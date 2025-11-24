شاشة UltraWide™ 21:9 WFHD (2560x1080) IPS مقاس 29 بوصة

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني sRGB 99%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.