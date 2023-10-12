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تعرّف على جاك، الذي يختار الأفضل دائمًا!
جاك هو مزارع ريفي عادي، يتخذ قرارات صغيرة ولكنها مفيدة، من أجل عالم أفضل. تبدو اختياراته لشراء الفاكهة غير مثالية من ناحية مظهرها بالرغم من طعمها الرائع الذي يسعده تذوقها- هل تستطيع معرفة السبب؟
أطعمة ذات أشكال جذابة تلفت انتباهك!
يجعلنا اهتمامنا الزائد بمظهر الأطعمة أحيانًا نتجاهل طعمها الساحر، فالأطعمة ذات المظهر غير المثالي تكون لذيذة تمامًا. وهو السبب في هدر حوالي 30% من الطعام الذي ننتجه. كلما تركنا تفاحة ذات شكل غريب، نضيع موارد ثمينة مثلها مثل الماء والأرض والوقود. عندما يتعفن الطعام المهمل، يطلق غاز الميثان، الذي يساهم بأكثر من عشرين مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين عالمنا. فلنستهلك هذه الأطعمة ذات الشكل غير المثالي.
اكتشف لذة الفواكه غير المثالية
نكهات غنية وفوائد صحية عديدة
ربما لم يفز بأيّ جائزة، ولكن يا ألهي كم هو مغذّي. عادةُ ما يختلف الشّكل عن الجودة. هذا الطّعام لذيذ بما فيه الكفاية ومليء بالمغذيّات. اكتشف متعة مختلفة في الفاكهة غير المثاليّة.
ابتكر أطباقًا مميزة باستخدام الفواكه غير المثالية
ماذا عن شراب شاي منعش من ورد التفاح غير المثالي؟ كلّ تفاحة تجاهلتها قد تكون اكتشافك اللذيذ التالي. ابحث عن واحدة في ثلّاجتك وحوّلها إلى شاي ورد التفّاح المبهج. لم يكن الوقوف ضد إهدار الطّعام بهذه اللذّة. هل أنت جاهز لتجربته؟
خيارات طازجة، إمكانيّات متألّقة.
تغسل من كل مكان. تغسل كل شي. البخار يساعد على تقليل بقع الماء لتتمتّع بنظافة صحيّة ومتألّقة.
تبخّر صحونك. تمسح الفوضى.
الطريقة الفضلى للمعدات نظيف.
بفضل الأذرع متعددة الحركة ونفّاثات الضغط العال
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