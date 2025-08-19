Skip to ContentSkip to Accessibility Help
شاشة 4K UHD UltraFine™ IPS مقاس 27 بوصة

شاشة 4K UHD UltraFine™ IPS مقاس 27 بوصة

شاشة 4K UHD UltraFine™ IPS مقاس 27 بوصة

27US550-W
الميزات الرئيسية

  • شاشة UHD 4K (3840x2160) IPS مقاس 27 بوصة
  • HDR10،‏ DCI-P3 90% (قياسي)
  • ترقية السطوع 300 شمعة
  • شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب
  • LG Switch
المزيد
Pantalla LG UltraFine™.

عناية بالتفاصيل

يوجد على المكتب شاشة فائقة النحافة على المكتب تعرض أعمال الفوتوشوب. يوجد بجانب الشاشة مصباح مكتبي وفأرة وورقة وأقلام رصاص ملونة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

استمتع بإبداعك

استمتع بالوضوح البصري المذهل والألوان النابضة بالحياة مع شاشة LG UHD. UltraFine™ تدعم دقة 4K، و90% DCI-P3، وسطوع يزيد عن 300 شمعة، وتصميم بلا حواف من 3 جوانب يوفر محطة عمل فعالة للرسامين والمصورين الفوتوغرافيين ومحرري الفيديو.

الشاشة

شاشة UHD 4K (3840x2160) مقاس 27 بوصة

IPS (عرض واسع 178 درجة)

جودة الصورة

HDR10

تدرج لوني DCI-P3 90% (نموذجي)

سطوع يبلغ 300 شمعة

الميزة

تصميم واقعي بلا حواف من ثلاثة جوانب

قابلية التعديل بالإمالة والارتفاع والدوران

HDR 10 مع DCI-P3 90%

استمتع بمشاهدة ألوان رائعة

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق شاشتنا مع معيار الصناعة HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، استنادًا إلى التدرج اللوني DCI-P3 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.

تحتوي الشاشة على ألوان مختلفة تمثل جودة 4K UHD، وفي الزاوية اليسرى السفلية يوجد شعار يشير إلى HDR وDCI-P3 90 %.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*السطوع: 300 شمعة (قياسي)، التدرج اللوني: DCI-P3 90% (نموذجي).

على اليسار توجد صورة FHD، وعلى اليمين توجد صورة 4K UHD.

UHD 4K

الوضوح مع
8.29 مليون بكسل

استمتع بتعبير ألوان زاهية ودقيقة، بفضل UHD 4K.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تصميم مريح

سهل ومريح

يجمع التصميم ذو الحواف الرفيعة من ثلاث جهات مع القاعدة المسطحة الرفيعة ليتناغم بسهولة مع أي مساحة مكتبية أو منزلية دون أن يشغل حيزًا كبيرًا. ويتيح تجربة عمل مثالية من خلال تعديل الإمالة والارتفاع والدوران بشكل مريح.

الميل

الارتفاع

الدوران

المحور

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تطبيق LG Switch

سرعة التبديل

يساعد تطبيق LG Switch على تحسين الشاشة بما يتناسب مع عملك وحياتك. يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 نوافذ، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث عن 27US550 في قائمة دعم LG.com.

