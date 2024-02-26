لنفترض أنك تقوم بتسخين طعامك بعد يوم طويل من العمل باستخدام الميكروويف الخاص بك، وبمجرد إصدار صوت تنبيه، فإنك تسارع إلى إخراج الوعاء، ولكنك تسكب بعض الطعام على الدرج الخاص به عن طريق الخطأ. ثم تتذمر، ولا تريد التنظيف، بل تستمتع بطبقك. لذلك، عليك تجاهل الانسكاب والمضي قدمًا في يومك.

هل حدث هذا لك أو لأفراد عائلتك من قبل؟ سينتهي بك الأمر بميكروويف متسخ وتنبعث منه رائحة كريهة مما يتسبب في فقدان شهيتك.

تابع قراءة هذه المقالة لتتعلم كيفية تنظيف الميكروويف الخاص بك، واكتشف ما الذي يجعل أجهزة الميكروويف المنفردة من إل جي سهلة التنظيف على وجه التحديد، واستكشف الميزات التي تجعلها الأفضل في السوق.

كيف أنظف الميكروويف؟

إنْ كنت تتساءل عن طريقة تنظيف الميكروويف من الداخل، كل ما عليك فعله هو إحضار الآتي:

● اسفنجة نظيفة ومبللة.

● وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

● كوبان من الماء.

● صابون غسيل الصحون.

● فوطتان للاستخدام في المطبخ، نظيفتان وجافتان.

● منظّف متعدد الأغراض.

● أما لتنظيف الميكروويف من الروائح، تحتاج أيضاً إلى نصف كوب من عصير الليمون.

الآن وقد أحضرت كل ما تحتاج إليه، إليك طريقة تنظيف الميكروويف الخاص بك بخطوات سريعة وبسيطة:

1. نظّف البقع وقم بإزالة الفتات التي لم يمضِ عليها الكثير من الوقت، مستخدماً الاسفنجة المبللة.

2. بعد أنْ تسكب كوبين من الماء في وعاء، ضعه في الميكروويف.

3. سخّن الماء حتى يغلي ويصدر عنه البخار.

4. أما عن طريقة تنظيف الميكروويف من الروائح، فكل ما عليك فعله هو إضافة نصف كوب من عصير الليمون لطبق من الماء قبل وضع الوعاء داخل الميكروويف.

5. دع بخار الماء يذيب جزيئات الطعام لمدة خمس دقائق، ثم قم بإزالة الانسكابات والفتات القديمة.

6. أخرج الوعاء وقم بإزالة القرص حتى تنظفه مستخدماً صابون الأطباق، ثم دعه ليجف قبل أنْ ترجعه مكانه.

7. استخدم الاسفنجة المبللة حتى تمسح وتنظف الداخل.

8. رش الميكروويف من الخارج باستخدام المنظف متعدّد الاستخدامات وامسحه.