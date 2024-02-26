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كيفية تنظيف الميكروويف المنفرد الخاص بك
February 26, 2024
لنفترض أنك تقوم بتسخين طعامك بعد يوم طويل من العمل باستخدام الميكروويف الخاص بك، وبمجرد إصدار صوت تنبيه، فإنك تسارع إلى إخراج الوعاء، ولكنك تسكب بعض الطعام على الدرج الخاص به عن طريق الخطأ. ثم تتذمر، ولا تريد التنظيف، بل تستمتع بطبقك. لذلك، عليك تجاهل الانسكاب والمضي قدمًا في يومك.
هل حدث هذا لك أو لأفراد عائلتك من قبل؟ سينتهي بك الأمر بميكروويف متسخ وتنبعث منه رائحة كريهة مما يتسبب في فقدان شهيتك.
تابع قراءة هذه المقالة لتتعلم كيفية تنظيف الميكروويف الخاص بك، واكتشف ما الذي يجعل أجهزة الميكروويف المنفردة من إل جي سهلة التنظيف على وجه التحديد، واستكشف الميزات التي تجعلها الأفضل في السوق.
كيف أنظف الميكروويف؟
إنْ كنت تتساءل عن طريقة تنظيف الميكروويف من الداخل، كل ما عليك فعله هو إحضار الآتي:
● اسفنجة نظيفة ومبللة.
● وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
● كوبان من الماء.
● صابون غسيل الصحون.
● فوطتان للاستخدام في المطبخ، نظيفتان وجافتان.
● منظّف متعدد الأغراض.
● أما لتنظيف الميكروويف من الروائح، تحتاج أيضاً إلى نصف كوب من عصير الليمون.
الآن وقد أحضرت كل ما تحتاج إليه، إليك طريقة تنظيف الميكروويف الخاص بك بخطوات سريعة وبسيطة:
1. نظّف البقع وقم بإزالة الفتات التي لم يمضِ عليها الكثير من الوقت، مستخدماً الاسفنجة المبللة.
2. بعد أنْ تسكب كوبين من الماء في وعاء، ضعه في الميكروويف.
3. سخّن الماء حتى يغلي ويصدر عنه البخار.
4. أما عن طريقة تنظيف الميكروويف من الروائح، فكل ما عليك فعله هو إضافة نصف كوب من عصير الليمون لطبق من الماء قبل وضع الوعاء داخل الميكروويف.
5. دع بخار الماء يذيب جزيئات الطعام لمدة خمس دقائق، ثم قم بإزالة الانسكابات والفتات القديمة.
6. أخرج الوعاء وقم بإزالة القرص حتى تنظفه مستخدماً صابون الأطباق، ثم دعه ليجف قبل أنْ ترجعه مكانه.
7. استخدم الاسفنجة المبللة حتى تمسح وتنظف الداخل.
8. رش الميكروويف من الخارج باستخدام المنظف متعدّد الاستخدامات وامسحه.
طريقة تنظيف الميكروويف الفردي من إل جي
إنّ تنظيف فرن الميكروويف الفردي من إل جي لا يختلف عن تنظيف أي ميكروويف آخر، إنّ هذه الأفران مُصممة لتكون سهلة الاستخدام وسهلة التنظيف، وذلك من خلال الخصائص التالية:
● القرص الدوار المستقر
في حال لم يكن القرص الدوار في الميكروويف مستقراً وثابتاً، فأنت تغامر في كل مرة تضع عليه أو تأخذ صحنك منه، حيث أنّ حركة واحدة خاطئة ستجعلك تسكب بعض طعامك على القرص.
تحرص إل جي على توفير الراحة لك، حيث تقدم لك ميكروويفًا منفردًا مع قرص دوار ثابت لا يجعل وضع الوعاء عليه مغامرة.
● حجم أصغر، سعة أكبر
تتميز أجهزة الميكروويف المنفردة من LG بأنها صغيرة الحجم، لذا يمكنك وضعها بشكل مريح في مطبخك أينما تراه مناسبًا. لكن لا تقلل من حجمها الصغير لقدرتها الكبيرة. لذا، كن مطمئنًا أن أي طبق لديك في يدك سوف يتناسب بسهولة مع داخله.
قد تتساءل الآن، ما علاقة الحجم والسعة بالتنظيف السهل؟
عند وضع طبق في ميكروويف صغير ذو سعة كبيرة، سيوضع الطبق بشكل مثالي على القرص الدوار مما يترك مساحة صغيرة له للانزلاق على اليسار واليمين.
تضمن السعة الكبيرة والحجم الصغير والقرص الدوار المستقر عدم انسكاب الطعام لتنظيفه من المقام الأول!
● تقنية EasyClean
بفضل تقنية EasyClean، تم تصميم القرص الدوار ليكون مضادًا للبكتيريا بنسبة 99.99%، مما يجعله سهل التنظيف للغاية بغض النظر عن مدى صعوبة الانسكابات والفتات.
خصائص الطهي في الميكروويف الفردي
1. التبخير
تعمل أفران الميكروويف المنفردة من إل جي على تسهيل طهي الخضار المفضلة لديك بسرعة حتى تتمكن من الاستمتاع بوجبة خفيفة صحية، مما لا يترك لك أي عذر لتكون كسولًا وتتناول وجبة كيس من رقائق البطاطس الخفيفة.
2. التخمير
تتميز أفران الميكروويف المنفردة من إل جي أيضًا بالطهي على درجة حرارة منخفضة، مما يجعل من السهل تحضير الزبادي محلي الصنع لمرافقة الوجبات الخفيفة والأطباق الرئيسية.
إذا كنت مهتمًا بتناول الأطعمة العضوية، فلا بد من اقتناء أجهزة الميكروويف المنفردة من إل جي.
3. إزالة الجليد والتسخين المتساوي
هل مررت بأيام عدت فيها إلى المنزل بعد العمل وأنت تشعر بالإرهاق والقلق بشأن إعداد العشاء؟ مع أفران الميكروويف المنفردة من إل جي، لا داعي للقلق بعد الآن. يمكنه تذويب أي طعام مجمد تحتاجه، مما يوفر لك الوقت الذي كنت ستقضيه في انتظار تذويبه.
مع أفران الميكروويف المنفردة من إل جي، ليست هناك حاجة لإخراج شريحة اللحم أو الدجاج من الثلاجة قبل ساعات من احتياجك إليها. بسهولة، يمكنك تسخين بقايا الطعام الخاصة بك عندما لا ترغب في الطهي. سيقوم الميكروويف المنفرد من إل جي بتسخين الطعام بالتساوي بحيث تكون كل قضمة لذيذة مثل الأخيرة.
الميكروويف الفردي: سهولة التنظيف والطهو
هل جدولك مزدحم عادة؟ ليس لديك الوقت الكافي للطهي والتنظيف؟ هل أنت في حاجة ماسة إلى الأجهزة المنزلية لتجعل حياتك أسهل وأكثر راحة؟
إل جي هو بالضبط ما تحتاجه!
استثمر في الميكروويف الفردي من إل جي واستمتع بميزاته من سهولة التنظيف، والمساعدة على تسخين طعامك بالتساوي، وتذويب أي عنصر وتبخيره في وقت قصير. ستقضي وقتًا أقل في التنظيف والطهي باستخدام ميكروويف إل جي المنفرد وستركز أكثر على الأشياء التي تحبها وتستمتع بها!
!Life's Good, LG