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LG UltraWide™ Monitor

يتم الآن تطبيق تقنية HDR على مختلف المحتويات. تتوافق هذه الشاشة مع HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، وتدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع التي تمكّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان المفعمة بالحيوية للمحتوى.

HDR10

تباين مفصَّل

يتم الآن تطبيق تقنية HDR على مختلف المحتويات. تتوافق هذه الشاشة مع HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، وتدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع التي تمكّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان المفعمة بالحيوية للمحتوى.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تعرض شاشة العرض التي تدعم تقنية التبديل داخل الشاشة (IPS) من LG دقة ألوان رائعة. مع زاوية مشاهدة أكثر اتساعًا، تعزز شاشة العرض التي تدعم تقنية التبديل داخل الشاشة (IPS) تغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة 99%.

تقنية التبديل داخل الشاشة (IPS) مع ألوان sRGB بنسبة 99% (المعدل النموذجي)

ألوان حقيقية ورؤية واسعة

تعرض شاشة العرض التي تدعم تقنية التبديل داخل الشاشة (IPS) من LG دقة ألوان رائعة. مع زاوية مشاهدة أكثر اتساعًا، تعزز شاشة العرض التي تدعم تقنية التبديل داخل الشاشة (IPS) تغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة 99%.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة فائقة الوضوح بالكامل بتقنية UltraWide™‎ وبنسبة 21‏:9 مقاس 29 بوصة

صورة أكبر تشاهدها، ومهام أكثر تنجزها

شاهد صورة أكبر، وأنجز قدرًا أكبر من المهام مع هذه الشاشة طراز UltraWide™‎ ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 2560 × 1080) يمكنك إنجاز مهام متعددة بكفاءة ومن دون التبديل ما بين البرامج بفضل المساحة الأكبر بنسبة 33% المتاحة للعناصر الظاهرة على الشاشة من حيث العرض مقارنةً بالشاشة ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 1920 × 1080).

شاهد صورة أكبر، وأنجز قدرًا أكبر من المهام مع هذه الشاشة طراز UltraWide™‎ ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 2560 × 1080) يمكنك إنجاز مهام متعددة بكفاءة، ومن دون التبديل ما بين البرامج بفضل المساحة الأكبر بنسبة 33% المتاحة للعناصر الظاهرة على الشاشة من حيث العرض مقارنةً بالشاشة ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 1920 × 1080).

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم شاشة العرض أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس فحسب.
وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة

التحكم بنقرات قليلة

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم شاشة العرض أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس فحسب.

*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، انقر فوق الزر "تنزيل".

*صور المنتج ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الواردتان في الفيديو مخصصتان لأغراض توضيحية فقط وقد تختلفان عن المنتج الحقيقي ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الفعلية.

*قد لا تعمل الميزات بشكل سليم بناءً على الكمبيوتر الذي يستعمله المستخدم.

منفذ USB Type-C™‎ (وضع DisplayPort بديل)

إمكانية اتصال في غاية السهولة

يتميز الطراز 29WQ600 من LG بمنفذ USB Type-C™‎ يدعم وضع DisplayPort البديل. عند استخدام كابل USB Type-C™‎، يمكن تحويل إشارات الصورة الكاملة عبر منفذ DisplayPort إلى شاشة خارجية من دون كابلات شاشة عرض مخصصة أو محولات نشطة.

يتميز الطراز 29WQ600 من LG بمنفذ USB Type-C™‎ يدعم وضع DisplayPort البديل. عند استخدام كابل USB Type-C™‎، يمكن تحويل إشارات الصورة الكاملة عبر منفذ DisplayPort إلى شاشة خارجية من دون كابلات شاشة عرض مخصصة أو محولات نشطة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*للعمل بشكل صحيح، يكون كابل usb type-c مطلوبًا (يباع بشكل منفصل).

*منفذ USB Type-C™‎ الموجود في هذه الشاشة متوافق مع الكمبيوتر المحمول والأجهزة الذكية التي تم تمكين USB Type-C™‎ (وضع DisplayPort البديل) فيها، ولا يدعم توصيل الطاقة.

تتميز شاشة العرض الانسيابية هذه بإطار قليل السُّمك على ثلاثة جوانب ولن تؤثر فيك أي مشتتات نتيجة الصور الدقيقة والواقعية للغاية في حين يقوم مكبرا الصوت الاستريو بقدرة 7 وات اللذان يدعمان تقنية MaxxAudio®‎ بإضفاء الكمال على تجربتك التي تتفاعل معها بكل حواسك.
Waves MaxxAudio®‎

نظام الصوت الذي تتفاعل معه بكل حواسك

تتميز شاشة العرض الانسيابية هذه بإطار قليل السُّمك على ثلاثة جوانب، ولن تؤثر فيك أي مشتتات نتيجة الصور الدقيقة والواقعية للغاية في حين يقوم مكبرا الصوت الاستريو بقدرة 7 وات اللذان يدعمان تقنية MaxxAudio®‎ بإضفاء الكمال على تجربتك التي تتفاعل معها بكل حواسك.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تحسين تجربتك مع الألعاب

يساعد أقصى معدل بت يبلغ 1 مللي ثانية في إضفاء السلاسة على اللعبة، ما يؤدي إلى تقليل الضبابية والظلال. يمكن للكائنات الديناميكية والسريعة الوتيرة وسط كل الأحداث أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.
تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية

سرعة لا تُصدَّق لتحقيق النصر

يساعد أقصى معدل بت يبلغ 1 مللي ثانية في إضفاء السلاسة على اللعبة، ما يؤدي إلى تقليل الضبابية والظلال. يمكن للكائنات الديناميكية والسريعة الوتيرة وسط كل الأحداث أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*يؤدي تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية في أثناء تنشيطها: تقنية AMD FreeSync™‎.

*قد يحدث الوميض في أثناء تشغيل تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية.

مع تقنية AMD FreeSync™‎، يمكن للاعبين الاستمتاع بحركة سلسة وانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الوتيرة. فهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطُّلها.

AMD FreeSync™‎

حركة سلسة وسريعة

مع تقنية AMD FreeSync™‎، يمكن للاعبين الاستمتاع بحركة سلسة وانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الوتيرة. فهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطُّلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بين وضع "OFF (إيقاف التشغيل)" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™‎.

  • التقليدي
  • مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)
Dynamic Action Sync

تفاعَل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين في استغلال اللحظة الحاسمة فورًا.

*يوضح الشكل التقليدي أن طراز LG غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل
  • ON (تشغيل)
إيقاف تشغيل مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مُثبِّت اللون الأسود اللاعبين في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يتم تفجير قنابل الضوء فيها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل
  • ON (تشغيل)
إيقاف تشغيل Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في المنتصف لتحسين دقة التصويب.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

وفر الحماية لعينيك باستخدام ميزات العناية بالعينين

يقوم وضع القارئ بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل تعب العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على أي شاشة.

يقوم وضع الأمان من الوميض بتقليص الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يساعد في تقليل إجهاد العينين. وهو يوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

وضع القارئ

يقوم وضع القارئ بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل تعب العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على أي شاشة.

الأمان من الوميض

يقوم وضع الأمان من الوميض بتقليص الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يساعد في تقليل إجهاد العينين. وهو يوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.

تصميم مريح

 

تصميم أنيق ومريح

اعثر على وضعية المشاهدة المثالية لك باستخدام الحامل القابل لضبط الإمالة وعظّم تجربتك بتصميم بدون حواف تقريبًا من ثلاثة جوانب.

 

إمالة

بدون حواف من 3 جوانب

بدون حواف من 3 جوانب

إمالة

اعثر على وضعية المشاهدة المثالية لك باستخدام الحامل القابل لضبط الإمالة وعظّم تجربتك بتصميم بدون حواف تقريبًا من ثلاثة جوانب.

تنزيل الأدلة والبرامج

 

تفضل بتنزيل أدلة المنتج وبرامجه لأجل منتجاتك.

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