً في إدارة جودة الهواء الداخلي.

نعلم جميعًا أن معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تحتاج إلى نظام تحكم لتنظيم تشغيل نظام التدفئة و / أو تكييف الهواء. الشيء نفسه ينطبق على حلول التنقية والتهوية. يسمح نظام التحكم في تنقية الهواء والتهوية من إل جي بالتحكم والمراقبة المريح والسهل. تتراوح تطبيقات حلول التحكم من LG لتنقية الهواء والتهوية من وحدات التحكم الفردية الصغيرة إلى وحدات التحكم المركزية واسعة النطاق للمباني بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب استخدام مستشعرات ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم دورًا مهمًا في بناء جودة الهواء الداخلي بشكل عام.

في حين أن التحكم المتكامل في النظام ضروري ، فإن المراقبة في الوقت الفعلي لا تقدر بثمن لضمان جودة الهواء الداخلي. توفر حلول تنقية الهواء من LG مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي لجودة الهواء من خلال لوحات التحكم التي تعمل باللمس والشاشات الموجودة على مجموعة كبيرة من وحدات التحكم في الأنظمة. في حالة حلول الكاسيت من LG ، يشير ضوء LED الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة إلى حالة جودة الهواء. فيما يتعلق بالتحكم في حلول التهوية ، تلعب أجهزة الاستشعار المتنوعة دورًا مهمًا في مراقبة مستويات جودة الهواء الداخلي. يستشعر مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ويمكن للمستخدمين مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون على وحدة التحكم عن بعد السلكية ، ويتحكم ERV في سرعة المروحة تلقائيًا بعد المستوى.