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فئة XF3E

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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فئة XF3E

49XF3E-B

فئة XF3E

(2)
وضوح فائق

سطوع عالي

من خلال درجة سطوع رائعة تبلغ 3000 كانديلا لكل متر مربع (cd/㎡)، تقدم فئة XF series بصور ة واضحة المحتويات وتلفت الانتباه العام، والذي يُعد بمثابة العرض الرائع للرؤية الخارجية.
وضوح فائق

رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة

توفر ميزة لوح الربع الموجي (QWP)* الرؤية الواضحة حتى مع ارتداء المستخدم نظارة شمسية مستقطبة.

*لوح الربع الموجي

وضوح فائق

جهاز تحكم ذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط. كما يتم زيادة درجة السطوع تحت الأضواء لتوفير رؤية أفضل، مع تخفيض درجة الظلام لتقليل استهلاك الطاقة.
موثوقية المنتج

ارتفاع درجة حرارة التشغيل

تقلل موثوقيتها العالية تحت درجات حرارة التشغيل العالية من التكاليف الإضافية لنظام تكييف الهواء.
موثوقية المنتج

طلاء مطابق

في أغلب الأحيان من الممكن لا محالة أن يتعرض المنتج للأتربة والماء أثناء الصيانة. يعمل الشريط الواقي التطابقي الموجود على كل لوحة دائرية رئيسية على التخلص من هذه المشكلات بحمايتهما من الأتربة وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.
صيانة سهلة

درجة عالية من الأداء من خلال منصة webOS Smart

Quad Core SoC* يمكن أن يُجري مهام عديدة في نفس الوقت دون مشغل وسائط منفصل. علاوة على ذلك، تعزز منصة webOS 3.0 راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم البديهية و الأدوات البسيط لتطوير التطبيق.
صيانة سهلة

الكفاءة المكانية

من شأن تصميم العمق النحيف أن يوفر حيز مكان للتثبيت ويجعل تصميم الحاوي الخارجي للجهاز أنحف.
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    49

  • تقنية لوحة العرض

    IPS / M+

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)

  • نسبة التباين

    1,300:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 67%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 مليون لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 9/6.5/6.5/9mm

  • الوزن (الرأس)

    21.5Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    26.2Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1092.7 x 626.4 x 105mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1195 x 760 x 196mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

زجاج حماية

  • السمك

    غير متوفر

  • درجة الحماية

    غير متوفر

  • مقوى / تعزيز كيميائي

    غير متوفر

  • مضاد للانعكاس

    غير متوفر

  • الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

    غير متوفر

  • مقاومة للكسر

    غير متوفر

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    نعم

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 3.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    لا

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    نعم

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (2 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 50 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 40 °C (Direct Sunlight)

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    250W (Full White) 232W (IEC 62087)

  • الحد الأقصى

    290W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    853 BTU/Hr(Typ.), 990 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W(DP, DVI-D, HDMI)

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    لا / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, IR Extension Kit, Manual (ESG&EIG)

  • اختياري

    AN-WF500 (Stand is not available)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    نعم

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    غير متوفر

  • الدقة (النوع)

    غير متوفر

  • واجهة

    غير متوفر

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    غير متوفر

  • نقاط اللمس المتعددة

    غير متوفر

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