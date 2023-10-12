أطعمة ذات أشكال جذابة تلفت انتباهك!

يجعلنا اهتمامنا الزائد بمظهر الأطعمة أحيانًا نتجاهل طعمها الساحر، فالأطعمة ذات المظهر غير المثالي تكون لذيذة تمامًا. وهو السبب في هدر حوالي 30% من الطعام الذي ننتجه. كلما تركنا تفاحة ذات شكل غريب، نضيع موارد ثمينة مثلها مثل الماء والأرض والوقود. عندما يتعفن الطعام المهمل، يطلق غاز الميثان، الذي يساهم بأكثر من عشرين مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين عالمنا. فلنستهلك هذه الأطعمة ذات الشكل غير المثالي.