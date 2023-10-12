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لماذا ينبغي علينا استخدام مكيف هواء بالعاكس؟
مكيف هواء ينفث الهواء البارد على العشب الأخضر
مكيف الهواء عبارة عن جهاز يُستخدم لتبريد غرفة أو مبنى أو تدفئتهما. مع تطور التقنية الحديثة، ثمة تطورات كبيرة حدثت في آليات تكييف الهواء، وتمت هندسة نوع أكثر فعالية من مكيفات الهواء يُسمى مكيف الهواء بالعاكس.تنطوي مكيفات الهواء بالعاكس على الكثير من الميزات بالمقارنة مع التقنية الأقدم لمكيفات الهواء غير المزودة بالعاكس. سنوضح في هذه المقالة خصائص مكيفات الهواء بالعاكس وميزاتها إلى جانب الاختلافات بينها وبين مكيفات الهواء عير المزودة بعاكس.
الاختلافات بين مكيفات الهواء المزودة بعاكس وغير المزودة به.
مكيف هواء مع نسيم بارد في غابة عادية
يستخدم مكيف الهواء غير المزود بعاكس، والمعروف أيضًا بمكيف الهواء التقليدي، ضاغطًا ثابت السرعة يعمل بالقدرة الكاملة عند تشغيل مكيف الهواء. وفي المقابل، يستخدم مكيف الهواء بعاكس ضاغطًا يخضع لتحكم لعاكس ويستطيع تعديل سرعته لتحقيق درجة الحرارة المرغوب فيها. يؤدي هذا إلى درجات حرارة أكثر اتساقًا واستهلاكًا أقل للطاقة.
ما هو تكييف الهواء بعاكس وكيف يعمل؟
تكييف الهواء بعاكس عبارة عن نوع من نظم تكييف الهواء يستخدم ضاغطًا يخضع لتحكم عاكس يعدل سرعة الضاغط من أجل تحقيق درجة الحرارة المطلوبة. عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة، يرفع الضاغط ذو العاكس سرعته لينتج المزيد من الهواء البارد. عندما تنخفض درجة الحرارة، يقلل الضاغط ذو العاكس سرعته لينتج هواء باردًا أقل. يتيح هذا التعديل لمكيف الهواء بالعاكس أن يحافظ على درجة حرارة أكثر اتساقًا، ما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة.
تستخدم تقنية العاكس الدفع المتغير التردد (VFD) الذي ينظم سرعة محرك الضاغط. ويستطيع بهذه الطريقة أن يضبط مقدار المبرد المتدفق عبر النظام ليلائم احتياجات المساحة للتبريد.
ما الاختلاف الرئيسي بين مكيفات الهواء المزودة بعاكس وغير المزودة به؟
يكمن الفارق الرئيسي بين مكيفات الهواء بغير عاكس وتلك المزودة بعاكس في طريقة عمل الضاغط.
تستخدم مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس ضاغطًا بسرعة ثابتة يعمل بسرعة مستمرة، ما يعني أنه يعمل باستمرار بأقصى قدرة عند تشغيل مكيف الهواء، ما ينتج قدرًا ضخمًا من الهواء البارد. عندما تنخفض درجة الحرارة في الغرفة، يتوقف تشغيل الضاغط الثابت السرعة ويتوقف إنتاج الهواء البارد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في درجة الحرارة في الغرفة ويمكن أن يجعل الغرفة تعطي شعورًا بالسخونة الشديدة أو البرودة الشديدة أحيانًا. بسبب هذا النوع من التوقف/البدء في التشغيل، تُعتبر مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس أقل في كفاءة استهلاك الطاقة من تلك المزودة بعاكس.
تستخدم مكيفات الهواء بعاكس ضاغطًا يخضع للتحكم بعاكس يعدل سرعته لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة، ما يؤدي إلى عدة مزايا مثل الاستخدام الأقل للطاقة، والتبريد والتدفئة الأكثر اتساقًا، وعمر التشغيل الأطول بالمقارنة مع وحدات مكيفات الهواء التقليدية.
مزايا استخدام مكيف هواء بعاكس
كفاءة في استهلاك الطاقة
تُعتبر مكيفات الهواء بعاكس أكفأ في استهلاك الطاقة من مكيف الهواء غير المزودة بعاكس، وذلك لعدة أسباب. الضواغط التي تخضع لتحكم العاكس أكفأ وتستهلك طاقة أقل لأنه يمكن تعديل سرعة الضاغط. عن طريق تعديل سرعة الضاغط، يجري التحكم في ناتج التدفئة أو التبريد، ويمكن إنشاء نطاق تشغيل منخفض السرعة للضاغط بناءً على الفارق بين درجة الحرارة المحددة ودرجة الحرارة الحالية للغرفة. يؤدي هذا إلى توفير في الطاقة بالمقارنة مع مكيف الهواء ذي السرعة الثابتة. كما تتمتع بعض مكيفات الهواء بالعاكس بميزات مراقبة الطاقة التي تتيح لك إمكانية تتبع استهلاكك للطاقة وتعديل إعداداتك وفقًا لذلك.
عمر تشغيل أطول
تشتهر مكيفات الهواء بالعاكس بأن عمر تشغيلها أطول من تلك غير المزودة بعاكس لعدة أسباب. ولأن مكيفات الهواء بالعاكس تحتاج إلى التشغيل بسرعات عالية ومنخفضة، فإن الخامات المستخدمة في مكوناتها ذات معيار أعلى عادةً بالمقارنة مع مكيفات الهواء غير المودة بعاكس. يمكن أن يختلف عمر تشغيل مكيف الهواء بعاكس على حسب العلامة التجارية والطراز والاستخدام، لكن عمر تشغيلها يصل إلى 10 سنوات في المتوسط.
التبريد السريع والحفاظ على درجة حرارة مثالية
تستخدم مكيفات الهواء بعاكس ضاغطًا يخضع لتحكم لعاكس ويستطيع تعديل سرعته لتحقيق احتياجات تبريد المكان. يعني هذا أن الضاغط يستطيع أن يعمل بسرعة أعلى عندما تحتاج غرفة ما إلى التبريد سريعًا وبسرعة أقل عندما تكون الغرفة باردة بالفعل. تستطيع الوظائف الذكية المدمجة مع مكيفات الهواء بعاكس أن تقلل الإهدار غير الضروري للطاقة. ولأن مكيفات الهواء بعاكس تحافظ عمومًا على درجات حرارة أكثر اتساقًا بالمقارنة مع الأنواع غير المزودة بعاكس، ما يحد من التقلبات الحادة في درجة الحرارة، فإنها تستطيع أن تستخدم طاقة أقل لتبريد الغرفة أو تدفئتها بالمقارنة مع الوحدات غير المزودة بعاكس.
مستويات الضوضاء
ضوضاء مكيف الهواء محدودة بما يكفي لعدم الإزعاج في وقت النوم
تشتهر مكيفات الهواء بعاكس بإصدار مستويات ضوضاء أقل بالمقارنة مع مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس. يعمل الضاغط المستخدم في مكيفات الهواء بعاكس بسرعة أقل من تلك التي ليست مزودة بعاكس، ما يؤدي إلى ضوضاء أقل. عادة ما تكون مكيفات الهواء ذات الضاغط مصنوعة من مكونات أعلى في الجودة بالمقارنة مع تلك التي ليست مزودة بعاكس، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشغيل أهدأ.
تكلفة دورة العمر
على الرغم من أن مكيفات الهواء ذات العاكس عادةً ما تكون أعلى في التكلفة الأولية بالمقارنة مع تلك التي ليست مزودة بعاكس، تستطيع المدخرات على المدى الطويل أن تعوض الفارق في السعر. مع مكيفات الهواء المجهزة بالعاكس، وفّر ما يصل إلى 70%* من استهلاكك للطاقة بالمقارنة مع مكيفات الهواء غير المجهزة بعاكس. تشمل هذه المدخرات فواتير الطاقة الأقل والاهتراء الأقل مع استعمال مكونات الوحدة، ما يتطلب صيانة وإصلاحات أقل مع الوقت.
*تعمل مكيفات الهواء المزودة بعاكس من LG (US-Q242K*) على توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 70% أكثر من مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس من LG (TS-H2465DA0). درجة الحرارة الأولية (بالخارج 35 درجة مئوية، وبالداخل 33 درجة مئوية)، درجة الحرارة المضبوطة (26 درجة مئوية)/مدة الاختبار (8 ساعات)
مكيفات الهواء المزودة بعاكس من LG
حروف كلمات LG Dual Cool مكبرة بعدسة تكبير للتركيز عليها.
تقدم LG مجموعة مكيفات الهواء ذات التقنية المتقدمة، بما في ذلك وحدة مكيف الهواء بضاغط العاكس المزدوج من LG. بما أن الضاغط هو جوهر مكيف الهواء، فإن المخاوف بشأن تشغيله أو فعاليته أو ضوضائه يمكن أن تكون سببًا للتوتر ومكلفة. يزيل الضاغط بالعاكس المزدوج من LG هذه المخاوف ويأتي بضمان لمدة 10 سنوات لتوفير أقصى أداء بشكل دائم. يقدم الضاغط بعاكس مزدوج تبريدًا أو تدفئة فعالين ومتسقين مع مستويات أقل من الضوضاء واستهلاك الطاقة وتكاليفها.
تستطيع مكيفات الهواء من LG أيضًا إجراء محاكاة لتكلفة التشغيل السنوية باستخدام تطبيق مفتوح المصدر يُسمى Payback، والذي يقارن تكاليف التشغيل السنوية لمكيفات الهواء ذات العاكس بتلك التي ليست مزودة بعاكس. يحسب التطبيق التوفير المحتمل بعد عدد معين من الأشهر بدءًا من شراء مكيف هواء بعاكس بدلاً من الوحدة ذات السرعة الثابتة. تستطيع مكيفات الهواء ذات العاكس من LG أن تساعد في تقليل تكاليف دورة العمر لديك.
ثمة خيارات كثيرة معتبرة عند اختيار مكيف هواء لمنزلك، وإن معرفة التقنية التي تعتمد عليها مكيفات الهواء ليست أمرًا سهلاً دائمًا. نأمل في أن تكون هذه المقالة قد ساعدتك بشكل أفضل في فهم هذا الجانب المهم في التقنية المنزلية.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع دليل شراء مكيف الهواء من LG أو اقرأ مقالاتنا الأخرى للتعرف على المزيد عن توفير الطاقة أو اختيار درجة الحرارة المثالية لمنزلك.