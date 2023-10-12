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الخيارات الأفضل تجعل العالم أفضل.

خيارات صغيرة، تأثيرات كبيرة.

شاهد الفيديو.

تعرّف على جاك، الذي يختار الأفضل دائمًا!

جاك هو مزارع ريفي عادي، يتخذ قرارات صغيرة ولكنها مفيدة، من أجل عالم أفضل. تبدو اختياراته لشراء الفاكهة غير مثالية من ناحية مظهرها بالرغم من طعمها الرائع الذي يسعده تذوقها- هل تستطيع معرفة السبب؟

أطعمة ذات أشكال جذابة تلفت انتباهك!

يجعلنا اهتمامنا الزائد بمظهر الأطعمة أحيانًا نتجاهل طعمها الساحر، فالأطعمة ذات المظهر غير المثالي تكون لذيذة تمامًا. وهو السبب في هدر حوالي 30% من الطعام الذي ننتجه. كلما تركنا تفاحة ذات شكل غريب، نضيع موارد ثمينة مثلها مثل الماء والأرض والوقود. عندما يتعفن الطعام المهمل، يطلق غاز الميثان، الذي يساهم بأكثر من عشرين مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين عالمنا. فلنستهلك هذه الأطعمة ذات الشكل غير المثالي.

أطعمة ذات أشكال جذابة تلفت انتباهك!

اكتشف لذة الفواكه غير المثالية

رجل يحمل فاكهة مشوهة وغير جذابة رجل يحمل فاكهة مشوهة وغير جذابة

نكهات غنية وفوائد صحية عديدة

ربما لم يفز بأيّ جائزة، ولكن يا ألهي كم هو مغذّي. عادةُ ما يختلف الشّكل عن الجودة. هذا الطّعام لذيذ بما فيه الكفاية ومليء بالمغذيّات. اكتشف متعة مختلفة في الفاكهة غير المثاليّة.

رجل يحمل أطباقًا من الفواكه والخضروات المشوهة وغير الجذابة رجل يحمل أطباقًا من الفواكه والخضروات المشوهة وغير الجذابة

ابتكر أطباقًا مميزة باستخدام الفواكه غير المثالية

ماذا عن شراب شاي منعش من ورد التفاح غير المثالي؟ كلّ تفاحة تجاهلتها قد تكون اكتشافك اللذيذ التالي. ابحث عن واحدة في ثلّاجتك وحوّلها إلى شاي ورد التفّاح المبهج. لم يكن الوقوف ضد إهدار الطّعام بهذه اللذّة. هل أنت جاهز لتجربته؟

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تحويل الفواكه غير الجذابة إلى شاي التفاح اللذيذ تحويل الفواكه غير الجذابة إلى شاي التفاح اللذيذ

خيارات طازجة، إمكانيّات متألّقة.

تغسل من كل مكان. تغسل كل شي. البخار يساعد على تقليل بقع الماء لتتمتّع بنظافة صحيّة ومتألّقة.

تبخّر صحونك. تمسح الفوضى. الطريقة الفضلى للمعدات نظيف. بفضل الأذرع متعددة الحركة ونفّاثات الضغط العال

طرقتين لرؤية ما بالدّاخل! يسمح لك بأخذ نظرة من الدّاخل ويحافظ على الهواء البارد محبوسُا في الدّاخل. إل جي انستافيو يجعل طعامك أبرد وأنضر وتخافظ عليه لمدّة أطول

الطّريقة الأفضل لطعم طازج… تعطي تقنية التبريد الخطّي من إل جي لقمة طازجة

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ثلاجة 26.7 قدم مكعب من إل جي Instaview ، باب جنبا الى جنب، أسود غير لامع، تدفق هواء متعدد، Wi-Fi، ThinQ

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25,999ريال حفظ 12,500 ر.س.

13,499ريال

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DFB325HS

14 مكان إعداد غسالة صحون ، لون نوبل الصلب ، سمارت راك بلاس ، ترو ستيم ، انفرتر درايف درايف موتور ، كواد واش

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6,599ريال حفظ2,600 ر.س.

3,999 ريال

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DFB425FP

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6,099ريال حفظ2,400 ر.س.

3,699 ريال

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