About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
مكيف دولابي ( ديلوكس) 48000 btu , بارد فقط

المواصفات

مراجعات

الدعم

مكيف دولابي ( ديلوكس) 48000 btu , بارد فقط

APQ55GT3E4

مكيف دولابي ( ديلوكس) 48000 btu , بارد فقط

مكيف عمودي بعاكس (فاخر)، 48000 وحدة حرارية بريطانية، تبريد فقط
طباعة

كل المواصفات

الداخلية

مصدر الإمداد بالطاقة (فولط، طور، هرتز)

230/1/60

دخل الطاقة (واط)

1x200

تيار التشغيل (أمبير)

0.91

لون الحاوية

440x1,840x590

الأبعاد (الهيكل) (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

17-5/16x72-7/16x23-7/32

الأبعاد (الهيكل) (العرض × الارتفاع × العمق) (بوصة)

47 (103.6)

صافي الوزن (الهيكل) (كجم (رطل))

(67x32x2)

المبادل الحراري ((صف × عمود × الريشة في البوصة) × عدد)

0.44 (4.74)

المبادل الحراري (منطقة الوجه) م2 (قدم2)

Sirocco

مروحة (النوع)

24.0/28.0/33.0/37.0

مروحة (معدل تدفق الهواء) (الجانب الأيسر/مرتفع/متوسط/منخفض) (م3/دقيقة)

848/989/1,165/1,307

مروحة (معدل تدفق الهواء) (الجانب الأيسر/مرتفع/متوسط/منخفض) (قدم3/الدقيقة)

BLDC الخارجية

محرك المروحة (النوع)

1x140

محرك المروحة (الإخراج) (عدد × واط)

5.2 (11.0)

معدل إزالة الرطوبة (l/ساعة (نقاط/ساعة))

54/51/49/47

توصيل الأنابيب (السائل) (ملم (بوصة))

9.52 (3/8) Ø

توصيل الأنابيب (الغاز) (ملم (بوصة))

19.05 (3/4) Ø

توصيل الأنابيب (التصريف (O.D./I.D.)) (مم)

21.0/17.0 Ø

أجهزة السلامة

منصهر

كابل الطاقة والتوصيل (بما في ذلك التوصيل الأرضي) (العدد × مم2 (AWG))

4C x 0.75‏ (18)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا