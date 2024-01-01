في أغلب الأحيان من الممكن لا محالة أن يتعرض المنتج للأتربة والماء أثناء الصيانة. يعمل الشريط الواقي التطابقي الموجود على كل لوحة دائرية رئيسية على التخلص من هذه المشكلات بحمايتهما من الأتربة وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.