شاشة عرض مواجهة للنافذة

من المزايا المهمة لشاشات العرض التي تطل على النوافذ مقارنةً بشاشات العرض المؤقتة قدرتها على إدارة المحتوى الترويجي ومعلومات التسعير المتغيرة باستمرار دون عناء. يتميز حل المحتوى المستند إلى الويب من LG بأنه بديهي وسهل الاستخدام، حيث يوفر للمستخدمين وصولاً كاملاً إلى البيانات الحالية والتاريخية في أي وقت وفي أي مكان من خلال أجهزتهم المحمولة. يتيح ذلك للمستخدمين مراقبة الوحدة وضبطها والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.