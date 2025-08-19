We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب الذكية المنحنية LG UltraGear™ مقاس 34 بوصة وبدقة OLED 240Hz WQHD | webOS، وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، ومعدل تحديث 240Hz، وDisplayHDR True Black 400
الميزات الرئيسية
- شاشة WQHD (3440x1440) OLED مقاس 34 بوصة
- معدل تحديث 240Hz/ وزمن استجابة 0.03ms (GtG)
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- تصميم إضاءة سداسي مع حامل على شكل L موفر للمساحة
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تميز حائز على جوائز
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
البث
webOS
صورة الذكاء الاصطناعي
ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping)
AI Personalized Picture Wizard
صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي
الفوز
شاشة WQHD Curved OLED المنحنية مقاس 34 بوصة
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) & 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
الاتصال
USB-C (توصيل الطاقة 65 واط) وHDMI 2.1
تطبيق LG Switch
تصميم أنيق مع حامل على شكل حرف L يزيل الفوضى
مدعومة بنظام webOS
شاشة ألعاب ذكية
نقدم لكم شاشة الألعاب الذكية، المزودة بنظام webOS المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتمنحك لحظات استرخاء أثناء فترات التوقف من اللعب من خلال البث السهل1)، بما في ذلك قنوات LG Channels المجانية وخيارات بث متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الألعاب السحابية عالية الأداء1) دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو وحدة تحكم منفصلة، والتي يمكن التحكم فيها بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد2) لمزيد من الراحة.
1) يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات الألعاب السحابية ذات الصلة. قد يستلزم الأمر عمليات اشتراك أو دفع، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
2) تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
*ينطبق فقط على المحتوى المنتج بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. بالنسبة لبث المحتوى، قد تنطبق قيود المنصة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لن تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس وسماعة الرأس ووحدة التحكم في الألعاب المذكورة أعلاه (حيث تُباع بشكل منفصل).
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد تتطلب خدمات البث المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
بوابة الألعاب (Gaming Portal) مفتوحة الآن
تُعد بوابة الألعاب (Gaming Portal) منصة مثالية لعشاق الألعاب، حيث توفر تجربة مخصصة مع إمكانية اختيار القوائم باستخدام وحدات التحكم أو أجهزة التحكم عن بُعد، إلى جانب دعم التخصيص حسب أسلوب اللعب. يمكنك تتبّع الترتيب والنقاط بين اللاعبين، مع الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الألعاب، من الألعاب ضخمة التكلفة إلى الألعاب الاجتماعية. مع شراكات مع خدمات الألعاب السحابية الرائدة مثل GeForce NOW وAmazon Luna وXbox Cloud (قريبًا)، بالإضافة إلى ألعاب تطبيق webOS الأصلية، فإنها تسمح بالألعاب دون الحاجة إلى وحدات تحكم أو أجهزة خارجية، مما يوفر تجربة ألعاب مثالية.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
صورة الذكاء الاصطناعي
شخصيات أكثر وضوحًا،
واقعية معززة
توفر AI Picture صور ألعاب واقعية تسلط الضوء على الوجوه والأجساد، وتقلل الضوضاء، وتضيف عمقًا. من السهل تسجيل كل التفاصيل، بدءًا من التعبيرات الدقيقة إلى حركات العدو، مما يضمن شاشة مركزة للاستمتاع الكامل بالألعاب أو البث.
صور مقارنة مع تشغيل وظيفة AI Picture وإيقاف تشغيلها.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*غير متوفر في اتصال الكمبيوتر الشخصي ووضع محسِّن الألعاب (Game Optimizer).
ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping)
استمتع بالحياة مع السطوع والتباين
استمتع بالصور المرجوة، مع ضبط سطوع وتباين Dynamic Tone Mapping للحصول على تفاصيل وواقعية مثالية. تنبض الأفلام والألعاب بالحياة مع الانغماس الثري والجودة المتسقة عبر جميع المحتويات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*متاح فقط عند إدخال إشارة فيديو HDR.
AI Personalized Picture Wizard
صُنع ليناسب ذوقك
اختر صورة تعجبك، وسيجد معالج AI Personalized Picture Wizard مطابقتك المثالية من 85 مليون خيار، مما يوفرها على ملفك الشخصي. استعد لتحسين تجربة ألعابك وفيديوك بمظهر فريد من نوعه.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي
الكشف عن الصوت، والتمييز بين الأصوات، والموالفة بدقة
يكتشف مساحتك ويوفر صوتًا مضبوطًا بشكل مثالي من خلال إعداد قناة 9.1 المحاكاة، مع تحديد مواقع الصوت لحافة تكتيكية دون الحاجة إلى سماعات أو سماعات رأس إضافية. كما أنه يميز صوت اللاعب عن الصوت المحيط، ويضبط مستويات الصوت والوضوح للحفاظ على تركيزك على لعبتك.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
ترقية جديدة كل عام لمدة خمس سنوات
مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز
احصل على المزايا من أحدث الميزات والبرامج مع الترقيات السنوية. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.
برنامج webOS Re:New Program يشمل طرازات LG UltraGear الذكية (45/39/34GX90SA و32G810SA)، والتي سيتم طرحها في عام 2025 مع نظام webOS 24 الجديد.
*من المخطط أن تتلقى طرازات LG UltraGear الذكية تحديث webOS 26 بدلاً من إصدار webOS 25.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
صورة عريضة مع شاشة OLED باللون الأسود الداكن
توفر شاشة WQHD (3440x1440) مقاس 34 بوصة عرضًا أوسع بنسبة 34% من الشاشات القياسية بنسبة 16:9، مما يوفر صورًا واضحة عبر الشاشة الواسعة. تمثل شاشة WQHD OLED ظلالاً أكثر ظلامًا وأضواء أكثر سطوعًا وألوانًا نابضة بالحياة للعب في أي بيئة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.e.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
**بين شاشات الألعاب LG OLED مع تقنية MLA+. سطوع SDR أعلى بنسبة 37.5% من طرازاتنا السابقة (27GR95QE، و45GR95QE) بناءً على المواصفات المنشورة.
"انطلق بشاشة واسعة تفتح لك آفاقاً جديدة.
الشاشة الأفضل للألعاب بأبعاد 21:9 UltraWide"
توفّر الشاشة OLED المنحنية بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 تجربة غامرة وجذابة سواء للألعاب أو لمختلف أنواع المحتوى الترفيهي، بفضل نسبتها المتوازنة والمثالية.
توفّر الشاشة OLED المنحنية بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 تجربة غامرة وجذابة بفضل النسبة المتوازنة والمثالية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
الانحناء المثالي 800R
انغمس في انحناء 800R للحصول على مجال رؤية (FOV) متسق على مكتب، وهو انحناء مُصمَّم ليتناسب مع الرؤية الطبيعية، مما يضعك في قلب الحدث. بفضل زاوية المشاهدة المتسقة 90 درجة عبر الشاشة بأكملها، فإنها توفر رسومات زاهية وخالية من التشويه أثناء استكشاف عالم الألعاب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف تجربة المشاهدة حسب المسافة بين الشاشة ووضعية المستخدم.
أسود أكثر عمقًا،
لون واقعي
استمتع بعمق لا مثيل له وواقعية نابضة بالحياة مع VESA DisplayHDR true black 400، مما يوفر تعبيرًا تفصيليًا باللون الأسود حتى في المشاهد الأكثر ظلمة. بفضل نسبة التباين البالغة 1.5M، وتدرج الألوان (النموذجي) DCI-P3 98.5%، فإن الشاشة تضمن عرض الألوان بتفاصيل واقعية، تمامًا كما كان المقصود في الأصل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
نسبة التباين تبلغ 1.5M:1 عند مستوى سطوع متوسط (APL) بنسبة 25%، حيث يمثل APL النسبة المئوية لمتوسط الإضاءة في الصورة ويحدد الفرق بين أدنى مستوى للون الأسود والمستوى المرجعي للأبيض في العرض المرئي.
"تقنيات مبتكرة لراحة العين
تم التحقق منها بثلاث شهادات من UL"
تقنيات راحة العين المتقدمة في شاشة LG WOLED تتميز بلمسة نهائية مضادة للوهج (Anti-glare)، وتقلل من الانعكاسات وتحافظ على راحة عينيك، مما يوفر أداء ألعاب فائق الوضوح مع وضوح متسق. راحة عين محسّنة وتجربة لعب أكثر سلاسة بفضل تقنيات تم التحقق منها من UL تقلل الضوء الأزرق وتمنع وميض الإضاءة، سواء كنت تلعب في أجواء ساطعة أو غرف مضاءة بمصابيح LED.
شاشة ألعاب منحنية تعرض شخصية روبوت في إعداد مستقبلي، مع شهادات UL أدناه.
*جميع الصور المعروضة هي عبارة عن مُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط.
*قامت UL باعتماد LG WOLED على أنها خالية من الوميض (Flicker-Free)، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light).
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
تعمل هذه الشاشة بميزة AMD FreeSync™ Premium وتوافق G-SYNC® المعتمد من NVIDIA وVESA AdaptiveSync™ certification، مما يضمن صورًا خالية من التمزق وناعمة للغاية وزمن استجابة منخفض، مما يوفر دقة وسلاسة ألعاب لا مثيل لها.
"صورة لسيارة خضراء تتسابق على مضمار. "
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
ميزات ألعاب متقدمة
•يقلل زمن الاستجابة المنخفض من تأخر المدخلات للاستجابة في الوقت الفعلي.
•يعمل Black Stabilizer على سطوع المشاهد المظلمة، مما يساعد اللاعبين على تحديد الأعداء والتفاصيل.
يُحسن مؤشر التصويب مستوى الدقة لضمان إصابة الأهداف بدقة متناهية.
•يعرض عداد FPS معدل إطارك في الوقت الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.
*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
* عداد الإطارات في الثانية (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.
استمتع بعالم ألعاب الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم!
توفر شاشات LG UltraGear™ تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة لكل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، سواء كنت تستمتع بألعاب حركة سريعة أو تستكشف ألعاب العالم المفتوح الواسع. بفضل دعم HDMI 2.1، توفر هذه الأجهزة توافقًا مرنًا - من لوحة المفاتيح والماوس إلى عصا التحكم - بالإضافة إلى الحركة السلسة وزمن الاستجابة المنخفض والتفاصيل النابضة بالحياة لتجربة ألعاب محسنة عبر مختلف الأنواع والمنصات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
**قد يختلف دعم نسبة العرض حسب وحدة التحكم. يُرجى ضبط إعدادات الشاشة لضمان الأداء الأمثل للعب.
*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.
منفذ USB-C الكل في واحد للألعاب سريعة الاستجابة
وصِّل الكمبيوتر المحمول بالشاشة باستخدام كابل USB-C لتوصيل الطاقة حتى 65 واط، مما يقلل الحاجة إلى محول منفصل. استمتع بدقة WQHD ومعدل تحديث يبلغ 240Hz عبر DP 1.4 أو HDMI 2.1، مما يضمن بقاء ألعابك دون انقطاع.
"ثمة شاشة ألعاب مقاس 34 بوصة في منتصف المكتب، مع توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية حولها. "
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*للعمل بشكل صحيح، يتطلب الأمر استخدام كابل USB-C لتوصيل منفذ USB-C بالشاشة.
*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى QHD@240Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 لتعمل بشكل صحيح.
*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.
* تشمل العبوة كبلات USB-C وHDMI وDP.
ضمان لمدة عامين لشاشة الألعاب UltraGear OLED
برنامج تعليمي لتطبيق LG Switch
اضبط إعدادات شاشتك دون عناء باستخدام تطبيق LG Switch.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*يعرض الفيديو منتج LG UltraGear التمثيلي لأغراض توضيحية. يُرجى الاطلاع على معرض الصور الملتقطة للمنتج الفعلي.
تصميم أنيق خالي من الفوضى
تم تصميم حامل L الذي يخلصك من الفوضى والتصميم الأنيق لتوفير مساحة المكتب وتقليل المناطق الميتة، مما يجعل إعدادك نظيفًا وفعالاً. استمتع بإضاءة سداسية الشكل وتصميم رباعي الجوانب بلا حواف تقريبًا، مقترنًا بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع.
شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة مغامرات في إعداد ألعاب نابض بالحياة مع إضاءة أرجوانية وبرج كمبيوتر في مكان قريب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
