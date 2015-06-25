LG CreateBoard Standard
الميزات الرئيسية
- الدقة: 3840 × 2160 (UHD)
- السطوع: 400 شمعة (قياسي)
- نقاط اللمس المتعددة: الحد الأقصى 50 نقطة
- إصدار نظام التشغيل : Andorid 14 (EDLA)
- الواجهة (المدخل): HDMI (3)، وDP، وRGB (VGA)، والصوت، وRS-232C، وRJ45 (LAN)، وUSB Type-C (2)، وUSB 3.0 Type-A (5)، وUSB 2.0 Type-A
- الواجهة (المخرج): مخرج HDMI، ومخرج الصوت، وTouch USB (3)، وRJ45 (LAN)
الابتكار والتعاون والإبداع باستخدام تقنية انسيابية، LG CreateBoard
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
حل السبورة البيضاء الإبداعي
يوفر LG CreateBoard تجربة لمس نابضة بالحياة، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى مباشرةً على السبورة. يمكنك الكتابة والرسم والتكبير والتدوير باستخدام أصابعك فقط، مما يجعلها أداة فعالة للمشاريع الإبداعية أو العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية LG CreateBoard مشاركة الشاشة والمحتوى، مما يجعلها أداة ممتازة للتعاون السلس حتى مع أعضاء الفريق عن بُعد.
قوالب تعليمية متنوعة
يوفر LG CreateBoard مجموعة متنوعة من القوالب والأدوات التعليمية مثل المسطرة والطاولة والملاحظات اللاصقة، مما يعزز المشاركة الفعالة للطلاب ويسهل الدروس السهلة.
سهولة الحفظ / استيراد / تصدير
يتضمن LG CreateBoard ميزات استيراد وتصدير مباشرة. يمكن حفظ الموارد واستيرادها مباشرة من وإلى Google Drive أو OneDrive. بعد الاجتماعات، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني مباشرة لمشاركة المواد، أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لنقلها إلى جهازك الشخصي.
أدوات لتعزيز المحادثات الفعالة
تتوفر مجموعة متنوعة من الأدوات مثل الآلة الحاسبة والساعة والملاحظات اللاصقة لتسهيل المناقشات السلسة وضمان مشاركة الأفكار والتواصل بسلاسة. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص شريط القوائم باستخدام أدواتهم الأكثر استخدامًا، وبالتالي تحسين كفاءة عملهم.
* خدمة الذكاء الاصطناعي مجانية لمدة عام واحد من تاريخ قبولك للشروط وستتحول إلى خدمة مدفوعة بعد ذلك.
ميزة AI Search لعرض QDD
يقدّم LG CreateBoard AI، المدعوم بنموذج لغوي كبير (LLM)، إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العصف الذهني والتعاون.
* قد لا تكون الإجابات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي دقيقة أو محدثة دائمًا، لذا يُرجى استخدامها كمرجع فقط.
الترجمة/العناوين الحية المقدمة بالذكاء الاصطناعي
يقوم LG CreateBoard AI بإنشاء شروحات تلقائيًا ويقدّم ترجمات إلى اللغة المفضلة لدى المستخدم من خلال التعرّف على الصوت. يلتقط كلاً من أصوات النظام وإدخال الصوت من الميكروفونات. يمكن أن تساعد هذه الوظيفة الأفراد الذين يواجهون حواجز لغوية أو إعاقات سمعية في فهم الدروس.
* يوفر الذكاء الاصطناعي ترجمات وشروحات بلغات محددة. يمكنه اكتشاف الأصوات ضمن نطاق 8 أمتار. قد تكون هناك حالات من أخطاء الترجمة أو الشروحات، لذلك يُنصح المستخدمون بالتحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل.
تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي
تقوم LG CreateBoard AI تلقائيًا بتحليل وتلخيص النقاط الرئيسية من مقاطع الفيديو، مما يتيح للمشاركين استيعاب المفاهيم المهمة وتذكّرها بسهولة. كما يوفّر فرصًا للأفراد الذين يعانون من إعاقات سمعية والمتعلّمين الذين يستخدمون لغات مختلفة للوصول إلى محتوى الفيديو بسهولة أكبر.
* تتوفر هذه الوظيفة فقط للمحتوى الذي تم تنزيله على الجهاز.
* تتحسّن الدقة عندما تتطابق إعدادات لغة الجهاز مع لغة محتوى الفيديو. قد تكون هناك حالات أخطاء، لذلك يُنصح المستخدمون بالتحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل.
LG CreateBoard Lab
برنامج السبورة البيضاء الخاص بشركة LG
أدوات لتوفير تجربة تعاون سلسة
تتوفر مجموعة متنوعة من الأدوات مثل الآلة الحاسبة والساعة والملاحظات اللاصقة لتسهيل المناقشات السلسة وضمان مشاركة الأفكار والتواصل بسلاسة. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص شريط القوائم باستخدام أدواتهم الأكثر استخدامًا، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة عملهم.
متصفح الويب
عندما تحتاج إلى مرجع أثناء المناقشة، يمكنك الوصول إلى مختلف المعلومات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بنقرة بسيطة على متصفح الويب. يمكن سحب المعلومات الضرورية الموجودة على الإنترنت وإسقاطها بسهولة في المواد التي تقوم بإنشائها، مما يعزز إنتاجية اجتماعاتك.
* يمكن للمستخدمين سحب النصوص والصور والروابط وما إلى ذلك وإفلاتها.
دعم أنظمة التشغيل المتعددة
يوفر مختبر LG CreateBoard Lab دعمًا لأنظمة التشغيل المتعددة، مما يسمح للمستخدمين باستخدامه ليس فقط مع LG CreateBoard ولكن أيضًا مع الأجهزة الأخرى. يتيح ذلك للمستخدمين الحفاظ على تجربة سلسة على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والعديد من الأجهزة الأخرى، حتى خارج الفصل الدراسي.
* قد لا يتم دعم ميزات معينة حسب نظام التشغيل.
* تتوافق LG CreateBoard Lab مع أنظمة Android وWindows وChrome والويب.
LG CreateBoard Share
توفر LG CreateBoard Share ميزة مشاركة الشاشة لاسلكيًا، مما يوفر للمستخدمين بيئة مناقشة مرنة. يمكن للمستخدمين مشاركة شاشتهم من جهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي أو الهاتف الذكي، مما يسهل عملية المشاركة والتعاون في المشاريع الجماعية أو مواد العرض التقديمي.
* تدعم LG CreateBoard أيضًا المشاركة بدون تطبيقات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية (عبر موقع الويب) داخل نفس الشبكة.
* للحصول على اتصال أكثر استقرارًا، نوصي بتثبيت تطبيق مخصص (LG CreateBoard Share).
* يتوافق تطبيق LG CreateBoard Share مع Android 5.1 والإصدارات الأحدث، وiOS 12.0 والإصدارات الأحدث، وMacOS 11.0 والإصدارات الأحدث.
ميزة مشاركة الشاشة لاسلكيًا لبيئة اجتماعات سلسة
توفر LG CreateBoard Share غرفة اجتماعات سلسة ومستقرة دون الحاجة إلى كابلات أو توصيلات إضافية. يمكن للمقدمين الآن مشاركة شاشاتهم دون الحاجة إلى التحرك بشكل غير مريح وفصل الكابلات وتوصيلها في كل مرة يتغير فيها المقدم. مع إمكانية مشاركة ما يصل إلى 9 شاشات في الوقت الفعلي، يمكن عرض مواد العديد من الأشخاص في نفس الوقت عند الحاجة، وبالتالي تعزيز كفاءة التعاون.
اتصال بسيط لـ LG CreateBoard Share
يمكن للمستخدمين استخدام ميزة مشاركة الشاشة اللاسلكية بسهولة عبر تطبيق LG CreateBoard Share، وحتى بدون التطبيق، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى هذه الميزة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني. يمكن إنشاء اتصال سريع بـ LG CreateBoard Share عن طريق إدخال رمز مكون من 6 أرقام.
ملاءمة العرض والمرونة في غرفة الاجتماعات
تعمل مشاركة الشاشة اللاسلكية على تمكين مقدمي العروض من التنقل بحرية داخل غرفة الاجتماعات، دون أن تقيدهم الكابلات. تمكّنهم هذه الميزة من التحكم بسلاسة في عروضهم التقديمية مباشرةً من أجهزتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إرسال الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزتهم الشخصية بسهولة، مما يعزز سلاسة عروضهم التقديمية وثراءها.
ملاءمة العرض ومرونته في الفصل الدراسي
في الفصل الدراسي، لا يحتاج المحاضر أو المقدم إلى إجراء الدرس بالقرب من LG CreateBoard، ولكن يمكنه إجراء الدرس بمرونة من أي مكان في الفصل الدراسي. وهذا يعزز بيئة فصل دراسي أكثر مرونة ويمكن أن يساعد في الحفاظ على تركيز الطلاب بشكل أكبر.
الوضع الآمن
تدعم LG CreateBoard Share الوضع الآمن، الذي يسمح للمستخدمين بمنح أذونات للمشاركة. يمنع الوضع الآمن المستخدمين غير المصرح لهم من مشاركة شاشتهم.
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare هو حل سحابي للمراقبة والتحكم عن بُعد والتحكم في حالة شاشات LG CreateBoard ولافتات LG. تتيح هذا الميزة لمديري تكنولوجيا المعلومات تشغيل وإدارة الموارد الهامة على الأجهزة المشغلة دون الحاجة إلى زيارة المواقع بشكل فعلي.
* يجب شراء "LG ConnectedCare" بشكل منفصل.
* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
لوحة القيادة
تتيح لك لوحة معلومات نظام إدارة LG ConnectedCare عرض أجهزة متعددة ومراقبتها في الوقت نفسه، وبالتالي توفير الوقت وتعزيز الكفاءة.
جهاز تحكم عن بعد
تتيح LG ConnectedCare التحكم المركزي والبسيط في اللافتات الرقمية المتصلة بالنظام. يمكن تطبيق الوظائف المتكررة الاستخدام مثل تشغيل/إيقاف التشغيل والجدولة وتعديل سطوع الشاشة عن بُعد.
البث
يمكن إرسال رسائل ومحتوى آخر من النظام الرئيسي إلى أجهزة فردية متصلة بـ LG ConnectedCare. يمكن بث أحداث الشركة أو إعلاناتها عن بُعد من النظام المركزي في وقت واحد.
رسالة التنبيه
في حالة حدوث حالات طارئة مثل حريق أو كارثة طبيعية، يمكن توزيع رسائل تنبيه يدوياً عبر النظام، مما يساعد المعلمين والطلاب على إدراك الموقف بسرعة واتخاذ إجراءات السلامة على الفور.
شهادة Google
حصلت LG CreateBoard على شهادة Google، مما يتيح للمستخدمين الاندماج بسلاسة مع منظومة Google من خلال ربط حسابات Google الخاصة بهم.
* تنطبق الاستثناءات في البلدان التي لا تقدم خدمات Google.
* يلزم وجود حساب Google للوصول إلى منظومة Google.
متجر Google Play
يمكن للمستخدمين الوصول إلى متجر Google Play، حيث يمكنهم تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب والأدوات المتعلقة بالتعليم والمزيد للحصول على تجربة موسعة.
* تنطبق الاستثناءات في البلدان التي لا تقدم خدمات Google.
* يلزم وجود حساب Google للوصول إلى متجر Google Play Store.
الوظائف الآمنة
قفل الشاشة
يمكن للمستخدمين قفل الشاشة باستخدام وظيفة قفل الشاشة، وفتحها عن طريق إدخال كلمة مرور. يمكن إعداد هذا الإجراء الوقائي في قائمة الإعدادات، مما يحمي الجهاز من الوصول غير المصرح به.
وضع قفل USB
وضع قفل USB هو إجراء أمني يساعد على منع نسخ البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها، مما يعتبر أمرًا ضروريًا عند استخدامه في الأماكن التي تتطلب الأمان.
إزالة الملفات تلقائيًا
يمكن للمستخدمين ضبط LG CreateBoard لحذف الملفات بانتظام لتعزيز مستوى الأمان.
وظائف أخرى
نقاط لمس متعددة
يتميز LG CreateBoard بوظائف اللمس المتعدد التي يمكنها اكتشاف ما يصل إلى 50 نقطة اتصال في نفس الوقت. تسهّل هذه الميزة مدخلات اللمس والإيماءات المتزامنة من العديد من المستخدمين، مما يعزز التعاون السلس ومشاركة الأفكار بين أعضاء الفريق. يتيح ذلك التفاعل الفعال في الأنشطة أو الاجتماعات الجماعية.
اتصال من نوع C
يبسط اتصال USB-C عمليات الاتصال مما يتيح الشحن وإرسال البيانات في نفس الوقت عبر كابل واحد فقط.
* تُباع كابلات USB Type-C بشكل منفصل.
إمكانية الاتصال عبر Bluetooth
تدعم LG CreateBoard الاتصالات اللاسلكية عبر Bluetooth مع أجهزة مختلفة، مثل مكبر الصوت والماوس ولوحة المفاتيح وغيرها. هذا مثالي لبناء بيئة هجينة بحيث يمكن الجمع بسلاسة بين الدروس عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.
تصميم الاتصال الأمامي
تم تصميم LG CreateBoard بمنافذ عرض أمامية، مما يسهل على المستخدمين توصيل الكابلات أو فصلها.
* توجد بعض المنافذ بما في ذلك موصل الطاقة على جانب الوحدة وظهرها.
مكبر ومضخم صوت أمامي
توفر لوحة LG CreateBoard وضوح الصوت مع سماعات أمامية قوية ومضخم صوت مخصص. توفر LG CreateBoard جودة صوت موثوقة تدعم الاتصال والتعاون الفعال دون الحاجة إلى معدات صوتية إضافية.
رعاية متقدمة للعيون
قدمت LG CreateBoard وظيفة خالية من الوميض. مع تقليل وميض إضاءة خلفية الشاشة، يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز براحة أكبر حتى عند استخدامه لفترة طويلة.
* حصلت جميع أحجام طرازات TR3DQ على شهادة رسمية تقر بأنها خالية من الوميض من TUV Rheinland. (يناير 2025 ~ يناير 2028). أكّد اختبار خلو الشاشة من الوميض عدم رصد أي وميض مرئي أو غير مرئي، وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك في نطاق ترددي من 0 إلى 3000 هرتز عبر إعدادات سطوع مختلفة.
فتحة OPS مدمجة
تدعم LG CreateBoard فتحات OPS، مما يسمح للمستخدمين بتركيب وحدة OPS Module في الجزء الخلفي من الشاشة بسهولة دون عناء التوصيل بسطح مكتب خارجي. يتيح ذلك وظائف كمبيوتر متعددة وبرامج Windows.
* OPS : المواصفات المفتوحة قابلة للتوصيل
* يُباع منفذ OPS بشكل منفصل.
وضع الشاشات المتعددة
تدعم LG CreateBoard وضع الشاشات المتعددة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام شاشات متعددة في وقت واحد. يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتشغيل مقاطع الفيديو وتصفح الويب في نفس الوقت، وبالتالي تعزيز كفاءة العمل.
* قد لا يعمل وضع النوافذ المتعددة مع بعض التطبيقات.
جميع المواصفات
اللوحة
حجم الشاشة (بوصة)
55 بوصة
تقنية لوحة العرض
VA
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة العرض الأصلية
3840x2160 (UHD)
معدل التحديث
60Hz
السطوع
400 شمعة (قياسي)
نسبة التباين
5000:1
نسبة التباين الديناميكي
5000:1
التدرج اللوني
NTSC 72%
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178 × 178
عمق الألوان (عدد الألوان)
8bit+FRC, 1.07G
زمن الاستجابة
6.5 مللي ثانية
معالجة السطح (ضبابية)
25%
العمر الافتراضي
50000 ساعة (L50، بحد أدنى)
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
16/7
رأسي/أفقي
X / O
إمكانية الاتصال
مدخل HDMI
O(3، 1 من الأمام/2 من الخلف)
مدخل جهاز العرض
O(1)
مدخل RGB
O(1، VGA)
مدخل RS232C
O(1)
مدخل RJ45(LAN)
O(1)
مدخل USB
USB 3.0 Type-A (5) – أمامي 2 / خلفي 2 / علوي 1 — USB 2.0 Type-A (1)، وUSB Type-C (2، للمنفذ الأمامي 1، قدرة PD 65W بدون OPS / DP-Alt) – أمامي 1 / خلفي 1
مخرج HDMI
O(1)
مخرج الصوت
O(1), Optical O(1, SPDIF)
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
O(3، 1 من الأمام/2 من الخلف)
مخرج RJ45(LAN)
O(1)
المواصفات الميكانيكية
لون الحواف
أسود
عرض الحواف
أعلى/أسفل/يمين/يسار:25.6/15/15/43.5 ملم
الوزن (الرأس)
26.65 كجم
وزن العبوة
31.55 كجم
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1269.1×783.4×99.7 ملم
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1428×868×185 ملم
زجاج حماية
السمك
3.2
مقوى / تعزيز كيميائي
O
مضاد للانعكاس
O
مقاومة للكسر
O
الميزات - الأجهزة
الذاكرة الداخلية (eMMC)
64 جيجابايت
Wi-Fi/BT (مُدمج)
O (نوع الفتحة)
مستشعر السطوع التلقائي
O
مستشعر البكسل
O
الميزات - البرامج
إصدار نظام التشغيل (webOS)
Android14(EDLA)
صورة شعار التمهيد
O
RS232C Sync
O (أمر LG RS232C)
PIP
O(1) مصدر خارجي
PBP
O(4)
ميزة مشاركة الشاشة
O (CreateBoard Share)
نسخ بيانات الإعدادات
O
شهادة Cisco
O
التوفير الذكي للطاقة
O (توفير الطاقة)
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
O
HDMI-CEC
O
webRTC
O(أداة CreateBoard Share تتيح مشاركة موقع الويب المعكوس عبر WebRTC)
الشروط البيئية
درجة حرارة التشغيل
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل
10% إلى 90%
الطاقة
الإمداد بالطاقة
100-240 فولت تيار متردد~، 50/60Hz
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
العادي
135 واط (بعد القياس: 125 واط)
الحد الأقصى
290 واط (بعد القياس: 265 واط)
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
(يُحدد لاحقًا)
وظيفة DPM
O
إيقاف تشغيل الطاقة
<0.5 واط
الصوت
سماعة (مُدمجة)
"مكبر الصوت: O (20 واط × 2 + 20 واط) الإخراج: O (18 واط × 2 + 18 واط)"
شهادات الاعتماد
الأمان
"IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019"
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star
O / O
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
O (برونزي)
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
O (فتحة)
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
O
التوافق مع البرامج
Connected Care
O
اللغة
العرض على الشاشة
"الإنجليزية، الصينية المبسطة، التشيكية، الدنماركية، العربية (مصر)، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، الإيطالية، الكورية، الهولندية، النرويجية، البولندية، البرتغالية (أوروبا)، البرتغالية (البرازيل)، الرومانية، الروسية، الإسبانية، السويدية، التركية، الأوكرانية، الصينية التقليدية، المجرية، التايلاندية، الإندونيسية، الكازاخية، الكتالانية، الباسكية، اليابانية، الإستونية، واللتوانية"
الملحقات
أساسية
كابل طاقة 3 م1، كابل USB (نوع A-نوع B) 5 م1، كابل USB Type-C (C إلى C) 1.8 م1، كابل HDMI 3 م1، قلم كتابة*2 قطعة، دليل المستخدم، دليل البدء السريع، صندوق كرتون، جهاز تحكم عن بُعد (يتضمن بطاريتين)، وحدة WiFi
اختياري
WIB6540B
ميزات خاصة
توافق اللمس المتراكب
O
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
O
حماية الطاقة
O
الميزات المخصَّصة - اللمس
حجم الكائن المتاح للمس
Ø2 ملم ↑
الدقة (النوع)
±1 ملم
واجهة
USB2.0
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
3.2 ملم (Anti-Glare)
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
88% (نموذجي)
دعم نظام التشغيل
Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Android/ Linux/ macOS (Linux/ macOS نقطة واحدة)
نقاط اللمس المتعددة
50 نقطة بحد أقصى
الميزات المخصَّصة - لوحة إنشاء
وحدة المعالجة المركزية
Octa core A73x4 +A53x4 (A311D2)
وحدة معالجة الرسومات
64 جيجابايت
الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)
8 جيجابايت
اتصال Wi-Fi
WiFi 6E
LAN
شبكة جيجابت LAN
عبر تقنية Bluetooth
Bluetooth 5.3
إصدار نظام التشغيل (Android)
Android 14(EDLA)
