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تدفق هواء دائري 360 درجة بشكل ممتاز
Round Cassette
LG Round Cassette دائري الشكل يوفر تدفق هواء بزاوية 360 درجة في جميع الاتجاهات، مما يؤدي إلى تدفق الهواء البارد في كل متر من المساحة.
لما عليك اختيار LG Round Cassette
تصميم دائري أنيق
LG Round Cassette ذو الشكل الجميل يقدم لك مساحة أكثر فخامة وجاذبية. مع انخفاض ارتفاع الجسم بنسبة 10% تقريبً<ا1)، مما يجعل الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعًا.
1. إن ارتفاع هيكل LG Round Cassette (330 مم) أقل من ارتفاع الطراز المنافس المماثل (365 مم).
حجم نحيف وصغير
يقلل LG Round Cassette من ارتفاع هيكله إلى 330 مم، مما يتيح للمساحة الداخلية الحفاظ على الإحساس بالاتساع.
تصميم يوفر الحد الأدنى من التعرض
يُخفي LG Round Cassette المكونات الثقيلة خلف سطح أملس لتوفير مظهر جمالي انسيابي لغرفة المعيشة.
تدفق هواء دائري مثالي بزاوية 360 درجة
يغطي LG Round Cassette مساحة كبيرة بفضل شكله الدائري المثالي. بالإضافة إلى أن تدفق الهواء القوي واتجاه الهواء المفصّل يعملان على نشر الهواء بشكل متساوٍ وواسع النطاق. من الأسهل بكثير الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة بسبب التبريد الأسرع بنسبة 30%2). 3)، 4)
2. البيئة الاختبار: الارتفاع 3.2 متر، 14.5 كيلوواط، وضع التبريد، معدل تدفق عالٍ، اتجاه تدفق الهواء الأفقي.
3. بناءً على نتائج الاختبار من غرفة LG.
4. قد يختلف الأداء الفعلي للمنتج حسب بيئة الاستخدام.
تشغيل هادئ وتدفق هواء قوي
مع المروحة ثلاثية الأبعاد الكاملة، يرتفع معدل تدفق الهواء بنسبة 5% مقارنةً بـ 4-way cassette التقليدي. إلى جانب ذلك، يتم تقليل مستوى ضوضاء التشغيل إلى 39 ديسيبل (A)5)، مما يخلق جوًا مريحًا وأكثر هدوءًا.
5. يتم قياس مستوى الضجيج عند معدل تدفق منخفض يبلغ 14.5 كيلوواط.
سهولة التثبيت والصيانة
يتم توصيل أنابيب التصريف وأنابيب التبريد في نفس الاتجاه والموضع، مما يتيح التركيب السريع والسهل. من خلال وضع صندوق التحكم على السطح الخارجي للمنتج، يمكن للقائمين بالتركيب تقديم الخدمات بسهولة أكبر.