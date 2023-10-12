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شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain
جودة صورة مذهلة
- 2560 x 1440 QHD IPS
- sRGB 99% (نموذجي) & HDR10
بيئة العمل
- حامل Ergo Dual Stand مع مشبك على شكل حرف C وحلقة تثبيت
- حركات مختلفة لشاشة Dual Display
توافق سلس
- Daisy Chain (USB Type-C™ / DisplayPort)
- USB Type-C™
حامل Ergo Dual Stand
حركات متعددة لشاشة Dual Display
توفر المرونة المحسنة لحامل Ergo Dual Stand المزدوج إمكانية تعديل مريحة وموسعة للتمديد والسحب والدوران والارتفاع والإمالة بالإضافة إلى وضعيات مثل "شاشتان جنبًا إلى جنب" و"شاشة في الوضع الطولي" و"شاشتان فوق بعضهما" و"شاشتان فوق بعضهما مع ميلان" بالإضافة إلى توفير الإنتاجية العالية مع زيادة تركيز المستخدم وانغماسه.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
لماذا تحتاج إلى شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual لأوضاع عملك
تساعد شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual على تعزيز الإنتاجية من خلال إنشاء وضعية مريحة ومستقرة.
™USB-type C مع DP Daisy Chain
Daisy Chain للاستخدام الحقيقي للشاشة المزدوجة True Dual
بفضل ™USB Type-C وDisplayPort، تدعم شاشة LG QHD Monitor Ergo Dual إعداد Daisy Chain. لذلك، يمكنك إنشاء محطة عمل منتجة عن طريق توصيل الشاشات المزدوجة Dual وجهاز كمبيوتر محمول باستخدام كابل إمداد طاقة وكابل ™USB Type-C. باستخدام تقنية ™USB-C، يمكنك شحن الكمبيوتر المحمول المتصل، أثناء نقل الشاشة والبيانات في وقت واحد.
تسمح لك شاشة Ergo Dual بتوصيل الشاشات المزدوجة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لإنشاء محطة عمل منتجة.
*يمكن توصيله عبر كابل ™USB Type-C وكابل DisplayPort المرفق مع العبوة.
*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ ™USB-C لتوصيل الشاشة.
*هذه الميزة “غير” متوافقة مع أجهزة Mac التي تحتوي على شريحة Apple M1.
وحدة محطة عمل مريحة ومرنة
تثبيت سهل
إن مشبك *C-Clamp & Grommet المُعاد تصميمه يجعل تثبيت الشاشة سهلاً دون تغيير أو تعديل بيئة مكتبك. مع التثبيت بنقرة واحدة، يمكنك تثبيت الحامل على الفور، دون استخدام أدوات معقدة.
*لتثبيت حامل Ergo على الطاولة، يجب أن يكون سمكها أقل من 75 ملم (2.9 بوصة) حتى يمكن تثبيت المشبك بها (C-Clamp) أو أن يكون حجم فتحة الطاولة أكبر من 45 ملم (1.7 بوصة) لتناسب حلقة التثبيت (Grommet).
كل المواصفات
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27QP88D-BS
شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain