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اللوح الرقمي للأشعة السينية من إل جي قياس 14 2023

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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اللوح الرقمي للأشعة السينية من إل جي قياس 14 2023

14HQ701G-B

اللوح الرقمي للأشعة السينية من إل جي قياس 14 2023

Front view
LG Digital X-ray Detector with a-Si TFT.

الأداة الرقمية لاكتشاف الأشعة السينية من LG بشاشة a-Si TFT.

*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

شاشة TFT من سيليكون غير متبلور

 

احصل على صور شفافة

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x-ray image 2.
x-ray image 3.
x-ray image 4.
x-ray image 5.
x-ray image 6.

*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

تصميم متين.

IP68*
400 كجم**

الحد الأقصى الحمولة الموحدة

 

200 كجم**

الحد الأقصى حمولة النقطة

 

1.5 م***

الحد الأقصى ارتفاع السقوط

*تضم الفئة IP68 مستوى المواد الصلبة 6 (عزل الغبار: لا يمكن للغبار أن يدخل، ومستوى المواد الصلبة 8.

*تم اختبارها في ظروف معملية تحت التحكم بتصنيف IP68. عازلة للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. جفف قبل الاستخدام. لا تشحن مع وجود البلل.

**أقصى حمولة إجمالية موحدة وأقصى حمولة نقطة عند الاختبار لمدة 60 ثانية.

***اختبار السقوط IEC 60601-1 في بيئة معملية تحت التحكم يمكن أن يختلف عن الوضع الفعلي للاستخدام.

****تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

*****قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

إمكانية التنقل بكفاءة

هيكل خفيف الوزن (3.2 كجم (7.1 أرطال)) بشطب رباعي الجوانب.

هيكل من الكربون والمغنيسيوم

 

هيكل خفيف الوزن (3.2 كجم (7.1 أرطال)) بشطب رباعي الجوانب.

*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

 

استخدام غير منقطع لأوقات التشغيل الممتدة

بطارية تدوم طويلاً لمدة تصل إلى 7.5 ساعة.

التبديل مع التشغيل لمدة تصل إلى دقيقة

*300 لقطة/7.5 ساعة تحت ظروف وقت التدوير لمدة 90 ثانية.

**مدة الاستخدام الفعلي للبطارية والأداء قد يختلفان على حسب اتصال الشبكة واستخدام التطبيق..
***تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين

****قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

راحة أرقى

مراقبة حالة الجهاز عبر لوحة عرض OLED.

شاشة عرض مدمجة بتقنية OLED

 

مراقبة حالة الجهاز عبر لوحة عرض OLED.

1.5 ث (سلكي) / 2 ث (لاسلكي)

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سرعة بث عالية للصور الكاملة.

التخزين الموضعي

 

التخزين في الأداة الرقمية لكشف أشعة X.

*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.

**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.

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