مع انتهاء عام 2022، نتطلع إلى العام المقبل.



مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هو مجال ديناميكي دائم التغيُّر ويؤثِّر في الحياة اليومية لكثير منا.

أ. سيؤدي ازدهار مشاريع البناء إلى نمو محتمل في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.



مع استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ اللوائح الخاصة بحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأكثر مراعاة للبيئة، سيبحث المستهلكون عن أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء أكثر كفاءة.



ستعمل أزمة الطاقة في أوروبا والتقدم التكنولوجي على تعزيز استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



ستؤدي المخاوف بشأن تحورات فيروس COVID-19 الجديدة إلى زيادة فعالية وظائف تنقية الهواء.

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