شاهد صورة أكبر، وأنجز قدرًا أكبر من المهام مع هذه الشاشة طراز UltraWide™‎ ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 2560 × 1080) يمكنك إنجاز مهام متعددة بكفاءة، ومن دون التبديل ما بين البرامج بفضل المساحة الأكبر بنسبة 33% المتاحة للعناصر الظاهرة على الشاشة من حيث العرض مقارنةً بالشاشة ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 1920 × 1080).