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تدفق هواء دائري 360 درجة بشكل ممتاز

Round Cassette

LG Round Cassette دائري الشكل يوفر تدفق هواء بزاوية 360 درجة في جميع الاتجاهات، مما يؤدي إلى تدفق الهواء البارد في كل متر من المساحة.

LG Round Cassette مُثبَّت في وسط غرفة ذات أسقف عالية مُضاءة بنور الشمس، حيث يمزج التصميم العصري مع اللمسات الخشبية الأنيقة للغرفة وتجهيزات الإضاءة الكبيرة المعلقة.

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لما عليك اختيار LG Round Cassette

تصميم دائري أنيق

تدفق هواء بزاوية 360 درجة

تشغيل يتسم بالهدوء

تثبيت سهل

تصميم دائري أنيق

LG Round Cassette ذو الشكل الجميل يقدم لك مساحة أكثر فخامة وجاذبية. مع انخفاض ارتفاع الجسم بنسبة 10% تقريبً<ا1)، مما يجعل الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعًا.

LG Round Cassette معروض بأناقة في مساحة مكتبية عصرية، حيث يتميز بتصميمه الدائري المميز الذي يمتزج بسلاسة مع جماليات الديكور الداخلي الخشبي والخرساني المعاصر.

1. إن ارتفاع هيكل LG Round Cassette (330 مم) أقل من ارتفاع الطراز المنافس المماثل (365 مم).

حجم نحيف وصغير

يقلل LG Round Cassette من ارتفاع هيكله إلى 330 مم، مما يتيح للمساحة الداخلية الحفاظ على الإحساس بالاتساع.

تصميم يوفر الحد الأدنى من التعرض

يُخفي LG Round Cassette المكونات الثقيلة خلف سطح أملس لتوفير مظهر جمالي انسيابي لغرفة المعيشة. 

تحكم في الريشة بـ 6 مستويات

تتيح الريشات الكريستال تحكمًا دقيقًا بـ 6 مستويات لتدوير تدفق الهواء البارد والدافئ في كل الاتجاهات.

تدفق هواء دائري مثالي بزاوية 360 درجة

يغطي LG Round Cassette مساحة كبيرة بفضل شكله الدائري المثالي. بالإضافة إلى أن تدفق الهواء القوي واتجاه الهواء المفصّل يعملان على نشر الهواء بشكل متساوٍ وواسع النطاق. من الأسهل بكثير الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة بسبب التبريد الأسرع بنسبة 30%2). 3)، 4)

يُعرض LG Round Cassette مع خلفية ديناميكية زرقاء شعاعية للتأكيد على تصميمه الدائري المثالي لتدفق الهواء الدائري بزاوية 360 درجة، إلى جانب أيقونات تبرز قدراته على التبريد الدقيق والسريع.

2. البيئة الاختبار: الارتفاع 3.2 متر، 14.5 كيلوواط، وضع التبريد، معدل تدفق عالٍ، اتجاه تدفق الهواء الأفقي.

3. بناءً على نتائج الاختبار من غرفة LG.

4. قد يختلف الأداء الفعلي للمنتج حسب بيئة الاستخدام.

تشغيل هادئ وتدفق هواء قوي

مع المروحة ثلاثية الأبعاد الكاملة، يرتفع معدل تدفق الهواء بنسبة 5% مقارنةً بـ 4-way cassette التقليدي. إلى جانب ذلك، يتم تقليل مستوى ضوضاء التشغيل إلى 39 ديسيبل (A)5)، مما يخلق جوًا مريحًا وأكثر هدوءًا.

عند تثبيته على سقف المكتبة، يتميز LG Round Cassette بمستوى ضوضاء منخفض يبلغ 39 ديسيبل، وهو أهدأ من المكتبة عند 40 ديسيبل، مما يجعله مثاليًا للبيئات التي تتطلب الحد الأدنى من التشويش الصوتي.

5. يتم قياس مستوى الضجيج عند معدل تدفق منخفض يبلغ 14.5 كيلوواط. 

سهولة التثبيت والصيانة

يتم توصيل أنابيب التصريف وأنابيب التبريد في نفس الاتجاه والموضع، مما يتيح التركيب السريع والسهل. من خلال وضع صندوق التحكم على السطح الخارجي للمنتج، يمكن للقائمين بالتركيب تقديم الخدمات بسهولة أكبر. 

يقوم أحد الفنيين بتركيب LG Round Cassette بسهولة، والذي يتميز بصندوق تحكم خارجي وأنبوبين متحاذيين مثبتين على سقف رمادي في بيئة داخلية حديثة.

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