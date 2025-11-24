About Cookies on This Site

شاشة UltraWide™ 21:9 WFHD (2560x1080) IPS مقاس 29 بوصة

شاشة UltraWide™ 21:9 WFHD (2560x1080) IPS مقاس 29 بوصة

شاشة UltraWide™ 21:9 WFHD (2560x1080) IPS مقاس 29 بوصة

29U531A-W
الميزات الرئيسية

  • شاشة IPS 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display مقاس 29 بوصة
  • تصميم واقعي بلا حواف من 3 جوانب
  • sRGB 99% (قياسي)، تم قياس اللون في المصنع
  • 250 شمعة (قياسي) السطوع / HDR 10
  • معدل تحديث 100Hz،‏ تقليل ضبابية الحركة 1ms MBR
  • Black Stabilizer،‏ DAS، وضع الألعاب، مؤشر القنص (Crosshair)
صور مذهلةميزات مناسبةتجربة ألعاب مثاليةراحة محسنة
شعار LG UltraWide Monitor.

شعار LG UltraWide Monitor.

شاشة IPS 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display مقاس 29 بوصة

شاشة LG فائقة الاتساع على مكتب أبيض في غرفة مكتب حديثة، تعرض لوحات بيانات ورسومات بيانية متعددة للإنتاجية وتعدد المهام.
شاشة LG واسعة للغاية مقاس 29 بوصة توضح الفرق بين نسب العرض إلى الارتفاع 21:9 و16:9، مع عرض العديد من التطبيقات جنبًا إلى جنب لإبراز ميزة تعدد المهام.

شاشة WFHD مقاس 29 بوصة
شاشة IPS™

with Bezel-less Screen

راكب دراجات نارية يتسابق عبر منظر للمدينة بإضاءة النيون، مع قسم مظلل يوضح منظرًا أكثر وضوحًا ووضوحًا لإظهار وضوح الحركة.

نقاء وسلاسة مع معدل تحديث 100Hz

صورة جانبية للشاشة توضح ضبط الإمالة مع الخطوط المتداخلة التي توضح نطاق حركتها المريح.

خالٍ من الفوضى بفضل القاعدة الأنيقة

صورة ليلية لجسر حديث وناطحات سحاب ذات إضاءة ساطعة تنعكس في الماء، مما يوضح التباين العالي وتفاصيل اللون.

HDR10
مُفصَّل
المفصل

شاشة عالية الدقة 21:9 UltraWide™ Full HD

شاهد أكثر، أنجز أكثر

توفر شاشة UltraWide™ Full HD (2560×1080) مساحة أفقية أكبر من شاشة FHD (1920×1080) القياسية. التصميم الخالي من الحواف تقريبًا يوفر رؤية أوسع دون تشويش. يسمح ذلك بأداء مهام متعددة أكثر كفاءة دون التبديل بين النوافذ.

شاشة LG واسعة للغاية مقاس 29 بوصة توضح الفرق بين نسب العرض إلى الارتفاع 21:9 و16:9، مع عرض العديد من التطبيقات جنبًا إلى جنب لإبراز ميزة تعدد المهام.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

HDR 10

التباين المفصل

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني sRGB 99%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.

شاشة ™IPS

تعرض شاشة LG ™IPS دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

HDR 10

يدعم النطاق الديناميكي العالي HDR 10 مستويات معينة من الألوان والسطوع.

sRGB 99% (قياسي)

تقدم تغطية ألوان بنسبة %99 مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

اللون الذي تم قياسه

يضمن إعادة إنتاج الألوان بدقة واتساق.

شاشة LG فائقة الاتساع تعرض منظرًا ليليًا نابضًا بالحياة للمدينة مع جسر وانعكاس ساطع الإضاءة، يظهر داخل واجهة برنامج تحرير الصور التي تسلط الضوء على أدوات الألوان والتباين.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

™USB Type-C (وضع DisplayPort Alt)

منفذ ™USB Type-C مع اتصال متعدد الاستخدامات

توفر هذه الشاشة منافذ ™USB Type-C وتحرير DisplayPort وHDMI لضمان الاتصال السلس مع الأجهزة المختلفة. يدعم منفذ USB Type-C™ مخرجات الشاشة ونقل البيانات، مما يتيح سهولة الاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل واحد.

/content/dam/channel/wcms/sg/products/monitor-pc/consumer-monitors/ultrawide/29u531a-w/feature

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل usb type-c (يُباع بشكل منفصل).

*يتوافق منفذ USB Type-C™ الموجود على هذه الشاشة مع جهاز الكمبيوتر المحمول والأجهزة الذكية التي تدعم ™USB Type-C (وضع DisplayPort Alt)، ولا تدعم توصيل الطاقة.

®Waves MaxxAudio

نظام الصوت الذي تتفاعل معه بكل حواسك

بينما يكمل مكبرا ستيريو بقدرة 5 واط مع MaxxAudio® تجربتك الغامرة.

شاشة LG فائقة الاتساع تعرض مؤتمر فيديو مع ستة مشاركين ولوحة معلومات مالية، مع موجات صوتية وأيقونات مكبر صوت تشير إلى قدرات صوتية مدمجة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تطبيق LG Switch

سرعة التبديل

يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.

1ms MBR

حركة واضحة مع زمن الاستجابة 1ms MBR

يقلل زمن الاستجابة 1ms MBR من ضبابية الحركة وظلالها، مما يوفر لعبًا أكثر سلاسة ومرئيات أكثر وضوحًا في المشاهد سريعة الوتيرة.

يتسابق راكبو الدراجات النارية عبر شارع المدينة المضاء بالنيون، مع تأثير عدم وضوح الحركة في الخلفية وقسم مظلل يوضح صورًا نقية وواضحة لإظهار تقليل الضبابية الحركية (MBR) بمقدار 1ms مللي ثانية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*تتسبب ميزة تقليل ضبابية الحركة 1ms Motion Blur Reduction في خفض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD™ FreeSync.

*قد يحدث وميض أثناء تشغيل 1ms MBR.

مصممة لتوفير الراحة، مصممة للإنتاجية

وضع القارئ (Reader Mode)

يضبط درجة حرارة اللون وسطوعه للمساعدة في تقليل إجهاد العين عند عرض المستندات لفترات طويلة.

Flicker Safe

تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة وتوفر بيئة عمل مريحة أكثر لعينيك.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.

حامل أنيق مع قاعدة نحيفة

خالٍ من الفوضى بفضل القاعدة الأنيقة

تصميم افتراضي بلا حواف من ثلاث جهات مع حامل على شكل حرف L خالٍ من الفوضى، مدمج مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتدوير الشاشة والإمالة والتدوير الرأسي وضبط الارتفاع. صُمِّمَ لتوفير مساحة المكتب، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة ويساعدك على الحفاظ على تركيزك لفترة أطول أثناء تحرير مقاطع الفيديو والإخراج المرئي.

مشاهد علوية وزاوية لإعداد الشاشة على مكتب نظيف، تتميز بكوب قهوة ولوحة مفاتيح لاسلكية وماوس وحامل أنيق ومنخفض المستوى يضمن الاستقرار ويوفر المساحة.
