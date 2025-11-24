We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة UltraWide™ 21:9 WFHD (2560x1080) IPS مقاس 29 بوصة
29U531A-W
شاشة IPS 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display مقاس 29 بوصة
شاشة عالية الدقة 21:9 UltraWide™ Full HD
شاهد أكثر، أنجز أكثر
توفر شاشة UltraWide™ Full HD (2560×1080) مساحة أفقية أكبر من شاشة FHD (1920×1080) القياسية. التصميم الخالي من الحواف تقريبًا يوفر رؤية أوسع دون تشويش. يسمح ذلك بأداء مهام متعددة أكثر كفاءة دون التبديل بين النوافذ.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
HDR 10
التباين المفصل
تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني sRGB 99%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.
sRGB 99% (قياسي)
تقدم تغطية ألوان بنسبة %99 مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.
™USB Type-C (وضع DisplayPort Alt)
منفذ ™USB Type-C مع اتصال متعدد الاستخدامات
توفر هذه الشاشة منافذ ™USB Type-C وتحرير DisplayPort وHDMI لضمان الاتصال السلس مع الأجهزة المختلفة. يدعم منفذ USB Type-C™ مخرجات الشاشة ونقل البيانات، مما يتيح سهولة الاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل واحد.
*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل usb type-c (يُباع بشكل منفصل).
*يتوافق منفذ USB Type-C™ الموجود على هذه الشاشة مع جهاز الكمبيوتر المحمول والأجهزة الذكية التي تدعم ™USB Type-C (وضع DisplayPort Alt)، ولا تدعم توصيل الطاقة.
®Waves MaxxAudio
نظام الصوت الذي تتفاعل معه بكل حواسك
بينما يكمل مكبرا ستيريو بقدرة 5 واط مع MaxxAudio® تجربتك الغامرة.
تطبيق LG Switch
سرعة التبديل
يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.
1ms MBR
حركة واضحة مع زمن الاستجابة 1ms MBR
يقلل زمن الاستجابة 1ms MBR من ضبابية الحركة وظلالها، مما يوفر لعبًا أكثر سلاسة ومرئيات أكثر وضوحًا في المشاهد سريعة الوتيرة.
*تتسبب ميزة تقليل ضبابية الحركة 1ms Motion Blur Reduction في خفض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD™ FreeSync.
*قد يحدث وميض أثناء تشغيل 1ms MBR.
مصممة لتوفير الراحة، مصممة للإنتاجية
Flicker Safe
تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة وتوفر بيئة عمل مريحة أكثر لعينيك.
*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.
حامل أنيق مع قاعدة نحيفة
خالٍ من الفوضى بفضل القاعدة الأنيقة
تصميم افتراضي بلا حواف من ثلاث جهات مع حامل على شكل حرف L خالٍ من الفوضى، مدمج مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتدوير الشاشة والإمالة والتدوير الرأسي وضبط الارتفاع. صُمِّمَ لتوفير مساحة المكتب، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة ويساعدك على الحفاظ على تركيزك لفترة أطول أثناء تحرير مقاطع الفيديو والإخراج المرئي.
كل المواصفات
