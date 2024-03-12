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موقع التركيب
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
الخطوة 1
إزالة درج الخضار الطازجة وإعادة تركيبه
قم بإزالة محتويات الدرج.
أمسك مقبض درج الخضروات واسحبه برفق للخارج حتى يتوقف الدرج تمامًا.
الخطوة 2
ارفع درج الخضروات برفق واسحبه للخارج لإزالته بسهولة.
الخطوة 3
قم بتركيب درج الخضروات بالترتيب العكسي الذي أزلته به.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
عامة
-
رقم القطعة
AJP73394804
الأبعاد والأوزان
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أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
675 × 225 × 270
-
الوزن الصافي (جم)
1553
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