شاشات UHD كبيرة الحجم الشاشة

نظرًا لكون الشاشة بالغة الرقة، يُنصح بتركيبها في وضع ملامس للجدار. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الشاشة من تجربة المشاهدة الغامرة وتوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور مساحة التثبيت.

