We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة
شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة
رجل يشاهد إعلانا على شاشة كبيرة بمتجر رياضي.
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
تصميم رقيق
يبلغ حجم حافة شاشة UM5J 17 ملم. كما يبلغ عمق شاشة UM5J 98 بوصة 79.5 ملم، و110بوصة 99 ملم.
دقة عالية فائقة
تقارن هذه الصورة وتوضح الفرق بين دقة FHD ودقة UHD. توضح الصورة أن دقة شاشة UHD أعلى 4 مرات مقارنة بدقة FHD، وبالتالي يمكن مشاهدة محتويات ذات ألوان أكثر حيوية.
سماعة مدمجة
تتضمن إحدى اللافتات المثبتة على الجدار مكبر صوت مدمج يوفر صوتاً ثرياً.
* دعم مكبر الصوت الداخلي المدمج (أيسر / أيمن بحد أقصى 10 واط)
سطوع عالي
يبلغ سطوع شاشات UM5J 500 شمعة للمتر المربع، وهو ما يجعلها مرئية بكل وضوح، حتى في ظل البيئات التي تتميز بإضاءة قوية.
دعم أوامر HDMI CEC
تتميز شاشات UM5J بوظيفة HDMI-CEC، التي يمكن من خلالها تشغيل الأجهزة الأخرى المتصلة بالتلفزيون بكل سهولة باستخدام وحدة إل جي للتحكم عن بعد عند توصيل HDMI.
* قد يختلف شكل مشغل وسائط وجهاز التحكم عن بعد من إل جي عما هو موضح بالصور.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
110
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
120 هرتز
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
1,000,000:1
-
التدرج اللوني
DCI 85%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 1%
-
العمر الافتراضي
30,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
16/7
-
رأسي/أفقي
لا/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
لا
-
مدخل RS232C
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
لا
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/B/L/R: 17mm
-
الوزن (الرأس)
80Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
110Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
2474 x 1408 x 99mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
2680 x 1730 x 320mm
-
مقبض
لا
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
1500 x 600 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
نعم
-
مستشعر درجة الحرارة
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مؤشر الطاقة
نعم
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
لا تعمل بنظام webOS
-
جدولة المحتويات المحلية
لا
-
مدير مجموعة
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
لا
-
تجاوز الأعطال
لا
-
صورة شعار التمهيد
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
لا
-
RS232C Sync
لا
-
مزامنة الشبكة المحلية
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
لا
-
التشغيل عبر URL
لا
-
دوران الشاشة
لا
-
دوران المدخلات الخارجية
لا
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
لا
-
تعيين وضع اللوحات
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
لا
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
لا
-
طريقة ISM
لا
-
معرف ضبط تلقائي
لا
-
إرسال الحالة بالبريد
لا
-
مدير التحكم
لا
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
لا
-
وضع PM
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
لا
-
مجهز للشبكة
لا
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
لا
-
webRTC
لا
-
Pro:Idiom
لا
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
520W
-
الحد الأقصى
600W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
غير متوفر
-
وظيفة DPM
غير متوفر
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10W × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
UL / CB
-
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
-
ErP / Energy Star
YES(NewErP) / NO
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
لا
-
SuperSign Control+
لا
-
Supersign WB
لا
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
الملحقات
-
أساسية
LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.