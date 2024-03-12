Round Cassette

مع المروحة ثلاثية الأبعاد الكاملة، يرتفع معدل تدفق الهواء بنسبة 5% مقارنةً بـ 4-way cassette التقليدي. إلى جانب ذلك، يتم تقليل مستوى ضوضاء التشغيل إلى 39 ديسيبل (A)5)، مما يخلق جوًا مريحًا وأكثر هدوءًا.