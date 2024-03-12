اللوح الرقمي للأشعة السينية من إل جي قياس 14 2023

*تضم الفئة IP68 مستوى المواد الصلبة 6 (عزل الغبار: لا يمكن للغبار أن يدخل، ومستوى المواد الصلبة 8.

*تم اختبارها في ظروف معملية تحت التحكم بتصنيف IP68. عازلة للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. جفف قبل الاستخدام. لا تشحن مع وجود البلل.

**أقصى حمولة إجمالية موحدة وأقصى حمولة نقطة عند الاختبار لمدة 60 ثانية.

***اختبار السقوط IEC 60601-1 في بيئة معملية تحت التحكم يمكن أن يختلف عن الوضع الفعلي للاستخدام.

****تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

*****قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.