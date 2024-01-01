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حلول UL Solutions
شاشة عرض بخصائص مضادة للتلوين تم التحقق منها
جذب العملاء العابرين من خلال شاشة عرض ساطعة مقدمة من خلال نافذة
شاشة LED كبيرة مثبتة على النافذة داخل المتجر تعرض الإعلانات بشكل واضح ومشرق من خلال الزجاج.
* جميع الصور هي لأغراض توضيحية فقط.
* يُرجى اتباع دليل التركيب للحصول على الضمان.
* يوصى باستخدام غشاء الأشعة فوق البنفسجية حسب موقع التركيب.
أول تحقق من شهادة UL في العالم لخصائص مقاومة تلون الشاشة
من خلال التركيز على النقاط التي يعاني منها عملاؤنا، حصلنا على أول اعتماد من UL في العالم لخصائص مقاومة تلون الشاشة. تساعد تقنيتنا الجديدة في منع ”اصفرار الشاشة“، مع الحفاظ على جودة العرض واستقرار الأداء.
يعاني الجانب الأيسر من الشاشة من اصفرار لون الشاشة، مما يقلل من جودتها، ولكن مع XS4P، الذي حصل على شهادة UL لميزات مقاومة تلون الشاشة، تكون الشاشة واضحة، مما يحافظ على جودة العرض.
* لمزيد من التفاصيل حول التحقق من UL، يُرجى زيارة https://verify.ul.com/verifications/1382.
* أول عملية تحقق من UL في العالم في مجال التصنيع.
شاشة عرض مواجهة للنافذة
تقدم LG حلولاً تقنية متقدمة لعمليات فعالة من حيث التكلفة. تستطيع XS4P الحفاظ على مستوى سطوع مذهل يبلغ 4000 شمعة في المتر المربع، ومع ذلك فهي تتمتع باستهلاك طاقة أقل مقارنة بلوحات RGB بمستوى السطوع نفسه.
ثلاثة أحجام مختلفة من XS4P مثبتة على النافذة داخل المقهى. يظهر المحتوى بوضوح وحيوية من خلال الزجاج، حتى في الأجواء الساطعة.
سطوع ما وراء النافذة
تتطلب الشاشة التي تواجه النافذة قمل أعلى، لأنها تتعرض لأشعة الشمس المباشرة من خلال النافذة. صُمم XS4P خصيصًا للبيئات المواجهة للنوافذ، مما يوفر سطوعًا رائعًا. سيجذب المحتوى النابض بالحياة والديناميكي المعروض من خلال النافذة العملاء إلى نشاطك التجاري، على الرغم من ارتداء المشاهدين للنظارات الشمسية المستقطبة.
ثلاثة أحجام مختلفة من XS4P مثبتة على النافذة داخل متجر الهواتف. يُعرض المحتوى بوضوح من خلال الزجاج، مما يسمح للمارة برؤيته بوضوح، حتى في الأجواء الساطعة.
أداء عالي بفضل
webOS 6.0
يمكن لـ Quad Core SoC (النظام على شريحة) تنفيذ عدة مهام في نفس الوقت دون الحاجة إلى مشغل وسائط منفصل. بالإضافة إلى ذلك، لا تعزز منصة webOS 6.0 راحة المستخدم من خلال واجهة المستخدم البديهية فحسب، بل تعزز أيضًا تكامل تطبيقات الويب مع إصدار Node JS / Chromium المحدّث.
لقد حسّن راحة المستخدم من خلال استخدام SoC و webOS.
إدارة عن بُعد، إتقان في الوقت الفعلي (مدير المحتوى)
من المزايا المهمة لشاشات العرض التي تطل على النوافذ مقارنةً بشاشات العرض المؤقتة قدرتها على إدارة المحتوى الترويجي ومعلومات التسعير المتغيرة باستمرار دون عناء. يتميز حل المحتوى المستند إلى الويب من LG بأنه بديهي وسهل الاستخدام، حيث يوفر للمستخدمين وصولاً كاملاً إلى البيانات الحالية والتاريخية في أي وقت وفي أي مكان من خلال أجهزتهم المحمولة. يتيح ذلك للمستخدمين مراقبة الوحدة وضبطها والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.
يمكن للمستخدم مراقبة شاشات العرض والتحكم فيها من خلال الهاتف المتحرك والكمبيوتر المحمول.
* يمكن الوصول إلى الميزة من خلال اتصال شبكة LAN السلكية
تشغيل في درجات حرارة متنوعة
يمكن استخدام XS4P تحت نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل من 0 حتى 40 درجة مئوية.
شاشة تعمل بأداء جيد في درجات الحرارة من 0 حتى 40 درجة مئوية.
* تم التأكيد من خلال اختبار LG الداخلي، درجة حرارة التشغيل: من 0 حتى 40 درجة مئوية (بدون ضوء الشمس المباشر؛ مع ضوء الشمس المباشر في نظام التبريد)، من 0 حتى 30 درجة مئوية (مع ضوء الشمس المباشر)
طلاء مطابق
يحمي الطلاء المطابق المزود بحماية من الغبار لوحات الدوائر الكهربية والطاقة من الغبار والجسيمات المعدنية والرطوبة والملوثات الأخرى، مما يوفر متانة قوية وموثوقية طويلة الأمد.
تأتي شاشة عرض XS4P مزودة بطبقة طلاء مطابقة للحماية، وهو ما يجعل مكوناتها الداخلية مقاومة للملوحة في البيئات الرطبة.
* تم تأكيد ذلك من خلال اختبار LG الداخلي
الوضع الهادئ المطور
يعالج XS4P المخاوف المتعلقة بتشويش الشاشة. يتميز بوضع هادئ مطوَّر يعمل بقدرة 2500 شمعة في المتر المربع مع الحد الأدنى من ضوضاء المروحة.
يحتوي المكتب العقاري على شاشتي عرض مثبتتين داخل النافذة. يتيح ضجيج المروحة المنخفض في طراز XS4P التواصل والمحادثة بسلاسة حتى عند الجلوس بالقرب من الشاشة.
شركاء المحتوى الاحترافي
سيؤدي إقران سلسلة XS4P مع حلول SW من LG إلى تحسين الاستفادة منه.
* يباع بشكل منفصل
يتم استخدام محتوى الشريك لتكوين المحتوى المخصص للتشغيل على اللافتات.
تركيب مريح مع دقة محسوبة
تم تزويد جهاز XS4P بأداة تسوية تُظهر للمستخدمين إمالة الجهاز، مما يسمح بتركيب الشاشة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أداة الاستشعار الأفقي المستخدمين في التحقق من اتجاه التثبيت الصحيح. يوفر XS4P رسائل تحذير للتثبيت الصحيح إذا تم تثبيته بشكل غير صحيح.
يمكن تجنب ميل الشاشة عند تثبيتها باستخدام ميزان ضبط الاستواء. مع المستشعر الأفقي المضمن بالشاشة، يمكن إعادة تثبيت الشاشة في الاتجاه الصحيح في حال وجود خطأ في تثبيتها.
* يختلف اتجاه الدوران في 49/55 و75.
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