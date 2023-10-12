ال جي مكيف سبليت 21500 وحدة، بارد فقط، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة،صناعة سعودية، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ايونايزر بلازماستر ، فلتر غبار وفلتر للحساسية، ،توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي،ريش ذهبية,50/60 هرتز