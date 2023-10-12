لماذا ينبغي علينا استخدام مكيف هواء بالعاكس؟

يكمن الفارق الرئيسي بين مكيفات الهواء بغير عاكس وتلك المزودة بعاكس في طريقة عمل الضاغط.

تستخدم مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس ضاغطًا بسرعة ثابتة يعمل بسرعة مستمرة، ما يعني أنه يعمل باستمرار بأقصى قدرة عند تشغيل مكيف الهواء، ما ينتج قدرًا ضخمًا من الهواء البارد. عندما تنخفض درجة الحرارة في الغرفة، يتوقف تشغيل الضاغط الثابت السرعة ويتوقف إنتاج الهواء البارد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في درجة الحرارة في الغرفة ويمكن أن يجعل الغرفة تعطي شعورًا بالسخونة الشديدة أو البرودة الشديدة أحيانًا. بسبب هذا النوع من التوقف/البدء في التشغيل، تُعتبر مكيفات الهواء غير المزودة بعاكس أقل في كفاءة استهلاك الطاقة من تلك المزودة بعاكس.

تستخدم مكيفات الهواء بعاكس ضاغطًا يخضع للتحكم بعاكس يعدل سرعته لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة، ما يؤدي إلى عدة مزايا مثل الاستخدام الأقل للطاقة، والتبريد والتدفئة الأكثر اتساقًا، وعمر التشغيل الأطول بالمقارنة مع وحدات مكيفات الهواء التقليدية.