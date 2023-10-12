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شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain

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شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain

27QP88D-BS

شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain

LG QHD Monitor Ergo Dual

شاشة Ergo المزدوجة من LG بدقة QHD مصممة لتلبية احتياجاتك

صممت لتلائم جميع احتياجاتك

عزز إنتاجيتك من خلال الابتكارات الجديدة لبيئة العمل المريحة ومكان العمل.

جودة صورة مذهلة

  • 2560 x‏ 1440 QHD IPS
  • sRGB 99% (نموذجي) & HDR10

بيئة العمل

  • حامل Ergo Dual Stand مع مشبك على شكل حرف C وحلقة تثبيت
  • حركات مختلفة لشاشة Dual Display

توافق سلس

  •   Daisy Chain (USB Type-C™ / DisplayPort)
  • USB Type-C™

حامل Ergo Dual Stand

حركات متعددة لشاشة Dual Display

توفر المرونة المحسنة لحامل Ergo Dual Stand المزدوج إمكانية تعديل مريحة وموسعة للتمديد والسحب والدوران والارتفاع والإمالة بالإضافة إلى وضعيات مثل "شاشتان جنبًا إلى جنب" و"شاشة في الوضع الطولي" و"شاشتان فوق بعضهما" و"شاشتان فوق بعضهما مع ميلان" بالإضافة إلى توفير الإنتاجية العالية مع زيادة تركيز المستخدم وانغماسه.

تتيح الشاشة التغيير من العرض الأفقي إلى العرض الرأسي بمحور 90 درجة

المحور
90 درجة

حامل قابل للإمالة في نطاق -30 درجة إلى 35 درجة

الإمالة
-30درجة~35درجة

يسمح الحامل بتعديل الارتفاع المرن حتى 150 ملم

الارتفاع
150 ملم

تُمكِنك الشاشة من العثور على زوايا مشاهدة مريحة مع حامل شاشة دوّار من -335 إلى +335 درجة

دوران
-335 درجة ~ 335 درجة

ذراع قابل للسحب والتمديد يسمح لك بتقريب الشاشة أو إبعادها حتى 210 ملم

التوسع/الانكماش
210 ملم

شاشتان فوق بعضهما مع ميلان

المحور

شاشة في الوضع الطولي

جنبًا إلى جنب

شاشة QHD IPS مقاس 27 بوصة: جودة صورة رائعة، شاشة QHD IPS مقاس 27 بوصة، sRGB 99% (قياسي)، HDR10.
شاشة QHD IPS Display مقاس 27 بوصة

جودة صورة مذهلة، مناسب لعملك

تقوم شاشة IPS مقاس 27 بوصة بدقة QHD (2560x1440) بإعادة إنتاج صور مفصلة وألوان دقيقة مع sRGB 99% (قياسي) بزوايا واسعة. وتقدم HDR10 تجربة بصرية مثيرة وديناميكية غامرة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

لماذا تحتاج إلى شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual لأوضاع عملك

تساعد شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual على تعزيز الإنتاجية من خلال إنشاء وضعية مريحة ومستقرة.

مشهد لموظف مكتب يعمل على شاشة Ergo Dual


موظف مكتب

يمكنك التركيز على إكمال المهام بدقة وكفاءة باستخدام الشاشات المزدوجة مع الحفاظ على الوضع الصحيح باستخدام حامل Ergo Stand.

مشهد لمطور يعمل على شاشة Ergo Dual


للمطورين

إن إبقاء إحدى الشاشتين في الاتجاه الرأسي والأخرى في الوضع الأفقي يمكن
أن يزيد من راحة العمل.

شاشة Ergo Dual مناسبة للاستخدام من قبل منشيء المحتوى ومقدمي البث المباشر


لمنشيء المحتوى ومقدمي البث المباشر

باستخدام الشاشات المزدوجة، يمكنك العمل على المحتوى باستخدام شاشة واحدة والحفاظ على العرض للمراقبة على الشاشة الأخرى لتحسين العمل والتواصل.

شاشة Ergo Dual لتحليل سريع وسهل لمزيد من المعلومات

للاستخدامات المالية  

باستخدام الشاشات المزدوجة، يمكنك إجراء تحليلك بشكل أسرع عن طريق التحقق من المزيد من المعلومات بسهولة.

™USB-type C مع DP Daisy Chain

 

Daisy Chain للاستخدام الحقيقي للشاشة المزدوجة True Dual

بفضل ™USB Type-C وDisplayPort، تدعم شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual إعداد Daisy Chain. لذلك، يمكنك إنشاء محطة عمل منتجة عن طريق توصيل الشاشات المزدوجة Dual وجهاز كمبيوتر محمول باستخدام كابل إمداد طاقة وكابل ™USB Type-C. باستخدام تقنية ™USB-C، يمكنك شحن الكمبيوتر المحمول المتصل، أثناء نقل الشاشة والبيانات في وقت واحد.

تسمح لك شاشة Ergo Dual بتوصيل الشاشات المزدوجة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لإنشاء محطة عمل منتجة.

*يمكن توصيله عبر كابل ™USB Type-C وكابل DisplayPort المرفق مع العبوة.

*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ ™USB-C لتوصيل الشاشة.

*هذه الميزة “غير” متوافقة مع أجهزة Mac التي تحتوي على شريحة Apple M1.

وحدة محطة عمل مريحة ومرنة

تثبيت سهل

 

إن مشبك *C-Clamp & Grommet المُعاد تصميمه يجعل تثبيت الشاشة سهلاً دون تغيير أو تعديل بيئة مكتبك. مع التثبيت بنقرة واحدة، يمكنك تثبيت الحامل على الفور، دون استخدام أدوات معقدة.

*لتثبيت حامل Ergo على الطاولة، يجب أن يكون سمكها أقل من 75 ملم (2.9 بوصة) حتى يمكن تثبيت المشبك بها (C-Clamp) أو أن يكون حجم فتحة الطاولة أكبر من 45 ملم (1.7 بوصة) لتناسب حلقة التثبيت (Grommet).

استخدم مساحة مكتبك بالكامل باستخدام حامل Ergo Stand

لإعداد الشاشة المزدوجة، يلزم وجود مساحة أكبر بمرتين مقارنة بالمساحة الموجودة. استخدم Ergo Dual Stand وميزات التثبيت السهل لتعيين العناصر المختلفة التي تحتاجها للعمل في مساحتك الحالية بشكل مريح.
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27QP88D-BS

شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain