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شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

110UM5J-B

شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

(2)

شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

رجل يشاهد إعلانا على شاشة كبيرة بمتجر رياضي.

* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

تصميم رقيق

نظرًا لكون الشاشة بالغة الرقة، يُنصح بتركيبها في وضع ملامس للجدار. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الشاشة من تجربة المشاهدة الغامرة وتوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور مساحة التثبيت.

يبلغ حجم حافة شاشة UM5J 17 ملم. كما يبلغ عمق شاشة UM5J 98 بوصة 79.5 ملم، و110بوصة 99 ملم.

دقة عالية فائقة

توفر تجربة مشاهدة غامرة بجودة صورة أعلى 4 مرات مقارنة مع FHD.

تقارن هذه الصورة وتوضح الفرق بين دقة FHD ودقة UHD. توضح الصورة أن دقة شاشة UHD أعلى 4 مرات مقارنة بدقة FHD، وبالتالي يمكن مشاهدة محتويات ذات ألوان أكثر حيوية.

سماعة مدمجة

يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.

تتضمن إحدى اللافتات المثبتة على الجدار مكبر صوت مدمج يوفر صوتاً ثرياً.

* دعم مكبر الصوت الداخلي المدمج (أيسر / أيمن بحد أقصى 10 واط)

سطوع عالي

بفضل السطوع الرائع 500 شمعة/ م² تتسم شاشات سلسلة UM5J بوضوح محتويات يجذب انتباه الجمهور مما يجعلها لافتات رائعة لأسواق التجزئة والأسواق التعاونية.

يبلغ سطوع شاشات UM5J 500 شمعة للمتر المربع، وهو ما يجعلها مرئية بكل وضوح، حتى في ظل البيئات التي تتميز بإضاءة قوية.

دعم أوامر HDMI CEC

يتيح لك ذلك استخدام وحدة التحكم عن بُعد من إل جي للتحكم في الوظائف الأساسية لأجهزة HDMI المتصلة.

تتميز شاشات UM5J بوظيفة HDMI-CEC، التي يمكن من خلالها تشغيل الأجهزة الأخرى المتصلة بالتلفزيون بكل سهولة باستخدام وحدة إل جي للتحكم عن بعد عند توصيل HDMI.

* قد يختلف شكل مشغل وسائط وجهاز التحكم عن بعد من إل جي عما هو موضح بالصور.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    110

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    120 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    1,000,000:1

  • التدرج اللوني

    DCI 85%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 1%

  • العمر الافتراضي

    30,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    16/7

  • رأسي/أفقي

    لا/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/B/L/R: 17mm

  • الوزن (الرأس)

    80Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    110Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2474 x 1408 x 99mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2680 x 1730 x 320mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    1500 x 600 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    لا تعمل بنظام webOS

  • جدولة المحتويات المحلية

    لا

  • مدير مجموعة

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    لا

  • تجاوز الأعطال

    لا

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    لا

  • RS232C Sync

    لا

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    لا

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    لا

  • دوران المدخلات الخارجية

    لا

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    لا

  • تعيين وضع اللوحات

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    لا

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    لا

  • طريقة ISM

    لا

  • معرف ضبط تلقائي

    لا

  • إرسال الحالة بالبريد

    لا

  • مدير التحكم

    لا

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    لا

  • وضع PM

    لا

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    لا

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    لا

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    520W

  • الحد الأقصى

    600W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    غير متوفر

  • وظيفة DPM

    غير متوفر

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    UL / CB

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ErP / Energy Star

    YES(NewErP) / NO

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    لا

  • SuperSign Control+

    لا

  • Supersign WB

    لا

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

الملحقات

  • أساسية

    LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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