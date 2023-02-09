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مع انتهاء عام 2022، نتطلع إلى العام المقبل.
مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هو مجال ديناميكي دائم التغيُّر ويؤثِّر في الحياة اليومية لكثير منا.
أ. سيؤدي ازدهار مشاريع البناء إلى نمو محتمل في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
مع استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ اللوائح الخاصة بحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأكثر مراعاة للبيئة، سيبحث المستهلكون عن أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء أكثر كفاءة.
ستعمل أزمة الطاقة في أوروبا والتقدم التكنولوجي على تعزيز استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ستؤدي المخاوف بشأن تحورات فيروس COVID-19 الجديدة إلى زيادة فعالية وظائف تنقية الهواء.
إذا كنت أخصائي تركيب أو استشاري، انضم إلينا لإلقاء نظرة على اتجاهات مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023، حيث يمكنك الاستفادة أنت وعملائك.
بناء طفرة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
توقعات السوق العالمي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والبناء
يساهم قطاع البناء في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، ويُعد التوسع الحضري السريع أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو المستمر لهذا القطاع. ووفقًا لتقرير جديد، من المتوقع أن ينمو حجم سوق البناء العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3٪ بين عامَي 2022 و2027.
قد تتساءل عما يعنيه هذا بالنسبة إلى قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يتوقع تقرير جديد نمو معدل النمو السنوي المركب بنسبة 5.1٪ لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بين عامي 2022 و2027، وقد أرجع التقرير هذا النمو إلى توسع قطاع البناء كأحد العوامل الرئيسية. ببساطة، سيكون هذا دليلاً على أنّ نمو قطاع البناء يُعد طفرة في نمو قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على متخصصي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
1) سوق البناء 2022-2027: تحليل وصفي لنموذج القوى الخمس وديناميكيات السوق وتجزئته - Technavio (prnewswire.com)
2) تقرير حول سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمي وتوقعاته للفترة 2022-2027 (researchandmarkets.com)
التغيير من أجل مستقبل أنظف
1. الحذر من معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER)
كما يعلم معظمكم غالبًا، دخلت لوائح الطاقة الجديدة التي وضعتها وزارة الطاقة الأمريكية (US DoE) حيز التنفيذ هذا العام. ورفعت وزارة الطاقة الحد الأدنى لمعامل SEER لمكيفات الهواء والمضخات الحرارية. سيرتفع الحد الأدنى لتصنيف SEER لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من 13.0 إلى 14.0 في الشمال، كما سيرتفع التصنيف من 14.0 إلى 15.03 في المناطق الجنوبية. تم تعديل تصنيفات SEER لتقليل التأثير في البيئة وتقليل الطلب على الطاقة. ولن تفيد هذه الخطوة البيئة فحسب، بل ستفيد أيضًا أصحاب المنازل وأصحاب الأنشطة التجارية من الناحية الاقتصادية من خلال زيادة توفير الطاقة.
3) الولايات المتحدة إدارة معلومات الطاقة (EIA)، إحصاءات وتحليلات مستقلة
2. التحول نحو مبرّدات أكثر خضارًا
تأثير لوائح 2023 على المبرّدات
يؤدي التغيير في تصنيفات SEER أيضًا إلى التحول إلى مبردات عالية الكفاءة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (GWP). تم التخلص تدريجيًا من عدد كبير من مبردات HFCF (هيدروكلورو فلورو كربون) و HFC (الهيدروفلوروكربون) ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في السنوات القليلة الماضية. وفي محاولة لتقليل استخدام المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، سيتم حظر استخدام مبردات HFC مثل R134a وR410A وR407C في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2024. بدلاً من ذلك، ستتوفر خيارات صديقة للبيئة مثل R290 أو R-454b5 للمصنِّعين الذين يبحثون عن بدائل للطاقة النظيفة. وبالنسبة إلى أولئك الذين ليسوا على دراية بمبرّد R290، فهو مبرد جديد بعامل ضئيل لاستنفاد لأوزون ويُستخدم حاليًا في ضاغط R1 من LG.
4) وكالة حماية البيئة الأمريكية تؤكد القيود المستقبلية على المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي (heatpumpingtechnologies.org)
5) التغييرات القادمة في المبردات: كيف سيؤثر الانتقال إلى مبرّد R-454B (Puron Advance) عليك | Fire & Ice (indoortemp.com) "
أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء ذكية من أجل بيئات داخلية أفضل
1. الهواتف الذكية؟ حان وقت استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ذكية
في عالم يتقدم نحو مزيد من الراحة ومتاعب أقل، ستحل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية محل الأنظمة التقليدية. يمكن توصيل حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مثل منظمات الحرارة الذكية عن بُعد بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية، ويمكنك من خلال هذه الحلول التحكم في درجات الحرارة ومراقبتها أينما كنت. لا يوفر ذلك الطاقة فحسب، بل يضمن أيضًا عدم دفع فواتير الطاقة باهظة التكلفة. ومع منظمات الحرارة الذكية، لا داعي للقلق بشأن نسيان تشغيل أو إيقاف التدفئة أو التبريد.
أصبحت هذه الأنظمة الآن أكثر من مجرد أجهزة بسيطة للتحكم عن بعد، فهي تحتوي على أجهزة استشعار للحركة لكشف وجودك، وتعلم روتينك، وضبط التدفئة والتبريد وفقًا لذلك، ما يوفر لك الطاقة والمال. وتطلعك بعض منظمات الحرارة أيضًا دائمًا على استهلاك الطاقة والتكاليف. بشكل عام، تستحق هذه الأجهزة الذكية الاستثمار فيها وتؤتي ثمارها على المدى الطويل.
ومع ذلك، إذا لم تكن مهتمًا بشراء منظم حرارة ذكي، فإن LG لديها منتجات أخرى تناسبك، مثل LG ThinQ وBECON Cloud. يمكن التحكم في الأجهزة التي تتضمّن تقنية LG ThinQ عن بُعد من أي مكان وفي أي وقت من جهاز محمول. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الحلول باتباع الروابط أدناه.
2. قد يكون المستقبل بلا مجاري هواء
ستصبح الأنظمة الخالية من مجاري الهواء مستقبل قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وذلك لأنها أسهل في الإصلاح والتركيب. تتميز وحدات VRF (التدفق المتغيّر للمبرّد) الخالية من مجاري الهواء أيضًا بأنها صغيرة الحجم وجيدة للمساحات المتنوعة وهادئة وموفرة للطاقة وقليلة الأعطال ويمكن استخدامها للتدفئة والتبريد في الوقت ذاته. وتعد أنظمة VRF أيضًا أكثر كفاءة في الترشيح المستمر للهواء واستبداله وتنقيته في المباني. ولكن ما مدى أهمية جودة الهواء الداخلي في عام 2023؟ هذه نقطة مطروحة للنقاش في القسم التالي.
3. COVID-19: التركيز على التهوية
منذ اندلاع وباء فيروس COVID-19، أصبحت تنقية الهواء ميزة أساسية ومهمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. فضلاً عن انتشار موجات تحورات COVID-19 الجديدة، ما يجعل تنقية الهواء ضرورة حتمية. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتنقية الهواء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1٪ من 2022 إلى 2030 مدفوعًا بالتطور المستمر لفيروس COVID-19. ولا داعي لذكر أنّه بالنظر إلى التحديات الحالية للوباء وتلوث الهواء، فإن الأنظمة التي تُستخدم لتدفئة وتبريد الهواء وتنقيته أيضًا لن تكون خيارًا عمليًا فحسب، بل ستكون أيضًا خيارات أكثر استدامة في المستقبل. لذلك نتوقع أن نرى زيادة في تطبيقات تنقية الهواء هذا العام.
6) حجم سوق أجهزة تنقية الهواء | Industry Report, 2022-2030 (grandviewresearch.com)
بعد أن ناقشنا بعض التوجهات القادمة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023، يبدو المستقبل واعدًا، وستعمل التغييرات القادمة على تحسين حياتنا ككل، كما أنّ الآفاق إيجابية وكذلك التزام LG بتزويدك بأفضل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
بعد أن ناقشنا بعض التوجهات القادمة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023، يبدو المستقبل واعدًا، وستعمل التغييرات القادمة على تحسين حياتنا ككل، كما أنّ الآفاق إيجابية وكذلك التزام LG بتزويدك بأفضل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
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