يتميز محرك Direct Drive Fan Motor بالضغط الساكن العالي، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الضغط الكهرومغناطيسي. وهو سهل الإدارة لأنه لا يحتاج إلى تشحيم منتظم، ويمكن ضبط عدد الدورات في الدقيقة عبر جهاز التحكم عن بُعد.