LG CreateBoard Standard

يقوم LG CreateBoard AI بإنشاء شروحات تلقائيًا ويقدّم ترجمات إلى اللغة المفضلة لدى المستخدم من خلال التعرّف على الصوت. يلتقط كلاً من أصوات النظام وإدخال الصوت من الميكروفونات. يمكن أن تساعد هذه الوظيفة الأفراد الذين يواجهون حواجز لغوية أو إعاقات سمعية في فهم الدروس.

* يوفر الذكاء الاصطناعي ترجمات وشروحات بلغات محددة. يمكنه اكتشاف الأصوات ضمن نطاق 8 أمتار. قد تكون هناك حالات من أخطاء الترجمة أو الشروحات، لذلك يُنصح المستخدمون بالتحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل.