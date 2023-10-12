شاشة QHD Monitor Ergo Dual مقاس 27 بوصة مع Daisy Chain

توفر المرونة المحسنة لحامل Ergo Dual Stand المزدوج إمكانية تعديل مريحة وموسعة للتمديد والسحب والدوران والارتفاع والإمالة بالإضافة إلى وضعيات مثل "شاشتان جنبًا إلى جنب" و"شاشة في الوضع الطولي" و"شاشتان فوق بعضهما" و"شاشتان فوق بعضهما مع ميلان" بالإضافة إلى توفير الإنتاجية العالية مع زيادة تركيز المستخدم وانغماسه.